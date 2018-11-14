在大会上，大会主席、下一代互联网国家工程中心主任刘东为大会做了欢迎辞，对到场的各位来宾表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。

2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop，为现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。

大会主席、下一代互联网国家工程中心主任 刘东

在大会上，大会主席、下一代互联网国家工程中心主任刘东为大会做了欢迎辞，对到场的各位来宾表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。

以下为刘东现场致辞实录：



刘东：尊敬的各位领导，大家上午好。首先，请允许我代表大会组委会，对到场的各位来宾表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。

前，全球互联网发展已进入“大航海时代”，网络的触角和边际不断被拓宽。前两天双11刚刚结束，相信在座的很多嘉宾都深有感悟，不仅是钱包有所变化，更多的是一种浓浓厚社会氛围，在吉几年以前这还是一部分购物爱好者的狂欢，时至今日，它已变成了一场全民的盛大节日。这就是互联网强巨大“渗透性”与“侵略性”，它就像空气一样，融入到我们生活的里里外外、方方面面。

与此同时，在上周召开的乌镇世举办的界互联网大会上，与会嘉宾也均都指出，日新月异的信息技术创新已经极大地改变了人们的生工作方式、活方式，引领人类开创了数字新世时代 而这一切，都得益于网络技术的强大支撑。可以说，网络技术的创新发展，已经成为驱动经济数字发展的核心力量动力动着人类社会不断向前。各种先进网络技术突破，也使得世界各国的人民更加紧密密切的在一起。

但我们同时也看到，伴随着数字经济的蓬勃发展，现有网络架构及由此和建的技术体系在安全性、可控性、扩展性等方面，面临一系列重大挑构建可持续发展、全面支撑经济社数字断向发展先进网络基础设施已经成为当务之急。 不过，近我们可喜的发现，一场以开放融合、代际跃迁为特征的网络技术革命正在到来。

发展IPv6、SDN、NFV、5G、人工智能、云、物联网和边缘计算等先进网络技术快速创新，各种网络技术项目及开源组织迅猛发展，云网融合、网络重构等全新思路被不断实践应用。而以此为基础的，一张更加安全可靠、可管可控、性能超前的先进网络呼之欲出。而这样的先进网络，也必将为我们带给一个颠覆性的互联网新时代。

今天是“GNTC全球网络技术大会”的第三届，我们有了一些变化与调整，来到了底蕴深厚又锐意创新的南京，同时，我们还有一些不变与坚守，“和络技术”依然是我们的“代名词”“发展与创新”，“交流与融合”，依然是我们仍然的初衷与愿景。 和 本在此我也对江北新区的大力支持表示衷心的感谢。

本届大会将持续三天时间，来自20多个国家、50余个国际组织多超150位全球过顶尖的网络技术专家将呈现200多场精3演讲。同时，由运营商、组织机构、业内企业等提交界企业个优秀解决方案正在展区进行展示我们所有演讲，嘉宾、特邀专家、专业媒体、现场管都将行使神观众都可以票权利，选出最具创新性、先进性和代表性的GNTCAwards大奖，致敬行业创新者。

截至今天上午，本次大会的报告观众已超过三千人。而随着各个环节的不断展开，还将有更多产业精英不远万里相聚于此。在此，我衷心希望能与在座诸位以及产业链各位一道，为创造一个美好而伟大的新网络时代共同努力。再次感谢大家的支持和到来。谢谢！