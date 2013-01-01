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思科VNI报告预测：全球移动数据流量在2016年至2021年间将增长7倍

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根据思科第11次年度Visual Networking Index（VNI）全球移动数据流量预测（2016年至2021年），到2021年全球手机用户数（55亿）将超过银行账户用户数（54亿）、自来水用户数（53亿）和固定电话用户数（29亿）。

来源：ZD至顶网网络频道 2017年2月8日

关键字：IoT 移动数据 VNI 思科

ZD至顶网网络频道 02月08日 综合消息：根据思科第11次年度Visual Networking Index（VNI）全球移动数据流量预测（2016年至2021年），到2021年全球手机用户数（55亿）将超过银行账户用户数（54亿）、自来水用户数（53亿）和固定电话用户数（29亿）。移动用户、智能手机和物联网（IoT）联接的迅猛增长，网络速度的快速提升，以及移动视频消费的大幅增加，预计将在未来五年内促使移动数据流量增长七倍。

2021思科预测移动数据流量将达到以下几个里程碑

  • 移动数据流量将占IP总流量的20%—2016年仅占IP总流量的8%。
  • 人均拥有1.5台移动设备。包括M2M模块在内，总计近120亿台移动联网设备（2016年为80亿台，人均1.1台）。
  • 移动网络联接速度将增长32016年的6.8 Mbps增长至2021年的20.4 Mbps
  • 机器对机器M2M联接将占移动联接总量的29%33亿—相比2016年的5%（7.8亿），增长显著。随着全球物联网（IoT）应用日益受到消费者和商业环境的青睐，M2M将成为增长最快的移动联接类别。
  • 20214G将支持移动联接总量的58%—2016年仅为26%，届时4G将占移动数据总流量的79%。
  • 智能手机包括平板手机总数量将占全球设备和联接总量的50%以上62亿—相比2016年的36亿有大幅增长。

移动应用的爆炸式增长和移动联接在用户终端的广泛采用，正在推动4G急速增长，很快将带动5G的增长。思科和其他行业专家预测，2020年5G基础设施将开始大规模部署。移动电信运营商希望通过5G网络提供颠覆式的速度、极低延迟和动态配置能力，以满足日益增长的用户需求，并更好地迎合跨移动、住宅和商业市场的全新服务趋势。思科预测，到2021年5G将占移动数据总流量的1.5%，将生成4G联接平均水平4.7倍以上的流量，即3G联接平均水平10.7倍以上的流量。

思科电信运营商市场营销副总裁Doug Webster表示：“随着物联网、实时移动视频、增强现实和虚拟现实应用的迅猛增长，5G技术凭借为消费者和商业用户带来更具创新体验的优势，不仅将对移动性，也将对整个网络产生重要影响。因此，我们需要在可编程能力和自动化方面展开更广泛深入的架构转型，以全面实现5G的功能，有效满足当下需求，同时为未来发展创造更多可能。”

其他主要移动数据流量预测和趋势：

1.全球移动数据中心流量增长

  • 到2021年，全球移动数据流量将达到每月49 EB或每年587 EB。
  • 2021年，全年移动数据流量将达到587 EB，相当于：
    • 2011年（十年前）生成的全球移动总流量的122倍
    • 131万亿张图像（例如MMS）

2. 移动实时视频大幅增长

  • 从2016年到2021年，移动视频将增长8.7倍，在移动应用类别中享有最高的增长率。到2021年，移动视频将占总移动流量的78%。
  • 从2016年到2021年，实时移动视频将增长39倍。到2021年，实时移动视频将占总移动视频流量的5%。

3. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）快速增长

  • 虚拟现实（VR）让用户处于模拟环境中。增强现实（AR）将科技叠加在真实世界之上。
  • 诸如虚拟现实（VR）等应用正被添加到可穿戴设备中，例如耳机。虚拟现实（VR）耳机将从2016年的1800万增长到2021年的近1亿，增长五倍。
  • 全球范围内，虚拟现实（VR）流量将增长11倍，从2016年的每月13.3 PB增长到2021年的每月140 PB。
  • 全球范围内，增强现实（AR）流量在2016至2021年间将增长7倍，从每月3 PB增长到每月21 PB。

4. 全球联网可穿戴设备驱动M2M快速增长

  • 思科预计2021年全球将有9.29亿部可穿戴设备，比2016年的3.25亿部增长近3倍。
  • 全球范围内，到2021年使用嵌入式蜂窝联接的可穿戴设备数量将达到6900万部，相比2016年的1100万部增长显著。

5. 移动数据流量分流到Wi-Fi网络

  • 2016年，60%的移动数据总流量被分流到Wi-Fi网络；到2021年，63%的移动数据总流量将被分流。
  • 2016年，每月分流流量（10.7 EB）超过了每月移动/蜂窝流量（7.2 EB）。
  • 全球范围内，公共Wi-Fi热点总量（包括homespot）将增长6倍，从2016年的9400万增加到2021年的5.416亿。
  • 到2020年，来自移动设备和仅Wi-Fi设备的Wi-Fi流量将占IP总流量的近一半（49%），相比2015年的42%增长显著。

6. 地区移动数据流量增长（2016 – 2021年）

  1. 中东和非洲将增长12倍

（2016年：每年7.3 EB；2021年：每年88.4 EB）

  1. 亚太区将增长7倍

（2016年：每年37.3 EB；2021年：每年274.2 EB）

  1. 拉丁美洲将增长6倍

（2016年：每年5.4 EB；2021年：每年34.8 EB）

  1. 中欧和东欧将增长6倍

（2016年：每年11.1 EB；2021年：每年63.0 EB）

  1. 西欧将增长6倍

（2016年：每年8.8 EB；2021年：每年50.3 EB）

  1. 北美洲将增长5倍

（2016年：每年16.9 EB；2021年：每年76.8 EB）

思科Mobile VNI预测研究方法

思科VNI全球移动数据流量预测（2016-2021）基于独立的分析预测和真实的移动数据使用调查。在此基础之上，思科对移动应用采用、使用分钟数和传送速度进行了预测。移动宽带速度和设备计算能力等主要支持因素也计入了思科Mobile VNI预测及结果中。详细的研究方法描述，请参考完整报告（详见以下链接）。

阅读完整报告：思科Visual Networking Index报告：全球移动数据流量预测（2016–2021）

编者注

思科欢迎媒体、分析师、博主、电信运营商、监管机构和其他相关方使用和参考我们的研究并注明出处，如“资料来源：思科Visual Networking Index报告全球移动数据流量预测（2016-2021）”

思科对相关术语的定义如下：

  • 蜂窝流量：来自蜂窝或无线电网络联接—2G、3G、4G和5G。
  • Wi-Fi分流流量：指来自双模设备的流量，通过Wi-Fi/Small Cell网络支持Cell和Wi-Fi联接，不支持笔记本电脑。当从蜂窝联接切换到Wi-Fi/和Small Cell访问时，分流发生在用户/设备层面。
  • 固定/Wi-Fi流量：来自一些固定网络源支持的无线联接，例如住宅Wi-Fi路由器或公共热点。

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