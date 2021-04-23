Fortinet FortiOS操作系统重大更新，支持SASE和零信任网络访问功能

Fortinet宣布推出Fortinet旗舰操作系统FortiOS 7.0版本 。超过300项新特性的增加，让FortiOS 7.0增强了Fortinet Security Fabric和Fortinet跨所有网络、端点和云提供一致安全性的能力。

Fortinet宣布推出Fortinet旗舰操作系统FortiOS 7.0版本 。超过300项新特性的增加，让FortiOS 7.0增强了Fortinet Security Fabric和Fortinet跨所有网络、端点和云提供一致安全性的能力。

FortiOS 为业界性能最高的网络安全平台提供强劲动力

网络边缘急剧扩张，如今横跨了数据中心、广域网、局域网、LTE、非在网设备、计算、工业控制系统、CASB、SASE、互联网，以及新兴家庭边缘。这无疑拓展了整个基础设施的边界，但也造成了边界的分裂。要想使安全防护跟上网络及当今性能要求的变化，同时还能够提供全面可视性、数据、分析、检测以及对网络攻击协调一致的及时响应，集成式平台必不可少。

FortiOS是Fortinet Security Fabric安全平台的核心；通过FortiOS可实现跨整个攻击面一致且灵活的安全保护。Secuirty Fabric通过基于一套操作系统的产品与解决方案集成与整合，提供覆盖网络安全、 SD-WAN、交换和无线接入、网络访问控制、身份认证、公有云和私有云安全、终端安全以及 AI 驱动型高级威胁防护解决方案，同时提供比任何其他厂商都更多的消费模式选择（包括物理、虚拟、云和安全即服务），Fortinet 可助力各种规模的组织保护和简化 IT 基础设施。

FortiOS 7.0 的新特性

FortiOS 7.0 的重大更新解决了如今与居家办公、保护 SASE 边缘等相关的几大安全挑战，并扩展至以下关键领域：

零信任访问

零信任网络访问支持远程访问与应用控制：FortiOS 7.0 支持每位 FortiGate 客户开箱即用零信任网络访问 (ZTNA) 功能，这使得 Fortinet 成为唯一一家支持基于防火墙的 ZTNA 的厂商。由 FortiOS 7.0 提供支持的 ZTNA 通过使用更先进的远程访问方案替代传统 VPN，大幅改善了用户体验。它还通过验证用户和设备的每个应用会话，并向互联网隐藏关键业务应用，从而缩小了攻击面。Fortinet ZTNA方案通过使用相同的访问策略进一步简化了管理，无论用户身在何处，在线还是离线。

安全驱动型网络

通过 SASE 随时随地提供一致的安全性：借助在本地以及现可通过基于云的 SASE 订阅模式（安全即服务）提供的一致企业级安全性，Fortinet 能够为企业提供所需的灵活性，支持雇员在任何地方开展工作。不在企业网内的远程用户也能享受到相同级别的安全保护。此外，还可通过 SASE 为偏好轻量级简化分支（瘦边缘）的客户提供支持。





全新自我修复 SD-WAN 功能: Fortinet 领先的安全 SD-WAN 解决方案现包括自修复功能，能够通过自适应广域网链路修复，提升应用体验。FortiOS 7.0 还增强了针对 SaaS 和多云应用的被动应用监控，以改善用户体验，支持用户在任何地方开展工作。





通过 5G 扩展 LTE 边缘：Fortinet 通过 5G 和 LTE 创新提高了无线网络性能并增强了弹性，将网络连接和安全性扩展到 WAN 边缘之外。借助多样化的无线 WAN 和 LTE 产品，组织可以在任何地方实现网络连接的安全、可扩展和高可用。



自适应云安全

跨多云部署优化性能和安全性：如今企业面临着难以管理和优化跨多云环境的应用访问和整体性能的挑战。通过推出 FortiOS 7.0，Fortinet 的自适应云安全产品现在能够为混合云提供集中管理，这包括根据实际资源使用情况自动扩展、实施动态负载均衡以及提供应用用户体验可视性，所有这些都旨在主动提高云内部和跨云的整体性能和安全性。



NOC/SOC

提高 NOC 和 SOC 的运营效率：FortiOS 7.0 引入的全新和增强功能为各种规模和复杂程度的网络安全团队提高运营效率提供了更多选择，其中包括将 FortiManager/FortiAnalyzer 与最新版本 FortiSOAR 整合为一个容器，以全面协调组织的安全流程。FortiOS 7.0更新还简化了 SaaS 管理，并增强了 Fortinet 通过 FortiCloud 将复杂的管理操作简化为统一管理体验的能力。对于希望利用我们行业领先的安全专业知识来增强运营团队的组织，Fortinet 现在还提供 SOC 即服务和 NOC 最佳实践服务。



FortiGuard Labs 全球威胁研究与响应实验室提供的威胁情报服务