Cisco Live 2019：思科CEO力推多云连接

思科首席执行官罗卓克表示，物联网（IoT）、区块链、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）持续爆炸式增长，迫切需要重新定义网络架构以适应动态变化的环境。

至顶网网络频道 06月13日 编译：思科首席执行官罗卓克表示，物联网（IoT）、区块链、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）持续爆炸式增长，迫切需要重新定义网络架构以适应动态变化的环境。

本周在圣地亚哥举行的Cisco Live 2019大会上，罗卓克在开幕主题演讲中强调了2019年和1989年（思科第一次举办Networkers大会，也就是后来的Cisco Live）不同时期技术所扮演的角色。

罗卓克说：“想想看一切发生了怎样的变化，关键是对整个世界来说技术有怎样的重要性，坦率地说，技术对我们所有人来说是如此地重要，技术融入到我们每个人的个人关系中。我们通过技术进行沟通，曾几何时我们以相互交谈的方式进行沟通，现在我们发微信、用WhatsApp，做各种各样的事，这改变了一切。”

“如果你不相信技术是一切的核心，那么看看地缘政治格局吧，有贸易战，有关于5G的讨论，有关税，其中大多数讨论都少不了技术的因素。”

罗卓克表示，合规性已经成为一个日益严重的问题，因为政府机构正在关注科技公司所扮演的角色，这与思科正在进行的自动化和政策执行是相关的。

其中一个最重要的主题就是多云连接，因为用户在各种网络上拥有多种设备。

安全是持续的主题，我们每天有200亿个安全威胁，相当于每39秒就会出现1个。隐私是人们关心的另一个重要主题。罗卓克表示:“我们都认为隐私是一项基本人权，当我们看到世界各国政府开始实施GDPR这样的法规时，会给我们的工作带来影响，我们必须考虑这些事情。”

思科还致力于帮助企业更好地使用所收集的数据。罗卓克表示，“一些研究表明，目前我们只能从不到1％的企业组织数据中获取洞察，因此我们希望帮助用户做得更多。”

思科执行副总裁、网络和安全总经理David Goeckeler上台与罗卓克一起谈论网络和安全创新以满足用户。思科正致力于克服的一系列挑战，包括用户使用的网络与设备都在不断变化。

Goeckeler表示：“在网络应用方面，所有应用都进入云端了。但这不是那么简单。这些应用在云端，包括SAAS提供商，边缘侧的应用......所以应用无处不在，并且一直在变化。”

因为，这种动态的多域环境意味着必须用新的网络技术来解决出现的问题。

Goeckeler说：“我们必须为当今生活的世界重新构建整个产品组合，这包括物联网和OT、数据中心、云提供商、服务提供商和网络安全。”

Wi-Fi 6和5G成为这次大会主题演讲的一个热门话题，思科高级副总裁、企业网络业务总经理Scott Harrell上台表示：“这些新技术带来了以前无法实现的东西，像AR和VR。这为网络带来了新的机会，现实情况是，未来不会是5G或者Wi-Fi 6的世界，而是两者兼有。我们将在室外使用5G，在室内使用Wi -Fi 6。”