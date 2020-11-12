思科董事长兼首席执行官罗卓克在中国发展高层论坛2020发表演讲: 创新与合作共促繁荣发展

2020年11月11日，中国发展高层论坛2020年会在北京正式召开。本届论坛由国务院发展研究中心及中国发展研究基金会联合举办，围绕“后疫情时代经济复苏与国际合作”主题，邀请政府、商界和学术界领导者，共同深入探讨创新、经济、贸易与合作等话题。

2020年11月11日，中国发展高层论坛2020年会在北京正式召开。本届论坛由国务院发展研究中心及中国发展研究基金会联合举办，围绕“后疫情时代经济复苏与国际合作”主题，邀请政府、商界和学术界领导者，共同深入探讨创新、经济、贸易与合作等话题。思科董事长兼首席执行官罗卓克受邀出席本次论坛，并通过视频致辞。

罗卓克在中国发展高层论坛2020致辞

受新冠疫情影响，本届论坛通过线上、线下相结合的形式，支持全球参会嘉宾以灵活的形式出席会议。作为领先的企业级视频会议解决方案，思科Webex非常荣幸被选为大会视频会议平台，为中国发展高层论坛2020提供有力的技术支持，为论坛全程提供高品质、流畅、安全的视频会议体验。

随着世界转向重建与恢复，技术将发挥前所未有的重要作用。罗卓克强调：“近三十年来，技术与创新一直是思科在中国发展的核心价值。良好的合作伙伴关系是技术创新得以实现的基石。思科持续地为客户与合作伙伴提供创新动力，与他们加强紧密合作，借助先进技术解决世界级挑战。”

同时，创新还对企业回馈国家与社会的方式产生积极影响。罗卓克表示：“我对中国发展研究基金会在消除贫困、发展教育等方面的工作感到十分钦佩。在2008年的四川地震和今年的新冠疫情事件中，思科积极地践行企业社会责任，持续地提供技术、资源与人员，帮助中国从容应对严重的卫生突发事件。”

在新冠疫情期间，思科向中国多个地区与城市捐赠了价值高达1000万元人民币的产品和系统，包括上海、北京及湖北地区，帮助一线工作者和医院实现远程视频通信、远程医疗诊断和紧急沟通。同时，思科及时推出3个月免费的思科Webex会议服务，支持中国企业和学校安全地恢复工作与学习，并在隔离期间保持企业生产力。

在七十多年的发展进程中，中国为全球企业提供了众多合作机会。思科将顺势而为，积极拥抱合作中的宝贵机遇。罗卓克表示：“在全球面临健康紧急事件时，我们的科技仍然可以帮助人们安全地相聚一堂。我们对此感到非常自豪。随着中国继续扩大开放合作，我们期待携手更多中国企业，互利共赢，与中国共发展。”