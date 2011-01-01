 从业20年的“老司机”跟你聊聊：超融合技术哪家强？！

对于用户来说，想要达到这套超融合的最佳实践，需要全凭经验摸索，时间成本较高，最大问题是可靠性差、故障率高，不同厂商各种型号产品中的互联互通和兼容性隐患巨大。

试问有哪些公司涉足过超融合领域？创业公司，互联网公司，服务器公司，存储公司，网络公司，安全公司……

还真是百花争鸣，好不热闹！

但是，这些公司之间其实是存在本质区别的，先来张图概括一下：

不难看出，从本质上可以将这些公司分为三类：组装型、商用型和开源型，那么三类公司搭建超融合的流程是怎样的？又存在哪些必然的缺陷？！今天这篇文章厉害了，在 IT 届从业近 20 年的 “老司机”——思科资深顾问工程师张亦安不光帮你分清差别，还带你探寻本质，快来带着问题找答案！

1组装型

顾名思义，组装型公司需要用户自行采购服务器、网络设备、分布式存储软件，然后再由公司或委托代理商搭建超融合。

如此 “组装” 搭建起的超融合，单从采购成本（Capax）看，两个字：便宜，但其实后患无穷！

对于用户来说，想要达到这套超融合的最佳实践，需要全凭经验摸索，时间成本较高，最大问题是可靠性差、故障率高，不同厂商各种型号产品中的互联互通和兼容性隐患巨大；次之，即使花时间摸索出的最佳实践也并不能长久，因为硬件型号和配置、软件版本都会变化，这就需要测试、评估一遍又一遍……

2开源型

对于公司来说，超融合做不出来怎么办？大部分会选择开源软件！价格相当便宜，甚至能说是最低价中标，但相比之下客户就需要付出相应代价……何出此言？

说到这，就不得不谈这个问题：开源软件为什么不适合超融合？

因为开源的逻辑是：白牌机 + KVM + Linux + MySQL + Apache + 应用自研。但如果中间某一部分需要使用到商用软件，例如 SAP HANA，Oracle，开源就会表示：不好意思，玩不转……这就是开源的碎片化缺陷！其运维挑战就更不必多说了，一旦开源系统服务外包的核心人员离职，系统的后续运营和维护就是大麻烦！

由此可见，用 OpentStack/Ceph 做超融合是不合适的！

3商用型

最后我们来看看商用型，这类公司在服务客户时，模式相对简单，就像购买品牌机一样，客户只需选择信赖哪个品牌以及主要参数即可。而同类中的 OEM 往往作为商用型公司的补充，主要是负责其后的售后服务。

商用系统的逻辑为：商用应用软件 + 商用硬件，由于主流商用公司之间会协助完成互认证，这就解决了兼容性和可靠性的问题。

那么在商用超融合领域，目前三大主要厂商的情况如何？我们来做个对比！

C 记 ：全球架构最完整的超融合，网络服务器存储全部是自主研发系统优化，出厂配好开箱即用，易用性和性能最优。

：全球架构最完整的超融合，网络服务器存储全部是自主研发系统优化，出厂配好开箱即用，易用性和性能最优。 N 记 ：最早做超融合的创业公司，产品线全。可惜早期没有把网络包含在超融合设计中，另外服务支持能力有限。

：最早做超融合的创业公司，产品线全。可惜早期没有把网络包含在超融合设计中，另外服务支持能力有限。 D-E 记：优点是便宜，当前最大问题是，公司还在整合（据说中国区 2 年后才整合）。技术上缺点：一是现在还没有把网络融合在超融合中，二是升级会中断应用，三是去重压缩会大幅降低性能。

最后提醒 IT 硬件圈的同仁：未来网络、服务器、存储、虚拟化都会的通才需求在增加。举个栗子：前几天 HR 问有没有懂网络，又会服务器/存储，还了解金融业务的可以介绍，我想了想又打了一圈电话找不到人。那么问题来了：超融合技术哪家强？

——思科资深顾问工程师，张亦安

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