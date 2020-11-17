思科将向云战略之路不断前行

在经历了一个艰难的夏天之后，思科终于在上周实现了反弹，该公司靓丽的财报超出了此前的预期，因此，股票价格上涨了8%。上个季度，思科的高管们将全年营收指导值设定为同比下降10%的时候，预期可以说是一片悲观。

在经历了一个艰难的夏天之后，思科终于在上周实现了反弹，该公司靓丽的财报超出了此前的预期，因此，股票价格上涨了8%。上个季度，思科的高管们将全年营收指导值设定为同比下降10%的时候，预期可以说是一片悲观。

根据华尔街的预测，思科报告的每股收益为76美分，而此前分析师的平均预期为每股收益70美分。市场研究公司Refinitiv的数据显示，该公司营收为119.3亿美元，高于分析师预期的118.5亿美元。与去年同期相比，营收下降了9％，略好于预期的下跌10％。

但是请注意，在企业和云技术市场上，有很多公司都在增长，所以相比而言，出现了9%的同比下降算不上理想。尽管这个季度表现比较好，但是思科要想在增长更具吸引力的市场中争取市场份额，还有很多的工作要做。这在很大程度上取决于该公司向基于软件的模式转变的能力，即销售基于云的路由和交换技术，这些技术既可以运行在思科的硬件上，也可以运行在商用的通用（COTS）硬件上，这对于思科来说，代表了一种重大的销售模式的转变。

很多技术“领头羊”已经深度拥抱了云运营模式——例如亚马逊、微软和VMware，它们在投资方面已经胜过了思科。这些公司更加注重基于云的软件模式。

思科需要做些什么才能保持发展势头呢？让我们分析一下这家公司内部现在的状况。首先，先看一些结论，然后再分析思科要想适度反弹以实现可持续发展所必须采取的措施。

思科2021年第一财季业绩分析

总体而言，思科首席执行官Chuck Robbins对这一季度的业绩感到满意，并且表示在新冠肺炎大流行造成的销售模式复杂化之后，买家开始重返市场。Robbins表示，许多客户从新冠肺炎大流行伊始就暂停了传统支出，而将精力集中在居家工作（WFH）安全性和远程工作需要的会议解决方案上。结果是，思科的安全性和WebEx会议服务表现强劲，但是基础设施销售却下降了。然而Robbins表示，他相信企业市场里的正常活动已经开始恢复。

Robbins还指出，受到政府采购计划方面刺激措施的影响，政府的销售量猛增了5%，而企业的销售下降了15%。Robbins表示，“全世界出台了很多刺激措施。”

思科需要更多的云业务

同时，思科的高管们大肆宣传了思科的云通信平台WebEx，尽管其对收入的贡献很小。实际上，包含Webex视频通话服务和AppDynamics监控软件在内的思科应用业务收入为13.8亿美元，同比下降8％。这完全不是一个激动人心的业务板块。从好的方面来看，思科的安全业务部门同比增长了6％。

思科的WebEx和安全部门代表了思科网络基础架构之外的多元化业务体现。但是，它们还不足以弥补思科核心和传统业务——基础架构平台的业绩下滑，后者同比大降了16%。因此，思科预计今年将削减10亿美元的成本，裁减数千名员工。

可是无论是网络还是安全服务领域，一些规模更小一些的竞争者都还在增长。例如，规模更小、但更灵活的Arista Networks正在不断地蚕食着思科的市场，该公司营收环比大涨了12%（尽管与去年同期相比，收入下降了7.5％），这得益于企业园区网络的增长。

在云安全方面，思科面临着激烈的竞争，例如防火墙即服务供应商Zscaler，该公司最近报告其收入同比增长46％，股票价格在过去一年中飙升超过了100%。

新首席财务官有望推动订阅模式

Robbins和即将离任的首席财务官Kelly Kramer表示，该公司对现有订单充满信心，认为其数量可以克服下降的趋势，让下一个季度的收入增长实现持平，但是投资者们期望的是更大的收益。思科的股票价格在过去一年里下跌了大约8%。

即将接任首席财务官的Scott Herren曾经在Autodesk担任首席财务官，并且在推动年度软件授权模式方面拥有辉煌的战绩。据估计，Herren有望帮助思科推动年度订阅软件包销售而不是永久授权模式。而思科已经成功地将其收入组合转向订阅模式，在最近的这个季度里，订阅模式占到了总收入的75%。

“Silicon One”战略发挥作用尚需时间

为了在云端重新实现硬件和软件的增长，思科将不得不加快其“Silicon One”战略的推进步伐，这个战略很冒险，内容是推出一种新的高性能芯片和未捆绑的或者从思科硬件中“拆分出来的”软件产品，例如某些版本的Internet Operating System (IOS)。Robbins表示，“这将使客户能够购买任何他们想要的产品，无论是思科芯片、硬件还是软件，然后将思科的解决方案和其他供应商的硬件相结合。”

但是，“Silicon One”发挥作用的时间恐怕比投资者希望的更长。这个战略是一年前推出的，到目前为止，该战略对基础架构平台（Infrastructure Platforms）销售的影响都非常小。Robbins表示思科公司已经看到“Silicon One”产生了积极的反馈，但是要发挥作用还需要时间。Robbins在谈到“Silicon One”战略时表示：“我们已经赢得了所有方面的胜利……渠道看起来非常稳固。”

而投资者们将不得不再等上一个季度，看看这些说法里有多少是正确的。