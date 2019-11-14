思科第一季度盈利同比增长2％ 却发营收下滑预警

思科2020财年第一季度盈利在去掉一定成本（如股票补偿）前每股收益报84美分，收入为132亿美元，同比增2％。表现相对强劲，华尔街此前曾预期每股收益为81美分，收入130.9亿美元。

至顶网网络与安全频道 11月14日 编译：思科2020财年第一季度盈利（https://www.prnewswire.com/news-releases/cisco-reports-first-quarter- earnings-300957833.html）在去掉一定成本（如股票补偿）前每股收益报84美分，收入为132亿美元，同比增2％。表现相对强劲，华尔街此前曾预期每股收益为81美分，收入130.9亿美元。

但好景无以为继，思科称预计下一季度的收入将明显下降并称原因是“宏观环境存在的挑战导致思科一些主要客户刹停他们的开支”。

思科预计当前季度营收同比将下降约3％至5％，每股盈利为75至77美分。此前分析师曾预测第二季度每股盈利为79美分， 营收为127.7亿美元，同比增2.8％。这些足以让投资者背思科而去，思科股票在盘后交易中下跌了5％。

Pund-IT公司的Charles King告诉记者，思科对于未来几个季度的谨慎属“明智的现实主义风格”，他指出，经济和政治的不确定性往往令企业不安，进而导致在信息技术方面的采购和升级计划的缩手缩脚。

King表示，“尽快及皆大欢喜地解决这些问题可望有助于事态恢复正常，但只有傻瓜才会去等人解决这些问题，思科降低期望被人小小地诟病一下的做法要好一些。假若最终的结局圆满，自然也无伤大雅。但如果正是如预期的那样或是更糟糕一点，思科公司大可以说，'我告诉过你呀。'”

投资者或许早就应该看到有迹象表明会有麻烦。思科在第四季度财报电话会议(https://siliconangle.com/2019/08/14/cisco-falls-poor-guidance-poor- sales-china/)上曾表示看到充满挑战的宏观环境里的弱项。现在高管说，那些弱项继续出现在第一季度而且比预期更广泛。

思科首席执行官罗卓克

思科首席执行官罗卓克在分析师电话会议上表示，“主要挑战仍然是新兴市场运营商，我们本季度还看到企业和商业方面相对的薄弱。尽管存在这些不利因素，由于四年前我们做的关键决定改变了我们的商业模式，我们仍然可以很好地利用跨云、自动化、5G、安全和合作的巨大机遇。”

具体数据方面，思科公布的产品收入为98.7亿美元，同比增长1％，服务收入为32亿美元，同比增长4％。但基础架构平台营收为74.5亿美元，同比下降1％。思科小型企业部的应用营收为14.9亿美元，同比增长6％，亮点是安全，收入为81.5亿美元，同比增长22％。

尽管思科发布的前景预警，Moor洞察与策略分析师Patrick Moorhead仍表示，他认为思科在一个竞争激烈的市场里交付了强劲的结果。

Moorhead表示，“比我预期好些。我很高兴地看到应用动态和安全（App Dynamics and Security）业务有两位数的增长，都在增长区间。而且软件订阅上扬达12％，考虑到软件订阅占总数的71％，颇为正面。这对于业务转型甚为重要。”