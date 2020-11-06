思科在两场重磅活动中，相继发布多款新品与战略调整

在过去的几周中，通过Cisco Systems的虚拟DevNet Create和合作伙伴峰会等活动。这家网络基础设施巨头发布了几项重要声明，让我们认真看一看吧。

DevNet Create

DevNet Create通常在加利福尼亚州的山景城举行，是思科的签名开发人员活动。思科于2014年初建立了自己的DevNet开发人员社区。在高管Susie Wee的领导下，该社区已经支持了50万开发人员，成了一个令人印象深刻的机构，这让所有竞争对手的类似计划都相形见绌。在与Wee女士和她的团队交谈之后，我们得到了两个观察结果。第一，思科分享了一件有趣的事，在思科的企业用户中，网络自动化部署正在出现显著地增长。这是由于新冠肺炎的大流行，以及支持远程工作员工的需求造成的。自动化能够提高应用的服务质量，加快设备配置，并让IT人员能够专注于能够为最终用户来增加更多价值的服务。第二，思科见证了参与其技术网络设计师认证计划的开发人员数量的增长。作为证明，DevNe自成立以来已提供了6,000多个开发人员认证，使其成为该公司历史上增长最快的认证。这充分说明了开发人员对思科的重视。

思科合作伙伴峰会（Cisco Partner Summit）

思科合作伙伴峰会（The Cisco Partner Summit）通常于每年秋天在拉斯维加斯举行。今年，相应的虚拟活动吸引了来自152个国家/地区的11,000多家思科认证合作伙伴参加。合作伙伴峰会对于思科而言是一项重要的活动，因为该公司超过90%的销售额都是通过IT分销渠道进行的。今年的活动主题是“面向未来”，活动涵盖了各种创新主题、业务影响机会和特定的区域更新。首席执行官Chuck Robbins和他的高管团队中的多名成员都参加了此次为期两天的活动。负责企业网络和云计算的Todd Nightingale谈到了在新冠肺炎大流行期间，网络自动化和安全性的重要性。负责思科新兴技术和技术孵化的Liz Centoni宣传了思科针对混合云、多云以及以应用程序为中心基础架构的整体网络管理方法。负责客户体验（CX）的Maria Martinez解释了思科的CX愿景——帮助它的合作伙伴增长其业务，在某些情况下，增长的幅度可以达到50%甚至更多。相信思科的CX愿景是一个很重要的差异点，并且将推动新的订阅和续约。最后，负责全球渠道的Oliver Tuszik着重介绍了思科大规模基础架构业务部门的成功——过去一年里的订单额超过了10亿美元，并且在服务提供商市场上实现了15%的同比增长。考虑到思科最近赢得了AT&T（物联网产品组合支持）和Verizon（移动边缘计算），所以对这一成绩并不感到惊讶。

重要产品公告

在合作伙伴峰会（Partner Summit）上，思科发布了三个非常吸引人的产品公告。首先，思科发布了一系列旨在简化其安全产品组合的创新，包括SASE和Zero Trust。思科于今年6月推出了SecureX，该产品一经推出即大受欢迎，每个月都有将近1000个新客户。这项公告是一种很好的调整，证明思科正在利用财务力量让客户部署变得更加经济实惠。

其次，思科宣布对其合作伙伴计划进行全面改革。在接下来的一年半中，思科将把十多个不同的计划整合为一个统一的计划——思科相信此举将让事情变得更简单，并且带来差异化和更紧密的配合。思科还推出了新的合作伙伴体验平台PXP，其将把多个工具、应用程序和门户集成到一个统一的平台上。思科表示，这将帮助新加入的合作伙伴降低进入门槛，提供新机遇和激励措施的见解，并建立更具凝聚力的合作伙伴生态系统，改善协作。我同意这种说法。

第三，思科宣布了一项计划，以改善其对公共云和私有云运营的支持。思科Intersight通过将私有数据中心连接到私有云的方式来简化混合云管理。Cisco Nexus Dashboard旨在帮助IT运营商管理跨越本地、边缘和云的多云数据中心网络。Cisco Identity Services Engine（ISE）旨在通过云计算推动并简化物联网终端的管理，并提供一致性的策略管理。ISE现在已经上市，Intersight和Nexus Dashboard都将在今年年底前上市。相信这些增强功能将帮助思科的客户适应业务中断，加快其使用云计算的进程并转变其IT运营模式。

合作伙伴峰会上的第四条公告涉及思科的法律和司法运营支持。如果有兴趣，我的同事Patrick Moorhead报道了这一消息，可以点击这里查看。

总结

可以说，思科在刚刚结束的两次虚拟活动中分享了很多消息。该公司创新的步伐及其在简化企业和服务供应商连接解决方案方面采取的务实手段都给我留下了深刻的印象。相信服务提供商和5G将为思科带来巨大的增长机会，尤其是思科最近频频获得美国的运营商的青睐。如果思科尝试挖掘私有蜂窝网络的机会以补充它在Wi-Fi方面的努力，不会让人感到惊讶。思科正大力投资于合作伙伴和开发商，以支持其重要的现有客户基础并增加新的客户。随着思科进入充满不确定性的2021年，新产品公告和计划的平衡应成为坚实的基础。