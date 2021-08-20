思科发布第四季度财报 收入基础设施平台收入增长抢眼

该季度思科在不计入股票补偿等特定成本下的利润为每股84美分，收入为131亿美元，比去年同期增长8%，高于此前华尔街预期的每股利润82美分，以及收入130.3亿美元。

思科近日发布了表现强劲的第四季度财报，该季度思科在所有区域和客户市场都实现了双位数的订单增幅，不过由于指引低于预期，因此思科的股价在盘后交易中有小幅下跌。

该季度思科在不计入股票补偿等特定成本下的利润为每股84美分，收入为131亿美元，比去年同期增长8%，高于此前华尔街预期的每股利润82美分，以及收入130.3亿美元。

不过，全年情况并不那么乐观，尽管思科以498亿美元的销售额实现了收支平衡，但仅比去年同期增长1%。

即便如此，思科首席执行官Chuck Robbins仍然表现乐观，称思科仍然看到那些致力于期望通过现代化提高敏捷性和弹性的客户呈现“巨大的增长势头”。

Robbins在一份声明中表示：“市场对思科技术的需求仍然十分强劲，我们第四季度的业绩标志着思科产品订单实现了十年来的最高增幅。我们凭借强大的产品组合，能够很好地帮助客户加速数字化转型并在混合世界中蓬勃发展。”

作为思科最大的业务部门，基础设施平台部门（包括思科以太网交换机和数据中心路由器）该季度的销售额为75.5亿美元，同比增长13%，高于预期水平。

但是应用部门表现不佳，销售额同比下降下了1%，至13.4亿美元。与此同时，安全业务的收入同比仅增长1%，至8.23亿美元，这两个部门的业绩表现都没有达到华尔街预期的水平。

自去年新冠疫情以来，思科一直在努力应对供应链方面的挑战，而这也一直困扰着整个IT行业。该季度思科对此做出回应，首席财务官Scott Herren表示从8月7日开始会进行“战略性价格上涨”。

Herren在电话会议上向分析师表示，思科正在努力确保其产品所需组件有额外的供应量，也有可能会寻找其他供应源头，不过他说，这么做会增加公司成本，目前思科还在持续评估这个情况，未来有可能会进一步提高价格。

Robbins在电话会议上表示：“我们预计供应链方面的挑战以及成本方面的影响至少还会在上半财年持续，并且延续到下半财年。”此前在5月的财报电话会上，思科曾警告称，在2021年底之前将持续面临供应方面的限制。

尽管如此，Robbins称没有看到任何迹象表明客户会在需求之前进行订购。“未来我们当然认为客户会因为交货时间而提前下订单，这是合乎逻辑的。当第四季度订单实现增长，然后在看看我们对未来销售管道的预测，说明还有相当数据的需求在那里。”

另外，思科在软件和订阅销售方面取得了不错的成绩。思科表示，第四季度收入中有40亿美元来自软件，同比增长6%，订阅收入增长9%。全年来看，软件收入增长7%，订阅收入增长15%。

该季度思科还忙着进行收购交易，宣布计划收购Epsagon公司，该公司可帮助企业检测应用中存在的技术问题并确定根本原因。交易完成之后，Epsagon将被并入思科的应用业务。

思科表示，预计下一季度调整后的利润将在每股79至81美分之间，收入增长在7.5%至9.5%之间。华尔街预测调整后的利润为每股81美分，收入为128.4亿美元，收入增长7.7%。

全年预测更为乐观一些。思科预计2022财年调整后的利润为3.38美元至3.45美元，与华尔街预测的3.41美元一致。