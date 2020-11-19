“后疫情时代”混合式办公渐成趋势 思科助你打造个性化专属办公空间

近期，思科举办了一场协作产品媒体沟通会，而整个会议本身可谓是一场思科Webex体验之旅。思科亚太协作业务部门总经理Hariharan S.通过思科Webex视频会议系统，向我们分享了思科在协作方面取得的进展，以及如何帮助企业实现更加高效的协作。

近期，思科举办了一场协作产品媒体沟通会，而整个会议本身可谓是一场思科Webex体验之旅。思科亚太协作业务部门总经理Hariharan S.通过思科Webex视频会议系统，向我们分享了思科在协作方面取得的进展，以及如何帮助企业实现更加高效的协作，并表示将能够给客户提供10倍于当前远程办公的体验。

思科亚太协作业务部门总经理 Hariharan S.

突如其来的新冠疫情，让全球众多企业改变了以往的工作方式，其中很多企业都是首次尝试让员工在家远程办公，这也凸显出快速建立远程办公能力的迫切性与重要性。同时，企业不仅看重能否快速建立起远程办公的机制与IT基础，还更加看重员工是否能够真正安全、高效的实现远程办公。

在后疫情时代，混合式工作模式正在逐渐取代以往单一、固定的办公室工作方式，并成为被越来越多企业所亲睐的更为灵活的工作方式，也更加能够适应未来市场环境变化与企业发展的现实需要。而在思科近期对全球25000名员工做的一项针对远程办公的调查中显示，有75%的受访中国员工倾向于混合式的工作方式。

Hari表示，“选择返回办公室办公的员工并非是为了完成个人任务或项目，而是为了实现员工之间的协作与交流。虽然有18%的员工表示希望大多数时间在办公室工作，但同样也希望有更加灵活的工作方式可以选择，比如每周可以在家办公一两天。”

制定混合式工作场所的蓝图

在混合式工作模式中，技术将扮演重要角色，由于团队一部分人员在家办公，一部分在办公室工作，还有一部分在外面工作，这就需要通过技术手段来保障这几部分员工能够实现无缝、持续的工作体验。Hari指出，“在另外两项调查结果中显示，53%的员工希望雇主能够在工作协作技术上进行投资。而43%的员工认为，应当更加关注网络安全方面的技术。”

同时，Hari还指出，“思科根据受访结果，以实现流畅的混合式工作模式为目标，制定了一个蓝图，分为四个模块，分别是赋能远程工作人员、保障员工安全返回办公室环境、实现IT无缝衔接、带来卓越的客户体验。”

据Hari介绍，第一是赋能远程工作人员。思科可以帮助其实现更高效的工作体验。而实现这种体验的基础是良好的协作工具，包括视频和聊天。但在视频方面仍存在一定挑战，比如带宽的限制和网络环境的复杂化，而思科能够通过在业内最先进的视频核心技术，将带宽消耗降低40%，为用户带来最优的视频通讯体验。

而对于人口密度很大、地价很高的国家和地区，员工居家的办公条件并不理想，没有专属的办公室，无法避免周围嘈杂的环境噪音。针对这种情况，思科推出了革新性的技术来提升远程办公的体验，就是通过AI技术把环境噪音分离出来，并对有用的声音进行强化。另外，思科还为用户提供了虚拟背景功能的选择，可以用不同背景来营造出属于员工自己的个性化办公室环境。

另外，在保障员工安全返回办公室工作方面，思科可以通过技术最大程度上减少疫情传播的可能性，比如通过视频识别实现对工作空间实际使用率的监测（是否密度过大），还可以利用AI对声音实现自动化声控操作，比如对会议白板放大、翻页等控制，通过声音实现自动化操作，从而减少手动操作所带来的病毒传播机会。

同时，在实现IT无缝衔接方面。思科除了为员工创造良好体验外，对IT基础保障也进行了优化。比如，每个员工在家办公就相当于一个分公司，IT要支持将众多的对象与办公地点环境进行连通与管理，这就意味着需要通过IT自动化实现有效的衔接与管理。

思科大中华区协作事业部总经理 朱明捷

而在安全方面，思科大中华区协作事业部总经理朱明捷指出，“对协作中所产生的视频、音频等数据的使用权限及加密保护，思科都已经考虑在内，并通过强大的加密保护技术及透明的安全策略对企业数据及会议内容实现了多维度的安全保障。值得一提的是，如会议白板等内容也会通过员工的实际使用权限进行下载保存，而线上会议内容将不会被随意存留而导致信息的外泄。同时，思科在用户数据隐私保护方面始终也走在了全球企业的前列。”

打造员工自己的专属办公空间

近期，在一份Google的内部调查数据中显示，员工自我感觉在家办公的生产效率较低。调查发现，投票的Google工程师只有31%感觉生产效率更高。但并不是所有调查都认为远程办公效率低，在DevOpsWorld 2020会议上所公布的报告显示，许多软件开发人员感觉在家办公的效率提高了。而生产力问题可能与工作环境有很大关系，比如家中的孩子也会干扰到人的注意力。

在Hari看来，一些员工感觉在家办公效率较低，并不代表这些员工不喜欢在家办公，而是因为工作环境的复杂性所造成的。Hari讲到，“很多时候，我们在家办工时并不能保证有一个自己专属的工作空间。而工作环境比较复杂，会伴随着各种背景噪音，思科针对这些问题专门进行了个性化的处理，如背景音降噪、人声强化、背景画面选择等等，用户可以选择自己喜欢的个性化背景。比如在面对客户时，可以选择公司的品牌logo作为背景。而针对一些带宽水平比较低、网络环境比较差的环境中的视频会议，思科也进行了技术优化，目的是帮助用户实现最好的视频协作体验。”

即使身处嘈杂的咖啡厅，因为有思科Webex对环境噪音进行优化，也能从容开会

另一方面，Hari指出，“针对有些员工可能要连续8-10个小时使用电脑办公的情况，考虑到人对健康与舒适性的办公体验。思科也提供了各类桌面设备，这些设备可以支持企业的各种视频会议需要，避免员工长时间由于坐姿不良导致的不健康的工作状态，从而提高员工的工作效率和参与度。”

Hari总结称，“混合式工作模式将是疫情之后企业的普遍工作模式，未来也将出现更多更灵活的工作方式。因此很多企业正在考虑如何能够重塑办公室，甚至减少办公室的占地面积。更加优化与灵活的办公场所，将更加依赖不同办公地点、会议室、家庭等多场景的相互协同与协作，而思科协作解决方案的最大价值就在于能够帮助用户实现更加开放、灵活、互信的工作环境，以适应企业快节奏的创新工作需求。”