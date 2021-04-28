思科将在“混合模式世界”中 为用户创造更加包容性的未来

一年一度的Cisco Live大会如期而至，今年Cisco Live 2021大会的主题是“Turn IT Up”，旨在让信息技术变得更加精彩。而本次会议仍采用了线上举办的方式，但这丝毫没有影响大会的关注度与热度，全球200多个国家的90,000余名客户及合作伙伴参与了本次大会。

一年一度的Cisco Live大会如期而至，今年Cisco Live 2021大会的主题是“Turn IT Up”，旨在让信息技术变得更加精彩。而本次会议仍采用了线上举办的方式，但这丝毫没有影响大会的关注度与热度，来自全球200多个国家和地区的90,000余名客户及合作伙伴通过互联网参与了本次大会。

在为期两天的Cisco Live大会期间，思科董事长兼首席执行官罗卓克（Chuck Robbins）率领一众高管，先后发表了众多精彩的主题演讲，并推出了多项关键性的创新技术。

罗卓克表示：“我们面前有一个可以塑造未来的独特时机，我们正逢其时。为此，我们需要正确的技术来奠定基础。通过思科的创新技术，全球的客户不仅能够实现连接、安全和自动化的未来IT，还能利用技术为全人类提供真正包容性的未来。”

后疫情时代，人们更加迫切需要新的方法与技术，来强化在数字化世界中的连接、安全和自动化等能力。尤其是在过去的一年中，深刻诠释了“团结力量大”的含义。而在这场巨变的漩涡之中——人们的工作方式、学习方式、娱乐方式以及生活方式都在发生着深刻变化。

思科亚太、日本和中国区总裁Dave West

对此，思科亚太、日本和大中华区总裁Dave West在会议中分享了多个前沿技术趋势。Dave West表示：“我们正处于在一个日新月异，不断推陈出新的时代，新冠疫情从根本上改变了世界，这对所有人来说都是一种挑战。但这场全球危机也确实为我们提供了重新思考未来可能性的机会。”

世界必将转向混合模式

新冠疫情事件让我们更加清晰地认识到：能够用数字方式交付的内容，就必须以数字方式交付。全球范围内，预计有75％的企业在疫情期间加速了数字化项目。74％的CIO表示，以往需要数年时间才能获得批准的数字化项目，现在几周内就被批准了。

而Dave West认为，亚洲可能是世界上增长最快、发展最快、创新最快的地区。该地区出现了巨大的经济增长，以及数字化和创新浪潮。随着这些趋势持续加速，思科也看到了一些最重要的技术趋势。

趋势一：首先是云的体验。目前企业对云原生技术和云消费体验的需求都在增加，客户希望不受任何服务交付地点的限制。而合作伙伴们正在帮助这些客户协调、自动化、控制并获得所有云的一致体验。

趋势二：应用是企业的生命线。我们需要依托全新的现代应用程序开发，才能驱动云体验，让应用真正成为企业的生命线。目前应用越来越依赖复杂的云原生架构，以实现更快，更大规模的开发和部署。思科认为企业如何向客户提供丰富的服务，并确保应用的性能、可见性和可扩展性成为关键。

趋势三：向“线上+线下”的混合工作模式转变。我们必须提供一个更加优化的协作安全网络，在远程办公模式下也必须拥有能够在云或本地部署及访问应用程序的能力。因此，需要以更简洁和智能化的方式，为混合工作模式提供一如既往的分支机构部署能力。

趋势四：安全性正在扩展至云中。即便企业边界越来越模糊，但仍然需要保护在办公室和分支机构开展的工作。众所周知，远程工作模糊了边界，即企业无处不在——员工在哪里，企业就在哪里。如何在混合环境中保障安全性成为核心。

趋势五：企业向5G和WiFi-6过渡将产生重要影响。一方面，WiFi-6可提高速度和敏捷性，并帮助人们通过WiFi访问丰富的应用和服务。另一方面，客户开始思考如何在企业中使用5G应用？5G技术可以应用在哪些场景？针对不同行业又有哪些案例？思科看到，业界开始探索如何集成技术与产品，以无缝地支持下一代基础架构。

趋势六：应用和工作负载逐渐向用户和设备转移。今后在云中完成所有的计算将变得十分低效。如何真正拉近云服务和用户的距离，并以不同的方式考虑边缘部署已经成为重点。

结合上述趋势，Dave West得到一个结论：世界必将转向混合模式。换句话说“未来混合模式世界”将成为思科最优先思考和实施的方向。

如何利用技术应对混合的世界环境

在谈及未来的工作模式时。思科全球高级副总裁，安全与应用业务总经理Jeetu Patel就曾一贯表示，“我们希望为人们带来比线下会议体验好10倍的线上体验。”而在过去的6个月中，思科Webex已推出400个新功能，就在最近又上线了100个新功能，坦白地说，几乎每天都会看到新功能。

Dave West认为，新世界是混合的。在远程工作环境中，需要支持员工在办公室、公共云、SaaS访问应用和服务，这是一个混合模式。而从员工、客户、应用、服务到工作负载等多个层面都需要提供可见性和洞察，这是混合模式在各个方面的体现。

而面对这种混合趋势，客户需要通过一个平台将所有设备和系统连接在一起，而思科可以帮助客户实现这一目标。这正是思科对亚太市场的关注与承诺——思科希望利用丰富和专业的产品组合，为客户提供独特价值和差异化的优势，并为市场提供端到端数字化的平台，以帮助其实现自动化、系统化、一体化、跨云和本地On-Prem的管理，同时以令人信服的安全性和边缘计算能力，打造未来的工作及未来的互联网。

在中国，技术在新冠疫情之初就发挥了关键作用。Dave West表示，“思科与医疗卫生机构的通力合作，提供关键业务服务，在疫情最焦灼的时刻支持医生为患者提供远程医疗服务。”

如何实现一致的应用体验

思科数字化敏捷性研究调查显示，89％的CIO和IT决策者表示，企业需要从应用和基础架构两方面着手推动优质用户体验才能实现一致的应用性能。同时，90％的人表示，希望能够做好全方位地安全控制和治理，包括用户设备、网络、云和应用、内部部署、公有云、边缘以及SaaS云等。

思科全球高级副总裁，首席战略官及应用业务总经理Liz Centoni

思科全球高级副总裁，首席战略官及应用业务总经理Liz Centoni表示，“在疫情之前，我们就已经围绕赋能团队、重新定义应用等方面开展了很多工作。”

对此，Liz Centoni还表示，“可能需要彻底重构应用。通过多云、SaaS以及内部部署设施，云原生消费服务都在提供一些新的应用。 因此，思科在考虑战略时需要思考如何使客户在‘以云为先’的世界中加速其数字化的敏捷性。思科希望能够帮助客户实现连接、保护和自动化的能力。”

另外，在考虑应用开发速度时，Liz Centoni指出，思科希望能够提供跨本地、边缘、SaaS资产和公有云环境的选择，帮助企业赋能开发人员安全地构建和发布代码到生产环境。无论是容器还是无服务器。基础架构都是服务，安全是服务，甚至应用也是服务。思科的目标是将一切变成服务，辅以恰当的政策和优化控制，使基础架构变为动态化。

最后，Liz Centoni强调了“既简单又安全”。思科希望能够全面保护用户设备和应用数据，但同时也必须兼顾便捷性。“我们每天都在思考，如何吸引和留住顶尖人才？这一点在当今的环境下更为重要。如何帮助打破不同团队（网络运营团队，开发运营团队，安全运营团队）之间的孤岛，推动每个团队成员都能够齐心协力，塑造最佳的应用体验。”

面对混合环境，Liz Centoni提出了五大应对方向：

第一，提供最好的协作体验和更具包容性的体验。支持员工随时随地工作、安全访问以及安全复工。未来的办公室将会截然不同，提供空间覆盖监控、人员追踪以及密度监控。这一切功能都需要自动化。同时，这些功能将让员工在办公室感到舒服和安全。

第二，提供最佳的应用体验。应用就是业务。应用改变了用户的行为。我们必须从基础架构、网络和互联网获得可见性、洞察并采取行动，而不仅仅是在应用和代码中寻找答案，如此才能快速解决问题。因此，我们既要主动出击，又要快速响应。

第三，安全。安全性一直是头等大事。围绕每个控制点、用户、设备、网络、应用和数据都要实现安全性，借助最全面的威胁情报支持，思科打造了多层的统一功能，包括对工作人员及工作场所的零信任机制。

第四，简便且安全地连接和使用多个云。思科让客户能够横跨多个云进行连接，并且提供无缝的入口以使用SaaS服务和云服务。

第五，为团队开发人员提供在混合和多云环境中的开发、部署和管理能力。思科不仅仅是将优化使用作为一种选择提供给客户，更通过动态地调整基础结构以适应不断变化的应用需求。因此，思科不仅可以为客户提供云及堆栈的选择，还可以为客户提供连接、保护、洞察以及云的所有能力。并做到更加智能的云体验。

在充满挑战和不确定性的时期，无论是为未来构建包容性互联网，还是帮助企业为远程和混合工作的新纪元做出准备，亦或是为客户在购买和部署技术之时提供选择，以及利用数据赋能团队创建更具协作性和包容性的文化，IT技术都是帮助企业生存和发展的前沿与核心。而思科在对这样一个混合世界的定位中，为我们清晰地描绘出了一幅绚丽的图景，帮助客户转危为机，加速数字化转型的进程，而这正是思科技术给世界带来的独有优势与魅力。