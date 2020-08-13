思科发布第四季度财报 疫情挑战让转型迫在眉睫

思科昨天公布了第四季度财报，终于实现软件和服务占到收入一半的目标，但是思科对下一个季度的疲软指引，以及首席财务官Kelly Kramer的即将退休，使得思科股价在盘后交易中下跌了6％。

至顶网网络与安全频道 08月13日 编译：思科昨天公布了第四季度财报，终于实现软件和服务占到收入一半的目标，但是思科对下一个季度的疲软指引，以及首席财务官Kelly Kramer的即将退休，使得思科股价在盘后交易中下跌了6％。

该季度思科在不计入股票薪酬等特定成本的情况，每股利润为80美分，收入为121.5亿美元，较去年同期下滑9％，但高于华尔街预期的每股利润74美分，收入120.8亿美元。

从全年来看，思科的每股利润为3.21美元，总收入为493亿美元，同比下滑5％。

今年在新冠病毒疫情的影响下，思科面临重重困难。随着经济逐步转到线上，企业开始越来越依赖软件确保业务的增长，这让科技企业从中受益，而思科却在努力跟上发展步伐。

因为思科大部分业务仍然集中在硬件上，主要面向企业售卖昂贵的网络交换机和路由器，而AWS和微软等大型公有云提供商的崛起正在冲击着市场对这类硬件产品的需求，思科的软件和服务收入不足以弥补收入上的不足。

思科首席执行官Chuck Robbins在与分析师的电话会议中表示，思科的一些客户已经加快向多云IT架构的转移。

Robbins说：“尽管我们的财报显示，当前环境中持续存在挑战，但我们的执行情况是良好的。你可能已经预见到了，疫情对于我们的企业业务和商业订单影响最大，整体支出情况都在放缓。我们看到客户在某些方面仍然推迟了采购，但在有些方面增加了支出，而这种情况要持续到他们对于全球经济复苏的时机和形势有了更清楚的了解和把控。”

该季度，思科的基础设施平台业务（包括交换机和路由器）收入为66.3亿美元，同比减少16％。思科首席财务官Kramer表示，该业务主要受到了新冠病毒疫情的影响，因为小型企业客户推迟了对硬件的投入。

思科的应用业务（包括Webex视频通话软件）收入为13.6亿美元，同比减少9％。不过Webex的采用率大大提高，促使思科对该软件增加了更多功能。而且，思科在今年5月以10亿美元价格收购了网络情报公司ThousandEyes，应用业务仍有望在未来几个季度实现增长。

思科的服务业务表现略好，收入持平为33.2亿美元。思科表示，维护服务、软件和支持服务实现了增长，但是这部分被咨询服务业务的下滑抵消了。另外，思科的安全收入达到8.14亿美元，增长了10％，“其他产品”类别收入为3500万美元。

Robbins在电话会议上表示：“疫情促使企业向远程操作和自动化的大规模快速转移，最大程度地保护人身安全。因此，很多客户越来越依赖我们广泛的技术组合，我们看到该季度客户对Catalyst 9000、安全功能、WebEx和其他基于SaaS的解决方案的需求均出现增长。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，考虑到疫情对思科业务的影响，该季度思科其实表现还是不错的。“像是WebEx、订阅产品和安全产品都在增长。该季度安全产品表现稳定，增长了10％。但是正如大家想到的，现在企业内部增加任何非关键性网络设备都是具有挑战的，相信大型企业都推迟了对这种设备的采购。”

ZK Research分析师Zeus Kerravala表示，自Robbins在2015年接任首席执行官以来，思科一直在努力实现软件和服务占比收入一半的目标。

Kerravala表示：“鉴于当前的疫情，思科表现突出的几个业务是在人们意料之内的，例如安全产品实现了两位数的增长，其他产品同比都有所下滑，因为很多人都在家办公了，IT支出已经开始转向在线协作和安全性。Webex的情况不好说，因为是计入应用业务下的，不过我猜测协作业务表现还不错，但考虑到这个市场竞争激烈，所以也不算很突出。”

市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante认为，展望未来，北美的不确定性最为明显。“由于美国在控制新冠病毒方面仍然面临挑战，所以美国存在不确定性。市场不喜欢不确定性，IT就成了受害者。我们预计，2020年IT支出将萎缩5％至8％，所以思科也将面临挑战，尤其是在核心的交换和路由器业务方面。”

Vellante说，因为还不知道疫情带来的不确定性什么时候可以消除，所以思科将重新平衡研发方面的投入，专注到业务“关键领域”，包括云安全和云协作等领域，对于教育、医疗和其他业务的增长，提高企业自动化程度，未来办公发展趋势，以及对应用市场的洞察和分析。思科还将专注于新兴技术，例如多云、5G和WiFi 6、400千兆网络、光网络、下一代芯片和人工智能等技术。

Robbins在电话会议上向分析师表示，思科在上述方面的投资，将有助于确定思科转型的下一阶段，让思科能够为客户带来最好的、最紧跟形势的创新。他补充说，研发投资的重新平衡，将为思科节省约10亿美元的成本。

Moorhead说：“没有被他提及的领域，很可能会因为大幅裁员或者大幅削减研发费用而遭受打击。而其提及的领域代表了市场的增长热点和思科的竞争力所在。”

Vellante说，尽管将实施成本节约计划，但思科仍然可能保持收购其他公司的传统，“关注那些具有颠覆性的初创公司”。

思科预计，下一季度的收入每股69到71美分之间，下滑9％至11％，此前华尔街预期的每股收益为76美分，收入为122.5亿美元，下滑7％。

Kerravala表示：“最大的担忧是收入指引，这和执行力无关，和疫情带来的不确定性有关。在疫情初期，很多企业采购了转型所需的产品，曾出现过一波基础设施支出的激增。现在，大多数企业都能够支持员工100%在家办公。疫情何时结束还没有一个确定的日期，因此很多IT项目被搁置或者被完全取消。”

话虽如此，有分析人士认为，尽管需要一定的时间，但思科最终会走出困境。Vellante说：“思科资金实力雄厚，拥有大量现金，所以我相信思科可以很好地应对疫情带来的冲击，但是在形势变得更加可预测之前，思科还将面临很多坎坷。”

此外，Robbins宣布Kramer即将退休，不过她会一直留任直至找到继任者。Kramer在思科前首席执行官John Chambers的任期内，于2012年加入思科，然后于2015年担任首席财务官。

King表示：“疲软的预期和Kelly Kramer的即将离任，导致思科股价在盘后交易中遭受重创。投资者们想看到能让他们乐观起来的一线希望，不管这个希望有多么渺茫。所以，思科对于前景很切实际的态度，可能不是他们想看到的。”