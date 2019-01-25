思科《IT运营就绪性指数》：从被动到主动，进而实现预测与前瞻

近期，思科发布了一项由思科主导的大规模研究项目《IT运营就绪性指数》的调查结果，该项调查范围包括美国、英国、德国、日本、澳大利亚、印度和中国在内的七个国家，受访者来自七个国家中超过1500名高级IT领导者，其中38%为首席高管。

至顶网网络频道 01月25日 北京报道：近期，思科发布了一项由思科主导的大规模研究项目《IT运营就绪性指数》的调查结果，该项调查范围包括美国、英国、德国、日本、澳大利亚、印度和中国在内的七个国家，这些国家都是在信息技术领域发展比较领先的国家，具体的受访者来自七个国家中超过1500名高级IT领导者，其中38%为首席高管。

为了保证该调查的公正性与说服力，思科专门针对IT战略决策过程中的参与度进行了筛选，并对不同行业与企业规模的分布进行了均衡。而最具价值的是《IT运营就绪性指数》中引入了一项全新的运营成熟度指数，其给出了当今企业在该指数中所处的位置，以及投资方式和未来的发展方向。同时，该研究还充分证明了运营对业务成果的战略性影响，并揭示出取得成功的关键所在。

思科大中华区资深副总裁兼客户体验事业部总经理 徐恺波

思科大中华区资深副总裁兼客户体验事业部总经理徐恺波对《IT运营就绪性指数》中的运营成熟度指数进行了深入解读，徐恺波指出，该指数根据组织如何处理事故和优化其当前运营，按照被动、主动、预测和前瞻四个成熟度等级进行分级。这四个成熟度分别定义为：“被动”指在运营事件发生时进行应对；“主动”指组织从过去的事件中吸取经验，以改善流程的一种行为，也就是以前曾经发生过的问题，今后不会再发生同样的问题；“预测”指使用数据来预测和应对即将发生的事件；“前瞻”指利用数据来持续优化业务成果，也就是通过收集的大数据来做相关的技术决策。

IT运营比重将不断增加

据该项调查显示，目前只有14%的组织处于最高级别，即具有“前瞻”能力，绝大部分的组织均处于“主动”级别，即已经摆脱了IT维护中的被动状态，但尚未达到“预测”阶段，更远未达到“前瞻”的阶段。徐恺波表示，“随着竞争不断加速，大多数组织预计在两年内会达到比当前更高成熟度的级别。其中85%的受访者表示他们在‘持续探索’自动化和分析功能的使用方法。换句话说，企业正在将更多预算用于实现IT运营的转型。”

从调研数据来看，这种支出平均占企业IT总预算的28%，也就是每花100块钱，就有28块钱会花在IT运维上。而68%的组织预计在未来12个月会加大预算，相对于采购硬件、软件和服务等基础架构的同时，将更注重于整体IT运维的投入比例。

IT运营愈加影响到企业决策

根据受访组织表示，越来越多的业务决策开始通过IT运维所采集的数据进行制定，该占比已达40%。思科认为，未来企业将高度依赖于IT运营数据所制定出的面向各个行业环境的业务政策和方向。徐恺波指出，根据受访者所提供的调研数据，思科从其中发现了四点趋势：

1、人工智能（AI）扮演越来越重要的角色

在高度依赖数据去制定业务决策的同时，人工智能（AI）在整个过程中扮演的角色越来越重要。目前，有51%的组织正在以某种形式使用AI，有38%的组织计划在未来12个月内使用AI，而42%的组织表示人工智能（AI）将成为其运营活动中最具颠覆性的因素。

2、人才和领导力的因素日益突出

能够运用新技能（例如数据分析）的人才越来越受到重视。目前已有70%的受访组织当中设置有一名首席数据官，这种职位会让组织为运营转型担当更重要的任务，而准备进行更高级业务活动的组织会为运营转型分配更多预算、拥有更多数据科学家等。

3、数据愈加重要

今天，供应商的角色也开始变得多元化。84%的受访者表示，除了从基础设施收集的数据之外，还必须访问其他数据。对此，供应商将发挥关键作用，例如在错误诊断、基准测试和威胁情报方面，而大型数据集对于训练AI至关重要。通常，组织越先进，就会越广泛地使用供应商提供的数据来补充内部资源。

4、持续创新

传统IT运维以稳定为主，但在本次调查中，仍有85%的受访者表示，在稳定运营的同时，会更加追逐自动化的方向，及分析功能的变化。而大量业务策略的制定都与大数据相关，并与创新紧密相连。组织不仅仅关注IT运维的基础能力，如提供基础数据去做被动的运维处理，而是通过利用前瞻性的方法去分析数据，使商业业务的决策更加多元化，而这一过程需要不断加以创新。

关键业务服务2.0

根据这项调查，思科在产品策略和服务策略方面，该如何相应的配合市场的现状与前景呢？毫无疑问，经过几年的转型，思科在整个产品策略和服务策略上，已经有了一个明确的路线图。即将在大数据、安全、多云化、以网络为中心等优势领域快速的推进和发展。

以服务为例，2017年10月思科推出关键业务服务1.0，这源于思科所预见到今天的市场现状。而根据《IT运营就绪性指数》报告，思科对于关键业务重心的配置也做了相应调整，也就是围绕以上所提出的市场趋势，通过IT运营来帮助不同的组织更好地开展业务。基于此，思科在关键业务服务1.0的基础上提出了关键业务服务2.0。

徐恺波表示，“思科推出关键业务服务（Business Critical Services, BCS），旨在帮助用户建立一种安全、高效、敏捷的技术环境，从而改变IT运营流程、提高IT管理方式，使工程部门能够更快速地顺应趋势，提升业务敏捷性并加速转型，从而推动企业业务增长。”

从被动到主动的IT运营

通过对重复性工作实施自动化和增加对创新的专注实现主动运维，徐恺波指出，“思科的中心思想是，不能只看被动式的IT运维，而需要从被动式的IT运维转化成主动式的IT运维，以承受和支持所谓‘Critical’（可译成“关键”，也可译成“危机”）带来的危机解决方法。目前思科在全球拥有巨大的客户群、大客户产品实施案例，和大量的IT运维经验及反馈。关键业务服务注重的，是让IT运维人员把被动变成主动。而基于这项调查报告，思科已经把关键业务服务1.0升级为关键业务服务2.0，从而把主动性阶段逐渐演化到预测性，甚至前瞻性阶段。”

据徐恺波介绍，本次关键业务服务2.0也提出了新的功能，第一是加入了人工智能的相关功能，例如指纹识别，作为关键业务服务中最具突破性的功能，指纹识别服务是在全球范围内利用机器学习，通过分析客户环境中的每台思科设备，并将数据与思科全球数据库中的事件信息进行关联后，最终给出客户网络中故障风险最高的终端的一项预测。同时，通过关键业务洞察（BCI）门户网站为客户提供分析，例如风险评级、瘫痪概率以及预测性通知。客户可以利用这些信息，与思科的关键业务顾问一起识别风险并定制最佳的修正措施，以预防生产环境出现服务中断。

开放的API

此外，徐恺波还指出，“光有用户端的识别和数据采集还不够，思科还开发了自动化故障管理（AFM）工具，利用指纹识别和用户端的识别等功能去创建和监测客户网络的问题。让后台支持和工程师的配合变为一体化。同时，思科清楚地认识到与合作伙伴的协作可以更好地在客户端发挥作用，所以思科主动开放了API，让监测手段更有机地与合作伙伴的技术方案相结合。”

目前看来，开放接口是思科非常重要的一项转型举措，今天客户数据采集的多元化和数据运用的重要性已经是以往被动状态远远不可比拟的。这也是思科关键业务服务2.0的主要创新所在，即致力于更好地推动服务创新并响应客户反馈。而思科希望通过更多的预测性功能和定制化功能，让关键业务服务能够帮助客户在IT运营领域实现更快的速度和更大规模的变革。

最后，徐恺波讲到，“我们希望让IT运营人员腾出手来进行创新，把自动化、人工智能、大数据研究、数据采集的先进化以及流程化交给思科的服务去处理。而思科关键业务服务2.0也正朝着预见未可预知的问题，自动执行难以管理的任务，以及应对尚未解决的难题等发展方向继续前进。”