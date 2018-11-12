GNTC全球网络技术大会开幕在即

2018年11月14日-16日，“GNTC 2018全球网络技术大会”（www.theGNTC.com）将在南京香格里拉大酒店正式拉开帷幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC议题涉及IPv6、5G、SDN、NFV、云、物联网与边缘计算等20多个热门技术方向。

2018年11月14日-16日，“GNTC 2018全球网络技术大会”（www.theGNTC.com）将在南京香格里拉大酒店正式拉开帷幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC议题涉及IPv6、5G、SDN、NFV、云、物联网与边缘计算等20多个热门技术方向，将通过2场全体大会、7场专题峰会、10场Workshop及Tutorial、1场颁奖典礼，共计200多场主题演讲，为现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。

高规格：150+顶尖专家齐聚南京

本届GNTC嘉宾规格空前强大，包括互联网创始人Louis Pouzin、互联网之父Vint Cerf、中国工程院院士邬贺铨、美国工程院院士Nick McKown、全球IPv6论坛主席Latif Ladid、MEF主席Nan Chen、ONF副主席Aseem Parikh、Linux基金会运营副总裁Phil Robb、Facebook总监Omar Baldonado、中国信通院科技委主任蒋林涛、中国电信北京研究院副院长陈运清、中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕、中国移动研究院网络技术研究所所长段晓东、PCCW（电讯盈科）副总裁Shahar Steiff、腾讯云网络产品研发负责人周显平等超150位海内外顶尖“大咖”均将莅临现场，为现场观众带来新颖前沿的干货分享。

全产业：50＋机构、企业共同参与

作为全球规模最大的网络技术盛会之一，“GNTC全球网络技术大会”得到了产业各界的大力支持。本次大会上，包括阿里云、H3C、华为、Dell EMC、英特尔、IP Infusion、Ixia 、联想、锐捷、中兴、神州数码、Marvell等众多企业将全面参与GNTC，通过主题演讲及展览展示等方式，在大会上分享其解决方案及产业部署。

与此同时，中国互联网协会、APNIC（亚太互联网络信息中心）、IPv6 Forum（全球IPv6论坛）、Linux基金会、ONF（开放网络基金会）、MEF（城域以太网论坛）、P4语言联盟等国内外组织机构，中国移动、中国联通、中国电信、AT&T、西班牙电信、NTT Docomo、PCCW等全球运营商，Facebook、LinkedIn、AWS、微软、阿里巴巴、腾讯等知名互联网企业也将全面参与，通过深化交流合作，全面推进全球网络技术不断向前。

强规模：2000+报名观众现场交流

正因大会嘉宾、议题及内容均极具看点，GNTC自启动伊始便在业界引发强烈关注。截至目前，大会报名观众已近2000人，涵盖运营商、政府机构、设备商、用户单位等产业链各个环节，且大部分参会者为技术工程师或具有同行业技术背景者，有些为公司技术和市场决策者，也有一些对公司业务发展提供宝贵的行业资讯和分析。

以下为“GNTC 2018全球网络技术大会”拟定日程













目前，GNTC全球网络技术大会报名仍在进行中，访问大会官网www.theGNTC.com，或关注官方微信号“theGNTC”即可成功报名。同时，登陆官网可查询大会具体日程及嘉宾信息，GNTC大会等你参加。