Fortinet收购安全管理初创公司CyberSponse

在完成上一次收购不到两个月之后，Fortinet又宣布将收购Cyber​​Sponse。总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的Cyber​​Sponse致力于为那些部署了大量违规预防系统的企业简化操作。

至顶网网络与安全频道 12月13日 编译：在完成上一次收购不到两个月之后，Fortinet又宣布将收购CyberSponse。总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的CyberSponse致力于为那些部署了大量违规预防系统的企业简化操作。

CyberSponse的CyOPs平台可以从多个安全工具中提取警报，并在集中界面中组织数据，这样管理员在调查某个威胁时不必在应用之间不断切换。诸如过滤冗余警报之类的任务都是自动完成的。

CyOP集成了325多种外部安全工具和技术。此外，CyberSponse提供了约200种自动工作流模型，让该平台可以在某些情况下自行响应威胁。例如，CyOP可以根据已知恶意地址数据库检查外部Web请求来源的IP地址，如果匹配则阻止该请求并通知安全团队。

CyOPs去年被美国网络战指挥部选中，为部分安全行动提供支持。自9年前成立以来，CyberSponse已经筹集了超过700万美元的股权和债务融资。

我们尚不清楚CyberSponse投资者将通过这次收购如何最好地退出，因为CyberSponse没有对外透露任何财务条款信息。Fortinet计划把CyOP集成到自己的Security Fabric产品套件中，该套件包括防火墙、漏洞检测和联网设备保护等功能。

Fortinet首席执行官Ken Xie表示：“企业部署的安全工具数量越来越多，带来了操作上的复杂性，让企业组织更容易遭到入侵，”他补充说，CyberSponse的集中式安全功能将让企业客户能够预防漏洞对流程实施标准化和扩展。

Fortinet并不是今年唯一一家大举收购的主流安全厂商。Palo Alto Networks在今年斥资15亿美元收购了5家初创公司，最近一次是以1.5亿美元价格收购了云细分市场厂商Aporeto。

今年网络安全市场的并购交易数量全面增加。据Forrester Research估计，2019年该领域的交易额将达到170亿美元，并且2020年还将持续下去。这个趋势，再加上不少安全初创公司通过融资获得了更多资金，反映出该市场的收入快速增长：Data Corp预计，全球安全支出将从今年的约1030亿美元增加到2022年的1330亿美元多。