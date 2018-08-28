思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动成功举办

为推进思科（广州）智慧城项目进一步发展，引入更多本土和海外生态合作伙伴的技术力量及优质资源，2018年8月28日，思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动在番禺成功举办。

至顶网网络频道 08月28日 综合消息： 为推进思科（广州）智慧城项目进一步发展，引入更多本土和海外生态合作伙伴的技术力量及优质资源，2018年8月28日，思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动在番禺成功举办。广州市副市长马文田，番禺区政府领导何汝诚、陈德俊、黄卡、吴惠垣、谭斌、黎伟棠，思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜，思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云，思科公司合作伙伴企业高层，广州市、番禺区有关职能部门主要领导以及省、市新闻媒体约200人出席了此次活动。

思科（广州）智慧城产业发展中心

广州市政府、番禺区政府领导与思科公司高层共同为思科（广州）智慧城产业发展中心落成揭牌。番禺区副区长谭斌、思科大中华区董事长陈仕炜、思科大中华区首席执行官萧洁云分别作了致辞。随后广州市政府、番禺区政府领导参观了思科（广州）智慧城产业发展中心，并见证了思科公司、思科（广州）智慧城项目开发建设合作伙伴碧桂园集团与合作伙伴企业签约。

番禺区副区长谭斌在致辞中表示，今年4月番禺区政府联同思科公司成功举行了产业合作项目签约活动，如今又迎来思科（广州）智慧城建设的阶段性重大成果——产业发展中心落成，又一批重点合作项目即将签订合作协议，这将为思科（广州）智慧城的开发建设增添新活力。近年来，番禺区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念和高质量发展要求，紧紧围绕广州建设国家重要中心城市、国家创新中心城市、枢纽型网络城市的战略部署，积极融入“一带一路”以及粤港澳大湾区建设，主动对接广深科技创新走廊，举全区之力推进四大发展平台、三园区一基地建设，聚焦互联网、大数据、云计算、人工智能等战略性新兴产业，全力推动经济高质量发展。

思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜致辞

思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜表示，自2016年广州市政府与思科签署合作框架协议以来，在各级政府的大力支持下，思科公司迎来思科（广州）智慧城发展的又一个重要里程碑。思科将一如既往地携手国内外生态合作伙伴，把握粤港澳大湾区发展机遇，打造国家智能制造和智能服务示范引领区，推动整个地区的经济增长和业务创新，加速推进国家智慧产业发展。

此次活动汇聚了思科公司来自海内外跨行业的众多合作伙伴。思科公司与思科（广州）智慧城项目合作伙伴香港科技大学签署项目框架协议，在智慧城市技术研究以及构建香港与广州的人才交流方面共同合作；与企业级全栈云ICT服务领域的独角兽企业青云QingCloud签署了合作协议，共同打造云计算、大数据的数字平台以支持智慧城市未来行业应用和城市服务。同时，思科公司还与法国Engie (前苏伊士环能) 集团、Suez Environment（苏伊士环境）集团等全球知名企业签署了合作备忘录，在智慧城市能源管理解决方案、水资源处理、垃圾回收处理方案等方面进行合作，并与以色列最大的全球性初创企业孵化创新平台SOSA携手，为思科（广州）智慧城吸引和培养国际高新科技企业。

思科（广州）智慧城坐落于广州国际科技创新城启动区的核心区，毗邻广州大学城。项目围绕“以产建城、以城促产”的建设思路，将思科物联网技术优势与产业合作伙伴的行业解决方案相结合，构建智慧城市生活、工作、学习、娱乐等各方面所需的智慧产业生态体系，打造在全国乃至全球具有示范效应和产业拉动作用的智慧城市样板。此次落成的思科（广州）智慧城产业发展中心以未来智慧城市、智慧环境、产城互联等场景导入，全面展示了智慧城市新貌。未来，思科（广州）智慧城产业发展中心将通过联接全球产业、项目及人才资源，构筑高端高质创新生态圈，致力打造全球知名的科技展厅、全球智慧城市交流合作中心和全球科技成果转化中心。

思科（广州）智慧城集“产、学、研、商、城”于一体，将成为国内首个以智能制造云产业为核心、年产值规模超千亿元的全球领先的智慧城。思科公司聘请专业咨询公司制定了思科（广州）智慧城的产业发展规划，将以物联网、云计算、大数据、人工智能等为重点发展产业。思科（广州）智慧城项目已被列入“广东省2018年重点建设项目计划”，以及《广州IAB产业发展计划》广州十大价值创新园之一。在加快推进思科项目建设的同时，番禺区联同思科公司、碧桂园集团，充分发挥知名龙头企业的行业领导力和影响力，积极引入思科全球合作伙伴企业，带动上下游产业集聚发展，全力打造以思科为核心的创新集聚区。

据悉，为确保思科（广州）智慧城项目以最快的速度落地建设，近年来番禺区委、区政府按照广州市的工作部署，集中资源力量，简化审批流程，全力推动项目用地和招商引资等相关工作。目前，思科（中国）创新科技有限公司已正式运营，制造云平台、iShowroom展厅已逐步投入使用，思科（广州）智慧城项目第一期首个地块工程预计于2022年12月全部完成，金光东大道、南大干线、金光东隧道等“八路一隧”基础设施工程同步加快推进。番禺区联合思科公司、碧桂园集团成立了专业招商团队，围绕大数据、物联网、云计算和智能制造等战略性新兴产业，先后到美国、韩国、以色列、北京、上海、台湾等地积极开展思科上下游产业链靶向招商，举办了思科大中华区合作伙伴投资番禺专题推介会、思科（广州）智慧城动工活动、“禺见硅谷”思科（广州）智慧城招商推介会、以色列招商推介会等多场大型活动，现已成功引进近30家思科合作伙伴企业。随着全球创新要素的加速集聚，思科（广州）智慧城项目将在智慧生活、智慧交通、智慧照明管理、智慧楼宇建设、云服务、供应链金融等领域做好做优相关技术和应用的孵化、开发与体验，并在无人驾驶、新能源车、车联网等领域展开深度产业合作。

思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云致辞

思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云表示：“思科公司植根中国二十余年，始终致力于通过创新驱动加速国家数字化转型的进程，为人们带来丰富的创新体验。与广州市一起开展的智慧城市举措将在这一转型中发挥关键性作用，充分利用思科在智慧城市领域的丰富实践，与政府和合作伙伴一起合力打造全球创新经济新标杆，共同释放数字化的无限潜能。”



