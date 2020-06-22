360OS与中电海康集团研究院发布《数字城市物联网安全体系白皮书》

数字城市领域大数据、AI等多样化技术的不断融合，催生越来越多的物联网安全需求。近日，领先的OS智能生态服务提供商360OS与中电海康集团研究院联合发布《数字城市物联网安全体系白皮书》。

至顶网网络与安全频道 06月22日 综合消息：数字城市领域大数据、AI等多样化技术的不断融合，催生越来越多的物联网安全需求。近日，领先的OS智能生态服务提供商360OS与中电海康集团研究院联合发布《数字城市物联网安全体系白皮书》。该白皮书针对数字城市物联网的发展概况、特点及安全风险进行了系统性总结，提出物联网安全“141”体系架构和32种物联网安全能力要求，为物联网行业数字化推进和转型提供了详实的安全应用指南。

360OS CEO周志鸿表示：“未来十年是工业物联网发展的黄金十年，数字城市物联网建设需求将呈井喷式发展。以5G、AI、大数据等技术催生的物联网建设需求将呈现更加融合的态势，物联网安全是数字城市真实性及安全性的基础。360OS正与业界合作伙伴一同探索物联网实践，抓住物联网发展新机遇，打造更加安全、可靠的数字体系。”

白皮书深度布局数字城市物联网安全领域，聚焦“感知层、网络层、平台层、用户层、安全运维”五大方面，提出数字城市物联网“可视化、可管理、可运维”的安全体系以及一个安全标准体系、四个安全技术支撑体系、一个安全运维体系的“141”体系架构。

此外，白皮书提出物联网安全分级评定办法及建设要求。未来，物联网安全将通过分级建设，构建适合应用场景的具体化、可落地的解决方案，为物联网产业发展提供重要技术及应用参考。

作为360集团大安全战略的重要成员，360OS此次与中电海康集团研究院共同发布的白皮书，是双方开展战略合作的重要成果之一。未来，360OS将与行业合作伙伴继续深化战略合作，以开放、共赢的心态在安全领域展开探索，开拓智能互联时代新的商业模式，加速智能时代数字经济的发展进程。