智慧街区：物联网新技术带你进入智慧新生活

人们在享受丰富的城市资源的同时，很多现实问题也让城市管理者和居民头疼。LPWAN物联网技术带来的智慧街区方案，有覆盖距离远、功耗低、运维成本低廉等特点，可以真正实现大区域物联网的低成本全覆盖。

随着城市化进程的加快，全球各国人口都在或快或慢地向城市集中。人们在享受丰富的城市资源的同时，很多现实问题也让城市管理者和居民头疼。在城市管理者的角度可以看到，交通拥堵问题突出；车辆数目在增加情况下停车费的收入却没有相应的提升；同时用于市政管理、照明、公共信息发布等方面的支出也有增无减……城市居民也饱受交通拥堵、街区垃圾遍地、停车难等问题的困扰。这些问题轻则浪费城市出行者的时间成本，影响居民日常生活，重则可能威胁到市民的人身安全。

LPWAN物联网技术带来的智慧街区方案，让解决以上问题成为可能。LPWAN，即低功耗广域网，是为物联网应用中的M2M通信场景优化的远程无线网络通讯技术。LPWAN由电池供电，有着低速率、超低功耗、低占空比的优点，以星型网络覆盖的部署方式，最大支持单节点覆盖可达100公里。该技术是近年国际上一种革命性的物联网接入技术。

与Wi-Fi蓝牙、ZigBee等现有技术相比，LPWAN有覆盖距离远、功耗低、运维成本低廉等特点，可以真正实现大区域物联网的低成本全覆盖。举个简单的例子，在LPWAN技术出现之前，高能耗的传感器无法采用电池供电，应用于停车位或智能垃圾桶的传感器必须采用市电供电，这在技术上可行，但工程施工成本很高，不具备大规模推广的基础。有了LPWAN，便可以采用电池为传感器供电，确保供电稳定，供电期可以做到达到3到5年，在智能垃圾桶应用场景中，电池甚至可为传感器提供10年以上的稳定供电，实现了低成本运行。在LPWAN技术背景下，我们不难想象以下场景… …

场景一：“车来车往”直观可见，“空闲车位”掌中预定

激增的汽车数量是城市管理者头痛的问题之一，为了使市政了解城市交通情况，以便相应做出城市规划，有必要使道路也实现智能化，通过在每条车道上安装传感器，可以实现帮助城市管理者获取车流量的相关数据。车流量传感器便捷的获取车流量的检测数据，将获取到的交通数据上传的管理平台，而后，后台管理系统作为城市运营中心UOC的子系统，直观的显示数据内容，并实现数据分析的功能。从此，大流量的车流信息不再是令城市管理者头疼的问题，反而成为城市规划的重要数据依据。

基于物联网+云平台的智能停车方案也可以给市民生活带来便利。通过LPWAN技术，利用安装在停车位上的传感器，能够实时自动感应车位是否被使用，并将收集到的停车数据发送到云平台上的管理系统，及时传达给管理平台和用户终端。司机用户可以通过安装手机App查看每个停车位的占用情况，搜索空闲车位，还可以通过App支付停车费。最后，停车数据还可以被生成报表，详细的呈现所有停车位的使用情况，为停车规划提供数据支撑。在禁停区域安装传感器，还能及时发现违章停车并自动向管理人员发送通知，改善“乱停乱放”现象。简而言之，智能停车方案能同时帮助用户和城市管理者轻松解决“停车难”问题，有效的减少交通拥堵，增加市政收入，提高车位的成功缴费率。最终，我们可以做到使用基于实时数据分析的导航和道路选择信息，有效避免拥堵，节省时间和燃油，在绿色的智慧街道中Wi-Fi一路相伴的情况下，随时了解各种市政信息。

场景二：智慧路灯，点亮你的生活

智慧路灯方案则是集智慧照明、智慧城市平台、通讯基站、充电桩等多维度的创新融合方案。智慧路灯方案采用新型节能路灯，结构从上到下分别是LED灯头、Wi-Fi和AAU、环境量传感器、智慧控制盒、视频监控和RFID、LED显示屏、最下面是电动汽车充电桩。这意味着，智慧路灯不仅仅是智能省电的路灯，还能化身成为充电桩、Wi-Fi热点、环境检测平台、安全监控摄像头、信息和广告平台等等。

依靠智慧管理平台，智慧路灯可以根据环境自动调节亮度，与传统的钠灯比较，二次节能可达到70%以上；另外，智慧路灯采用模块化设计，它通过安装各种模块，可按客户需求组合和扩展、灵活配置最大程度节省成本，除了给电动汽车充电、给路人提供无线Wi-Fi，信息采集也是多样化的，可以收集各项环境数据、监控路边情况、发布城市信息和广告信息，满足如今城市生活的各种新需求的同时，也给客户创造了最大化的利润空间。可见，智慧路灯早已超越传统的照明路灯，它更能作为一个智能节点，接入智慧城市的云管理平台。

场景三：给垃圾找个“家”

垃圾桶的智能化是又一个智慧城市的典型场景，使垃圾的收集更加智能，环保，高效，垃圾的收集从此也走上了“智能”的道路。采用此方案的市政无需更换现有的垃圾桶，只需在垃圾桶上安装传感器，就可以实现检测垃圾饱和程度，并将收集到的数据上传给管理平台和垃圾回收员，帮助回收员实现高效的回收垃圾。从此城市垃圾不但不会再影响居民的生活，“有碍观瞻”，更重要的是，该方案大大减少了垃圾回收的人力投入，实时了解垃圾桶状态可以提高回收员的回收效率，无需更换垃圾桶也节约了项目投资成本，一举多得，低成本也能换来高收益。

在以上方案中，城市管理者通过新的技术和方案，做到了实时掌握车流信息，减少交通拥堵，通过路灯发布城市信息，保障街区环境卫生；对于城市居民来说，实现了找车位不再是难题；漫步在干净整洁的城市街区时，能够实时链接Wi-Fi，畅享智慧生活方式。实际上，这些场景已经实现了。在德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会（CeBIT 2017）上，中兴通讯就正式发布了全面支持LPWAN技术的智慧街区2.0解决方案，其包含的多个子系统，已经覆盖了以上的智慧街区场景，协同为市民生活提供便捷的服务。

通过智慧街区2.0解决方案，我们尽可以畅想更多可以被“智慧化、智能化”的不同城市场景。例如，井盖智能化，被损毁或移位可以自动报警，避免人员跌落；室外广告灯箱智能化，如有移位也可以自动告警，方便责任人及时维护；绿色低碳环保也是该方案关键特性，城市管理者可以通过统一管理平台制定联动规则实现不同模块间的自动联动控制，做到更好的管理和精准的服务规划，提升执政效率，降低市政支出。

智慧街区2.0的推出和落地是中兴通讯在智慧城市领域的最佳实践，并且已经在欧洲多个城市成功的进行试验局布点，比如采用LPWAN无线传感技术的智能停车方案已经在罗马尼亚，匈牙利等城市成功布点，获得了城市市民和城市管理者的广泛好评。据记者了解，中兴通讯还在不断完善智慧街区的子方案，致力于让智慧街区方案更广泛的落地实践，覆盖到全球更多区域。智慧城市和智慧生活离我们的距离正越来越近。