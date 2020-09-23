荣联科技集团2020年新战略解读

荣联科技集团发布了以“新一代信息技术集成服务为核心，以云集成服务和数据集成服务为两大战略方向”的全新战略体系，形成云服务、数据服务、自有产品和服务、数据中心建设四大业务布局，及金融、政府公用、运营商、能源制造和生物医疗五大行业布局。

2020年9月22日，荣联科技集团股份有限公司战略发布暨客户答谢会在北京召开，会上，荣联科技集团发布了以“新一代信息技术集成服务为核心，以云集成服务和数据集成服务为两大战略方向”的全新战略体系，形成云服务、数据服务、自有产品和服务、数据中心建设四大业务布局，及金融、政府公用、运营商、能源制造和生物医疗五大行业布局。

荣联科技集团总裁兼CEO闫国荣在发布公司新战略时表示：“当前，数字经济成为新的时代主题。数字化转型重塑社会生产力，使公众服务更便利，使企业发展更高效，使社会生活更丰富”。数据进而成为新的生产要素，成为感知世界、洞察规律、预测趋势和决策未来的工具。与此同时，云服务已向云化的服务演进，带来社会生产关系的变革，从最初的基础设施云化到软件的云化，再到各种服务的云化，云无处不在，触手可及。

闫国荣表示，今天的用户对信息服务的需求发生了根本性变革，对IT基础架构的需求已日益让位于对业务和数据治理的需求。

基于如上分析和判断，荣联科技集团发布了公司战略定位与发展目标：“面向未来20年，荣联科技集团携新品牌、新战略、新团队，开启新征程。荣联科技致力于成为新一代信息技术集成服务商，以2020年为起点，用三至五年时间实现战略转型。从专注用户IT向专注用户业务转变，从软硬件产品向新一代信息技术转变，从传统IT系统集成服务向云集成服务和数据集成服务转变。”

云服务方面，荣联科技集团将致力于解决用户建云、上云、管云、用云难题，成为客户建私有云、上公有云、管理混合云和使用行业云的专业合作伙伴。荣联科技集团云集成服务包括私有云建设服务、公有云MSP和行业云运营服务。

数据服务方面，荣联科技集团致力于以一站式服务的方式，帮助客户发现数据价值，为客户数据全生命周期提供数据集成服务。公司将在数据采集、数据存储、数据管理和数据应用四个阶段，面向用户提供自主研发数据产品和合作伙伴数据产品，并为用户提供专业数据服务。

闫国荣强调，荣联科技将持续提升服务价值，做客户和厂商信赖的合作伙伴，实现服务的专业化、标准化、产品化和业务化，面向客户和厂商，提供从基础IT架构到云架构再到数据应用的各项服务。

经过对未来战略的规划和布局，荣联科技将形成云服务、数据服务、自有产品和服务、数据中心建设四大业务布局，及金融、政府公用、运营商、能源制造和生物医疗五大行业布局。

闫国荣最后总结道：“建立全新战略体系，实现业务规模上台阶、技术实力上台阶、管理水平上台阶，荣联科技集团的战略目标是用三年时间达到业界一流水平，用五年时间跻身业界头部企业。”