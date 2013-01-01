思科VNI报告预测：全球移动数据流量在2016年至2021年间将增长7倍

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ZD至顶网网络频道 02月08日 综合消息：根据思科第11次年度Visual Networking Index（VNI）全球移动数据流量预测（2016年至2021年），到2021年全球手机用户数（55亿）将超过银行账户用户数（54亿）、自来水用户数（53亿）和固定电话用户数（29亿）。移动用户、智能手机和物联网（IoT）联接的迅猛增长，网络速度的快速提升，以及移动视频消费的大幅增加，预计将在未来五年内促使移动数据流量增长七倍。
到2021年，思科预测移动数据流量将达到以下几个里程碑：
移动应用的爆炸式增长和移动联接在用户终端的广泛采用，正在推动4G急速增长，很快将带动5G的增长。思科和其他行业专家预测，2020年5G基础设施将开始大规模部署。移动电信运营商希望通过5G网络提供颠覆式的速度、极低延迟和动态配置能力，以满足日益增长的用户需求，并更好地迎合跨移动、住宅和商业市场的全新服务趋势。思科预测，到2021年5G将占移动数据总流量的1.5%，将生成4G联接平均水平4.7倍以上的流量，即3G联接平均水平10.7倍以上的流量。
思科电信运营商市场营销副总裁Doug Webster表示：“随着物联网、实时移动视频、增强现实和虚拟现实应用的迅猛增长，5G技术凭借为消费者和商业用户带来更具创新体验的优势，不仅将对移动性，也将对整个网络产生重要影响。因此，我们需要在可编程能力和自动化方面展开更广泛深入的架构转型，以全面实现5G的功能，有效满足当下需求，同时为未来发展创造更多可能。”
其他主要移动数据流量预测和趋势：
1.全球移动数据中心流量增长
2. 移动实时视频大幅增长
3. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）快速增长
4. 全球联网可穿戴设备驱动M2M快速增长
5. 移动数据流量分流到Wi-Fi网络
6. 地区移动数据流量增长（2016 – 2021年）
（2016年：每年7.3 EB；2021年：每年88.4 EB）
（2016年：每年37.3 EB；2021年：每年274.2 EB）
（2016年：每年5.4 EB；2021年：每年34.8 EB）
（2016年：每年11.1 EB；2021年：每年63.0 EB）
（2016年：每年8.8 EB；2021年：每年50.3 EB）
（2016年：每年16.9 EB；2021年：每年76.8 EB）
思科Mobile VNI预测研究方法
思科VNI全球移动数据流量预测（2016-2021）基于独立的分析预测和真实的移动数据使用调查。在此基础之上，思科对移动应用采用、使用分钟数和传送速度进行了预测。移动宽带速度和设备计算能力等主要支持因素也计入了思科Mobile VNI预测及结果中。详细的研究方法描述，请参考完整报告（详见以下链接）。
阅读完整报告：思科Visual Networking Index报告：全球移动数据流量预测（2016–2021）
编者注
思科欢迎媒体、分析师、博主、电信运营商、监管机构和其他相关方使用和参考我们的研究并注明出处，如“资料来源：思科Visual Networking Index报告全球移动数据流量预测（2016-2021）”
思科对相关术语的定义如下：
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
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