 锐捷云桌面入驻天津市第四十五中学 幸福教育在云校园徜徉

2011年，面对学校教育中普遍存在的学生厌学、教师职业倦怠的状况，天津市第四十五中学开展了“幸福教育实践”。通过部署锐捷云桌面，共建设了5间学生云课堂机房和360点教师云办公桌面，正式步入了云校园时代。锐捷云桌面成为该校“幸福教育”的一把利器。

苏霍姆林斯基曾说：“理想的教育是：培养真正的人，让每一个人都能幸福地渡过一生。这就是教育应该追求的恒久性、终极性价值。”

幸福教育迈入云校园时代

对一所中学来说，是应该把提高学生的学习成绩作为首要任务，还是把提高师生的幸福感作为第一要务？天津市第四十五中学选择了后者。

天津市第四十五中学创建于1954年，是天津首批市级重点中学、全国示范高中建设校。六十三载岁月沉淀，学校在特色教育方面硕果累累。学校将中华传统文化融入校园，融入教育，化为理念。2011年，面对学校教育中普遍存在的学生厌学、教师职业倦怠的状况，该校开展了“幸福教育实践”。在文化建校的同时，学校的信息化建设也不断精进，用教育装备创新教学方法，提升师生幸福感。

在这样的背景下，天津市第四十五中学在2016年底通过部署锐捷云桌面，共建设了5间学生云课堂机房和360点教师云办公桌面，正式步入了云校园时代。锐捷云桌面成为该校“幸福教育”的一把利器。

云校园四大革新，让教与学更幸福

云桌面的部署，为天津市第四十五中学带来了四大革新，师生的教与学都变得更幸福：

上课更幸福：最美云机房，重新诠释计算机教室

锐捷云桌面涵盖的云课堂计算机教室解决方案改变了传统计算机教室结构，主机“消失”了，教室“静音”了，环境大有不同了。老师将丰富多彩的教学系统镜像推送到学生桌面，实现了管理的智能化，同时通过分层、调优等方式实现个性化教育，教学更高效；还有多种激励和互动手段，学生上课更有趣。

图：锐捷云课堂机房

办公更幸福：桌面漂移，就一个账号的事

云办公方案是锐捷云桌面专为教师打造的办公桌面解决方案，为每个老师分配个人账号，一个账号可实现在全校内的任意云终端登入个人桌面，轻松实现移动办公。打通备课室和多媒体教室的空间界限，告别用U盘来回拷贝课件的繁琐，就是一个账号的事。

备课更幸福：一站式资源平台，更轻松更高效

云办公提供了一站式资源平台，整合了校内外海量优质资源，同时还提供高效教学工具，老师备课更高效。有了该平台，学校的优质资源不断累积沉淀，持续发挥效用。

图：云办公资源平台

管理更幸福：一个老师管理全校云桌面，数据更安全

云桌面提供了统一的后台管理和远程维护功能。老师通过图形化的web管理界面，即可完成账号管理、镜像修改和发布、监测等。因此，一个老师就能轻松管理全校的云桌面系统。此外针对教师办公的云办公解决方案采用计算与数据分离技术，个人数据备份保存。现在，终端即使遇到病毒，虚拟机重启即刻还原。

幸福教育在云校园中徜徉



教育不是目的，而是手段。教育信息化也绝不是终点，而是为教育教学提供支撑。

“和文化”是天津市第四十五中的重要组成部分，而“幸福教育”的办学理念，正是“和文化”的最佳体现，也成就了这所天津市独具特色的重点中学，成为当地的教育教学标杆。



锐捷云桌面贴近教学场景，提供了一套从云到端、真正服务于教学业务的云桌面产品解决方案，为天津第四十五中的幸福教育提供了稳定高效的信息基础构架。学生上课更有趣了，老师办公备课更轻松了，有了锐捷云桌面，师生的幸福感提高了。

历史底蕴厚重，六十三载桃李芬芳，天津市第四十五中学的幸福教育在云校园中徜徉。