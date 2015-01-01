中国计算机学会职业教育发展委员会成立，锐捷大学校长安淑梅当选常务委员

在3月8日-9日召开的中国计算机学会（以下简称CCF）职业教育发展委员会成立大会上，锐捷大学校长安淑梅当选第一届CCF职业教育发展委员会常务委员，锐捷大学营销总监惠慧当选第一届CCF职业教育发展委员会委员。

职业教育是人类文明发展的产物。职业教育受益于社会，社会也受益于职业教育，促进社会发展是职业教育的应有之义和神圣职责。基于十余年来对教育行业的深耕细作，锐捷大学一直致力于推动职业教育发展。在3月8日-9日召开的中国计算机学会（以下简称CCF）职业教育发展委员会成立大会上，锐捷大学校长安淑梅当选第一届CCF职业教育发展委员会常务委员，锐捷大学营销总监惠慧当选第一届CCF职业教育发展委员会委员。

图：中国计算机学会职业教育发展委员会成立大会

CCF是我国计算机领域规模最大、最具权威的学术团体。成立55年来，为我国计算机及相关领域的学术进步和技术成果应用做出了突出贡献。此次CCF计算机职业教育发展论坛暨职业教育发展委员会成立大会的召开，标志着CCF向职业教育领域迈出了重要的一步。会上，全国百余所高职院校的相关负责人和企业代表参加会议，国家工信部、教育部相关领导受邀出席会议并致辞。

图：中国计算机学会秘书长杜子德（左）与锐捷大学校长安淑梅（右）

CCF秘书长杜子德主持选举会，通过差额开放式选举的方式，诞生了CCF职业教育发展委员会第一届成员单位。会议明确了委员会未来的工作计划及重点，希望通过助力IT职业教育的发展，团结、联合、组织计算机及相关领域的专业人士，为计算机类专业搭建资源共享平台，为促进计算机相关专业职业教育的发展提供支持与保障。CCF职业教育发展委员会也将在工程教育专业认证、专业与课程标准、教师能力提升、校企互动交流、学生能力认证等方面开展卓有成效的工作。

在同时举办的计算机职业教育发展论坛上，来自学术界及产业界的专家，聚焦中国职业教育的现状、企业对人才的需求、如何提高职业院校办学质量、培养实战型人才等问题展开深入讨论。