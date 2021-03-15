思科升级Silicon One家族 发布三款高速网络交换芯片

思科近日宣布升级Silicon One半导体家族，该系列产品主要用于下一代5G网络交换机和路由器中。新的处理器包括一款高端芯片，旨在以前所未有的速度实现“Web级规模”的网络交换，实现每秒25.6 TB的业界最高带宽。

思科近日宣布升级Silicon One半导体家族，该系列产品主要用于下一代5G网络交换机和路由器中。新的处理器包括一款高端芯片，旨在以前所未有的速度实现“Web级规模”的网络交换，实现每秒25.6 TB的业界最高带宽。

思科在2019年12月首次推出了Silicon One芯片架构，当时称其目标是为“未来网络奠定通用基础”。Silicon One处理器用于构建模块化和固定的路由器和交换机，用于由主流企业和电信公司运营的大型网络中。

这些网络通常是由数千种不同的设备组成，并采用各种类型的专用集成电路，但这是一个相对碎片化的领域，因为需要针对每种设备分别验证代码，所以带来了一系列问题。思科正试图通过Silicon One来修复这个碎片化的生态系统，为每种类型的网络设备提供动力，从而克服使用不同架构的芯片所带来的技术挑战。

为此思科发布了三款Silicon One处理器新品，使得该系列在问世以来芯片总数已达到10款，其中Cisco Silicon One G100处理器，号称是业界首款25.6Tbps可编程的、完全共享包缓冲的处理器，采用了7纳米芯片制程工艺。

思科通用硬件集团高级副总裁Eyal Dagan表示：“通过将Cisco Silicon One系列扩展到25.6Tbps，思科现在提供的是性能最高的路由芯片，带宽是市场上其他路由芯片的1.7倍，每秒传输数据包的速度是市场中其他路由芯片的3倍多，而且具有最高的交换性能。有了这种新处理器，客户就不必在可编程性、带宽和效率之间进行艰难抉择了。”

Dagan解释了这种高速交换芯片的一些优点，例如它结合了众多可编程功能，如解析、处理、时间戳、计数器、仪表、直方图、水印和流量分析，构建网络流量模式的“完全可编程式时间视图”。

反过来，这将让网络运营商可以重播过去的事件，比以前更好地了解网络动态，从而对问题进行故障排除、发现恶意攻击、优化基础设施以实现更高的性能。

Dagan说，Silicon One G100还具有1.6Tbps的接口，可以将网络扩展到以前无法达到的水平。

此外思科还发布了新的Cisco Silicon One Q211L交换机，扩展了现有12.8Tbps Q200L、6.4Tbps Q201L和3.2Tbps Q202L叶片式和机架式交换机产品组合。同时在网络路由方面，思科宣布推出了Silicon One Q200，扩展了现有的8Tbps Q200、6.4Tbps Q201和3.2Tbps Q202路由设备系列。这两款芯片现在都已经投入生产了。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，当今信息技术的最大趋势之一是“软件定义一切”，而这只是路由和交换在网络中融合的开始。

Mueller说：“思科最初错过了这一趋势，但正在努力通过Silicon One平台进行弥补。”考虑到思科是在15个月前才宣布推出该产品系列的，所以如今已经扩展到10款产品已经是一项壮举了，表明思科感到了很高的紧迫性，试图通过统一和平衡软件定义的、无限连接的战略，让企业客户满意。”

Dagan说，现在正在向客户提供Silicon One G100样品，而Q211L和Q211芯片已经投入生产了。