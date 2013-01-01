思科VNI报告预测：全球移动数据流量在2016年至2021年间将增长7倍

根据思科第11次年度Visual Networking Index（VNI）全球移动数据流量预测（2016年至2021年），到2021年全球手机用户数（55亿）将超过银行账户用户数（54亿）、自来水用户数（53亿）和固定电话用户数（29亿）。

ZD至顶网网络频道 02月08日 综合消息：根据思科第11次年度Visual Networking Index（VNI）全球移动数据流量预测（2016年至2021年），到2021年全球手机用户数（55亿）将超过银行账户用户数（54亿）、自来水用户数（53亿）和固定电话用户数（29亿）。移动用户、智能手机和物联网（IoT）联接的迅猛增长，网络速度的快速提升，以及移动视频消费的大幅增加，预计将在未来五年内促使移动数据流量增长七倍。

到2021年，思科预测移动数据流量将达到以下几个里程碑：

移动数据流量将占 IP 总流量的 20% —2016年仅占IP总流量的8%。

—2016年仅占IP总流量的8%。 人均拥有 1.5 台移动设备。 包括M2M模块在内，总计近120亿台移动联网设备（2016年为80亿台，人均1.1台）。

包括M2M模块在内，总计近120亿台移动联网设备（2016年为80亿台，人均1.1台）。 移动网络联接速度将增长 3 倍 ， 从 2016 年的 6.8 Mbps 增长至 2021 年的 20.4 Mbps 。

。 机器对机器 （ M2M ） 联接将占移动联接总量的 29% （ 33 亿 ） —相比2016年的5%（7.8亿），增长显著。随着全球物联网（IoT）应用日益受到消费者和商业环境的青睐，M2M将成为增长最快的移动联接类别。

—相比2016年的5%（7.8亿），增长显著。随着全球物联网（IoT）应用日益受到消费者和商业环境的青睐，M2M将成为增长最快的移动联接类别。 到 2021 年 4G 将支持移动联接总量的 58% —2016年仅为26%，届时4G将占移动数据总流量的79%。

—2016年仅为26%，届时4G将占移动数据总流量的79%。 智能手机（包括平板手机）总数量将占全球设备和联接总量的50%以上（62亿）—相比2016年的36亿有大幅增长。

移动应用的爆炸式增长和移动联接在用户终端的广泛采用，正在推动4G急速增长，很快将带动5G的增长。思科和其他行业专家预测，2020年5G基础设施将开始大规模部署。移动电信运营商希望通过5G网络提供颠覆式的速度、极低延迟和动态配置能力，以满足日益增长的用户需求，并更好地迎合跨移动、住宅和商业市场的全新服务趋势。思科预测，到2021年5G将占移动数据总流量的1.5%，将生成4G联接平均水平4.7倍以上的流量，即3G联接平均水平10.7倍以上的流量。

思科电信运营商市场营销副总裁Doug Webster表示：“随着物联网、实时移动视频、增强现实和虚拟现实应用的迅猛增长，5G技术凭借为消费者和商业用户带来更具创新体验的优势，不仅将对移动性，也将对整个网络产生重要影响。因此，我们需要在可编程能力和自动化方面展开更广泛深入的架构转型，以全面实现5G的功能，有效满足当下需求，同时为未来发展创造更多可能。”

其他主要移动数据流量预测和趋势：

1.全球移动数据中心流量增长

到2021年，全球移动数据流量将达到每月49 EB或每年587 EB。

2021年，全年移动数据流量将达到587 EB，相当于： 2011年（十年前）生成的全球移动总流量的122倍 131万亿张图像（例如MMS）



2. 移动实时视频大幅增长

从2016年到2021年，移动视频将增长8.7倍，在移动应用类别中享有最高的增长率。到2021年，移动视频将占总移动流量的78%。

从2016年到2021年，实时移动视频将增长39倍。到2021年，实时移动视频将占总移动视频流量的5%。

3. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）快速增长

虚拟现实（VR）让用户处于模拟环境中。增强现实（AR）将科技叠加在真实世界之上。

诸如虚拟现实（VR）等应用正被添加到可穿戴设备中，例如耳机。虚拟现实（VR）耳机将从2016年的1800万增长到2021年的近1亿，增长五倍。

全球范围内，虚拟现实（VR）流量将增长11倍，从2016年的每月13.3 PB增长到2021年的每月140 PB。

全球范围内，增强现实（AR）流量在2016至2021年间将增长7倍，从每月3 PB增长到每月21 PB。

4. 全球联网可穿戴设备驱动M2M快速增长

思科预计2021年全球将有9.29亿部可穿戴设备，比2016年的3.25亿部增长近3倍。

全球范围内，到2021年使用嵌入式蜂窝联接的可穿戴设备数量将达到6900万部，相比2016年的1100万部增长显著。

5. 移动数据流量分流到Wi-Fi网络

2016年，60%的移动数据总流量被分流到Wi-Fi网络；到2021年，63%的移动数据总流量将被分流。

2016年，每月分流流量（10.7 EB）超过了每月移动/蜂窝流量（7.2 EB）。

全球范围内，公共Wi-Fi热点总量（包括homespot）将增长6倍，从2016年的9400万增加到2021年的5.416亿。

到2020年，来自移动设备和仅Wi-Fi设备的Wi-Fi流量将占IP总流量的近一半（49%），相比2015年的42%增长显著。

6. 地区移动数据流量增长（2016 – 2021年）

中东和非洲将增长12倍

（2016年：每年7.3 EB；2021年：每年88.4 EB）

亚太区将增长7倍

（2016年：每年37.3 EB；2021年：每年274.2 EB）

拉丁美洲将增长6倍

（2016年：每年5.4 EB；2021年：每年34.8 EB）

中欧和东欧将增长6倍

（2016年：每年11.1 EB；2021年：每年63.0 EB）

西欧将增长6倍

（2016年：每年8.8 EB；2021年：每年50.3 EB）

北美洲将增长5倍

（2016年：每年16.9 EB；2021年：每年76.8 EB）

思科Mobile VNI预测研究方法

思科VNI全球移动数据流量预测（2016-2021）基于独立的分析预测和真实的移动数据使用调查。在此基础之上，思科对移动应用采用、使用分钟数和传送速度进行了预测。移动宽带速度和设备计算能力等主要支持因素也计入了思科Mobile VNI预测及结果中。详细的研究方法描述，请参考完整报告（详见以下链接）。

阅读完整报告：思科Visual Networking Index报告：全球移动数据流量预测（2016–2021）

编者注

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