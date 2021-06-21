新IN力 御万象 TI Inside威胁情报应用生态协同峰会在京成功召开

6月18日，以“新IN力 御万象”为主题的 TI Inside 威胁情报应用生态协同峰会在北京隆重召开。此次峰会吸引了数百位网络安全产业专家、龙头企业代表、威胁情报生态合作机构、分析机构以及权威媒体齐聚一堂，共同交流威胁情报的最佳应用实践。

6月18日，以“新IN力 御万象”为主题的 TI Inside 威胁情报应用生态协同峰会在北京隆重召开。此次峰会吸引了数百位网络安全产业专家、龙头企业代表、威胁情报生态合作机构、分析机构以及权威媒体齐聚一堂，共同交流威胁情报的最佳应用实践，探讨 “TI Inside”生态共建战略，推进安全行业威胁情报生态协同。

天际友盟作为“TI Inside”生态战略的倡导者，诠释“新IN力 御万象”的新型TI Inside生态聚合力量，倡导通过TI Inside协同，实现威胁情报能力与百大安全厂商的集成联动，形成新的协同生态效应。会上，奇安信、H3C、IBM、六方云等网安龙头企业共同分享了通过内嵌情报+主动防御以及安全事件分析等“TI Inside”全产业链安全赋能的应用模式及优势，为威胁情报发展树立了典型样板。

新IN力 聚合安全产业力量

本次大会的召开对于威胁情报领域具有里程碑意义，天际友盟目前的情报源达到200+，合作安全厂商60+，依托TI Inside模式，已成为安全厂商威胁情报应用的牢固底座。同时，众多安全厂商现身说法，多角度、多场景验证了该模式的有效性，标志着本次大会树立起 “TI Inside”威胁情报应用生态协同的标杆，成为威胁情报产业发展的风向标。

根据权威研究机构 IDC 的调研数据显示，威胁情报可以显著降低风险，同时推动安全和运营效率的提高，将企业发现威胁的速度提高 10 倍，响应和解决威胁的速度提高 63％，并在受到攻击之前主动识别出 22％ 的安全威胁。

目前，威胁情报最直接受众当属网络安全厂商。Gartner在《2019 安全威胁情报产品&服务市场指南报告》中指出，“ 网络安全厂商可以先预打包海量多源机读情报（支持数百万甚至数十亿的威胁指标），并集成到一个特定设备中进行检测和防御，用于扩充现有网络安全解决方案。”天际友盟提出的TI Inside模式与此不谋而合。

天际友盟 CEO 杨大路

对于天际友盟 CEO 杨大路来说，安全生态是一种态度和信仰，已经深深融入天际友盟的产品和技术理念之中。TI Inside模式和明文情报共享正是建立在这种理念之上，天际友盟实时汇聚全球200+情报源，每日更新2000万+热情报，通过场景化应用赋能，协同联动60+专业安全厂商，与生态合作伙伴一起，共同最大化发挥威胁情报的价值。

TI Inside 共建安全新生态

网络威胁的专业化趋势，迫使网络安全厂商的产品愈加细分、垂直，由于安全厂商自身只能获取局部威胁情报，同时自建威胁情报体系所需设备、软件、团队等综合投入也会带来很大成本压力，甚至严重占用其自身核心业务资源，第三方情报供应商的价值逐渐凸显。作为专业、中立的威胁情报供应商，天际友盟在TI Inside生态中是必备的根基，能够实现全产业链、多源威胁情报的汇聚。

H3C安全攻防实验室主任梁力文

H3C安全攻防实验室主任梁力文对此深表认同，协同和共享特性决定了TI Inside生态建设需要企业客户、安全厂商和情报厂商一起努力。基于威胁情报的主动安全和纵深防御体系共生，纵深防御是主动安全的落地抓手，二者相辅相成。TI Inside模式能够实现威胁情报的生产和消费闭环，让威胁情报有效流动起来，进而拉高企业整体防御水位，缩短检测响应周期，提升风险预测能力和分析水平。

奇安信威胁情报中心负责人汪列军

奇安信威胁情报中心负责人汪列军表示，“内生情报”是威胁情报SaaS化赋能的必备补充，适配无法外联的封闭组织防护场景，同时应对APT高级威胁也需要内生情报数据和相应的判定能力，也就是除了使用开源和商业的威胁情报数据，也要从自身的安全设备、应急响应及安全分析过程中收集威胁情报。目前，这种既“消费”也“生产”威胁情报的用户占比甚至近半。

IBM 大中华区信息安全售前经理高爽

结合共建高端威胁情报服务，IBM 大中华区信息安全售前经理高爽指出，IBM X-Force作为世界顶级威胁情报研究机构之一，与深耕国内威胁情报市场的天际友盟价值观、应用场景深度契合。未来，双方将携手打造开放共享生态、共筑威胁情报联盟，共建高端威胁情报服务，通过向市场传递高端威胁情报、共建样板工程、展示更丰富的威胁情报使用场景，提升用户对威胁情报使用的高度和认知。

六方云产品部总经理刘建兴

针对融合TI Inside工业互联网安全体系的构建，六方云产品部总经理刘建兴认为，静态、滞后的传统工业安全技术面对自动化、多样化、智能化的网络攻击已力不从心。采用AI威胁检测+TI Inside模式，通过威胁检测、交叉验证和溯源查询等方式，将威胁情报能力融入六方云工业互联网安全产品，挖掘隐藏在工业大数据中的安全风险，全面感知工业生产全生命周期的安全态势，构建起高度智能化的工业互联网安全防护体系。

集成联动 筑牢TI Inside根基

作为业界首屈一指的威胁情报供应商，天际友盟的威胁情报能力不仅实现了与奇安信、H3C、IBM等龙头企业的打通，还实现与60+家安全厂商的集成联动，位居国内之首。同时，天际友盟与全球多间知名安全机构达成情报数据合作，实现200+家情报源的实时聚合，热情报日更新2000万+，并提供feed情报订阅，支持明文批量交付数据，方便与安全产品集成或再加工。

另外，根据不同类型安全产品的定位、性能和应用场景，天际友盟TI Inside设计出三种典型的情报融合策略，包括处置类集合、分析类集合、EDR集合，针对不同的集合筛选出适用的威胁情报数据，满足不同类型的安全产品与威胁情报进行高效的融合。

按照不同的情报来源和威胁类型，天际友盟的威胁情报市场建立情报卡片体系，在订阅威胁情报数据时，只需要将感兴趣的一张或多张卡片加入至数据下载集合，便可以自由下载使用。目前天际友盟维护包括自有情报、IBM、火绒、网宿等多家优质情报源，包括恶意软件、C&C节点、数字货币、APT情报、恶意网站、病毒木马等在内的40余种情报卡片。

天际友盟作为威胁情报国标（GB/T 36643-2018）的协助起草单位，不但产出符合国标的威胁情报，还提供离线明文威胁情报，并支持在线查询功能，帮助网络安全厂商高效、便捷、低成本使用TI Inside服务。此外，天际友盟还设计了一套完整、高效的数据信誉度评价机制，实现对情报进行信誉度评价和动态跟踪，并据此进行数据老化处理和数据清洗，以保证相关数据的可靠性和有效性。

天际友盟TI Inside战略负责人赵嘉伟

天际友盟TI Inside战略负责人赵嘉伟表示，天际友盟TI Inside秉承开放、生态、共生的理念，致力于携手安全厂商为最终用户打造更加安全的网络空间。“新IN力 御万象”的主题旨在通过TI Inside模式，与网安龙头企业共建安全新生态；实现与安全厂商的集成联动目标，形成新的聚变效应；通过威胁情报赋能专业安全厂商生态伙伴，应对客户实际业务“万象”场景，确保客户安全迈进数字化和智能化的时代。

威胁情报是网络安全“知己知彼，百战不殆”的基础，TI Inside模式能够实现威胁情报源、威胁情报供应商、网络安全厂商和企业用户的生态“聚变”，充分调动生态各角色的主观能动性，让威胁情报价值最大化，推动行业走向以TI Inside为核心引擎的主动安全新时代。