怀抱初心，从新出发——荣联科技集团品牌全新升级

2020年9月22日下午，荣联科技集团战略发布暨客户答谢会在北京成功举办。会上，隆重宣布，起用荣联科技新品牌标识。

创新变革、战略深化，引领科技发展，走在时代前沿，是IT行业，也是荣联科技集团的必然选择。2020年是荣联科技集团的新战略元年，公司由“北京荣之联科技股份有限公司”更名为“荣联科技集团股份有限公司”，并启用新的品牌标识。

新的品牌标识颜色使用蓝色，代表科技、创新、深邃、睿智，字体硬朗，稳健，有力。





运用计算机二进制“1”和“0”的形态抽象出 和 ，蕴含荣联科技集团从哪里来，到哪里去的哲学思想。并代表着荣联科技集团专注于服务企业IT发展，并以先进的技术成就客户向数字化，网络化，智能化不断演进。





和 ，蕴含荣联科技集团从哪里来，到哪里去的哲学思想。并代表着荣联科技集团专注于服务企业IT发展，并以先进的技术成就客户向数字化，网络化，智能化不断演进。 采用 和 的线条为标识的核心要素，代表从硬件到数据，荣联人用聪明才智作灵魂，将硬件和数据完美结合，以传统和创新相互促进，为客户、为社会创造更大的价值而不懈努力。



新的品牌标识是荣联各项战略深化的成果，体现新的公司理念，公司将以科技的力量，集团化经营，发展专业子公司，面向全国建设区域平台，全面贯彻公司的战略规划。在新品牌标识启用后，荣联将以崭新的形象面向市场，聚焦云计算和数据服务，加强服务业务，行业与自主创新并举，打造高效管理体系，推进战略深化及落地。

从1998年开始，伴随中国信息产业的快速发展，荣联从小团队起步，脚踏实地，不断创新，勇于开拓。到今天，荣联已经成为国内领先的数字化服务提供商，建立了覆盖全国的销售和服务网络，深耕金融、运营商、能源制造、政府公用、生物医疗五大行业。凭借对行业的深刻理解和对客户需求的持续关注，我们不断提升技术能力，并充分整合产业链资源，抓住技术变革带来的产业机遇，推出了一系列优质的产品和解决方案，并与业界各类知名IT厂商建立和保持良好的合作关系，帮助客户实现信息化、数字化、智能化升级。

荣联将怀抱初心，从新出发！

在发展过程中，机遇和挑战相伴相生。面对困难和挑战，我们没有选择狡辩和推诿，而是用于直面自身问题，迅速组建新的管理团队、新的业务团队，制定公司新的发展战略。面对行业技术升级，全球性疫情影响，国家产业政策升级，不断突破各种现实难题，荣联为客户提供了数据中心建设、基因数据分析、生物云平台、互联网疫情资讯数据平台、智能制造解决方案等优秀产品和解决方案。

截止目前，我们已经成功服务于数万家行业客户，帮助其实现信息化、数字化升级。但这并没有停下我们前进的步伐，这是我们面向未来的新起点。随着科技的不断发展，如何创新应用，如何深刻理解行业客户痛点，更好的为客户服务，始终是我们思考的长线命题。创新变革，始终是未来发展的不竭动力，是寻找未来无限可能的基石。

在这个日新月异的时代，变革是不变的旋律。以5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能为代表的新一代信息技术纷纷迈向产业化应用阶段，数据已成为新的生产资料，新基建上升为国家战略，IT产业发展成为世界经济发展的重要引擎，相信在新战略思想的指导下，以新的品牌形象面向市场，荣联将创造更多的可能！