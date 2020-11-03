360OS AI视觉入局在线教育，构建算力生态

360OS AI视觉在10月31日亮相LiveVideoStackCon 音频技术大会，在为期三天的会议里向行业合作伙伴分享了推动智能在线教育的生态性举措和技术成果，通过技术进化行业变革的序幕正在稳步拉开。

以云计算、AI为代表的技术新势力，正在为传统行业带来变革性力量。360OS AI视觉在10月31日亮相LiveVideoStackCon 音频技术大会，在为期三天的会议里向行业合作伙伴分享了推动智能在线教育的生态性举措和技术成果，通过技术进化行业变革的序幕正在稳步拉开。

作为AI视觉领域的后起之秀，360OS AI视觉凭借一站式技术解决方案，已经得到众多行业合作伙伴肯定式的反馈。2020年疫情之初，在线教育行业被列为360OS的发力重点，是符合产业现实反馈的市场举动。

一方面是对行业趋势的判断，疫情的阻隔让线上教育成为主流，线上教育行业需要能够更好的进行课业实时传授，应对更为复杂的实时场景；另一方面是360OS AI视觉自身的革新推动，除了在广度上与行业合作伙伴深入合作，360OS AI视觉在宽度上力图拓展更多应用场景，涉及智能手机、泛文娱、IOT等领域，应用触角正在突破更多业务版图。

相比在线教育领域同类方案，360OS AI视觉更看重人、物、场景三方的结合，通过深入解决行业痛点，提供代替督学方案、量化检测方案、智能互动方案、智能辅助工具方案等多样智慧教育场景解决方案。

其中，代替督学重点基于人脸识别、姿态检测等AI算法，能够实时检测学生精神状态及行为姿态；量化检测通过检测数据分析计算，输出班级或个人课堂表现报告，为个性化辅导及课堂质量评估提供科学依据；智能互动方案利用AI沉浸式课件和多向互动特效，改变单一互动模式，更好提升教学效果；智能工具通过教育场景智能工具，提供超清拍题、智能补光灯及线上线下人脸考勤方案等。

好的产品解决方案本质在于市场的需求，360OS AI视觉坚持从合作伙伴需求定义产品解决方案，在更为广阔的视角为合作伙伴制造市场价值增量机会。目前360OS已经与声网、三星、Nokia、联想、花椒直播、努比亚、中兴、科大讯飞等进行了深度的技术合作，为合作伙伴提供了超高性价比的AI解决方案。

360OS AI视觉业务负责人张焰表示：基于产业发展背景，AI视觉团队通过深耕AI视觉算法，以领先的算法承载行业多样化的业务需求，将在未来构建更为广阔的算力生态。