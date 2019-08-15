思科公布第四季度财报 中国区业务表现不佳

思科在刚刚过去的三个月中表现出色，在股票补偿等特定成本之前的盈利为每股83美分，收入134亿美元，同比增长6％。这高于此前华尔街预估的82美分利润和133.8亿美元收入。

至顶网网络与安全频道 08月15日 编译：思科公布的最新财报结果来看，已经超出了华尔街分析师的预期，但由于对下个季度的指引低于分析师预期，使得思科股价在股市全面低迷的时候遭遇进一步打击。

思科在刚刚过去的三个月中表现出色，在股票补偿等特定成本之前的盈利为每股83美分，收入134亿美元，同比增长6％。这高于此前华尔街预估的82美分利润和133.8亿美元收入。

但这一强劲表现被思科对第一财季的预期所掩盖了。思科称，预计调整后的利润为每股80至82美分，收入增长率为2％，保持持平。此前分析师预计收入增长2.5％，每股盈利83美分。

糟糕的前景令人不安，这也吓坏了投资者。在几乎所有股票表现都很糟糕的这一天中，思科股票已经下跌4％，盘后交易时段下跌超过7％。

中美日益激烈的贸易战也无助于思科的业务。思科首席执行官Chuck Robbins在电话会议上表示，这对思科在中国的业务产生了“重大影响”，年收入下滑超过25％。

目前，思科在中国市场的业务困境被一些主要业务部门所实现的正增长所抵消了，即使这种增长只是暂时性的。思科最大的收入来自数据中心网络产品，如交换机和路由器；基础设施平台业务部门的收入增长了7％，达到78亿美元；应用部门收入增长了11％，达到14.8亿美元；安全部门收入增长了14％，达到7.14亿美元。

思科在刚刚举办的Cisco Live年度大会上宣布推出了几款新的Wi-Fi产品。此外思科还热衷于收购，并宣布计划在第四季度收购几家公司，包括网络芯片制造商Acacia Communications（大约26亿美元），网络安全公司Sentryo SAS，以及为企业会议提供语音助理的人工智能公司Voicea。