抢滩新赛道，360OS建工业物联网安全生态

日前，360OS与蘑菇物联携手，将360OS的安全审计、风险感知、应急响应等安全解决方案首次应用于空压机垂直细分行业。此举标志着360OS的安全方案在工业物联网赛道上的创新应用，也为产业物联网行业合作伙伴业务布局建立了安全生态的雏形。

至顶网网络与安全频道 06月16日 综合消息：物联网爆发式增长的背后，正在汇聚新一轮网络安全挑战：安全漏洞的高增长率以及越来越多的攻击媒介，增加了更高防护难度。日前，360OS与蘑菇物联携手，将360OS的安全审计、风险感知、应急响应等安全解决方案首次应用于空压机垂直细分行业。此举标志着360OS的安全方案在工业物联网赛道上的创新应用，也为产业物联网行业合作伙伴业务布局建立了安全生态的雏形。

当前，产业物联网新市场呈爆发式增长，为行业多结构布局带来了新的机遇和挑战。一方面，有数据显示，预计到2020年，M2M的设备连接将占所有设备连接基数的46%，到2025年，全球物联网设备基数预计将达到754亿台。另一方面，新的攻击点、更加多样化的物联设备、新的攻击媒介，都使得IOT产业发展面临更多新的挑战和威胁。

作为360集团大安全战略的重要成员，360OS早就开启了产业互联网布局的序幕。利用对行业的前瞻观察和自身的技术积累，360OS实行安全矩阵的打法，为物联网行业开展全面安全守护：包括安全评测服务、固件加固、风险感知、设备智控、应急响应修复、攻击溯源、IoT证书等全系列安全生态服务。

360OS此次与蘑菇物联空压机垂直细分领域的合作验证了IoT证书的领先性。IoT证书在IoT设备间进行安全的身份验证，提供设备间的互信能力，保证设备间连接的安全、可信。同时，能够实现在未连接网络、云端的状态下，设备间实现离线的身份验证、互联、互控，有效的保证设备间连接的安全性。

作为全球领先的OS智能生态服务商，360OS以OS+为战略，在产业互联网、AI、OS领域全线发力，以整合化的商业模式拥抱新技术。在工业物联网领域的火热赛道上，360OS正以更加开放的姿态，与多行业合作伙伴寻找新的商业机会，推进“生态化”合作。