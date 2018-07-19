春风化雨 思科网院成就奋斗青年“稳稳的幸福”

2004年，陈亮亮刚入校时就感受到了校园内的“思科热”，学习信息技术的同学们纷纷在“追思科”——追随思科“独步武林”的科技与创新，也追随思科“精益求精”的理念与信仰。

从青春懵懂的农村少年，蜕变为一名老练娴熟的IT专家；从父亲卖掉小货车送儿子进修网络技术，到短短几年儿子为家中添置小轿车和140平的河景房……思科网络技术学院（简称“思科网院”）见证了许许多多的毕业生发现自我、追逐梦想的奋斗之路，而故事的主人公陈亮亮就是中国思科网院三十多万学员中的一名。

技术与信仰思科网院是梦开始的地方

2004年，陈亮亮刚入校时就感受到了校园内的“思科热”，学习信息技术的同学们纷纷在“追思科”——追随思科“独步武林”的科技与创新，也追随思科“精益求精”的理念与信仰。如今他回忆起自己未能在2004年进入学校与思科网院合办的思科班进行学习，仍不乏遗憾。通过不懈努力，陈亮亮于第二年成功进入了思科班，与老师和同学们一起钻研思科的课程与技术。他还记得，当时一起加入思科班的小伙伴自豪满满，纷纷用“cisco”作为前缀注册新邮箱。

在思科网院学习的过程中，榜样的力量给了陈亮亮信心与激励——先于他进入思科班的一位同学一举在“思科网院杯”全国大学生网络技术大赛中摘得亚军，这让他坚定目标，沉下心来夯实专业知识与IT技能。在课堂之外，他积极思考和总结，并抓住各种机会与思科网院的老师进行交流、深入探讨；也常常一头扎进书店，通过有针对性的阅读，扩展自己的知识储备。

如今已成长为一名专业IT人员的陈亮亮，谈到在思科网院学习的那两年时光时感慨颇多。稳扎稳打的专业知识和技能为他日后的职业发展奠定了坚实的基础，而思科对技术的专情投入、对完美的极致追求更是刻进他的骨子里，让他在开启新征途时不忘初心，始终以精益求精的态度对待工作。他总结道，思科网院带给他的不止于学识与观念，也让他收获了持续至今未曾褪色的师生情谊。思科网院老师不仅在课堂内外帮助他逐渐发现自己的潜能与力量，并且在毕业时特意买了一部新款翻盖手机作为礼物赠送给他。那是陈亮亮拥有的第一部手机，他格外珍惜。

契机与热血自主创业是重要的决定

2008年，陈亮亮作为思科网院的优秀毕业生代表，受邀在成都参加了中国思科网院十周年庆典活动。在庆典上，思科高管高含金量的分享内容让他醍醐灌顶，明确了自己未来的职业发展方向——自主创业。尽管当时在他的同辈中这不是一个主流的选择，也不是一条容易的道路，但是陈亮亮决心通过自己掌握的网络知识与技能为更多用户解决实际问题，创造价值。他更是将思科高管提到的提高效率的工作方法以及提升自我的思维方式铭记在心，并且灵活运用到创业中，实践至今。

当时，郑州外来人口急剧上升，城中村如雨后春笋，其网络需求也大幅增长。经过充分准备，陈亮亮在2009年初正式迈出自主创业的步伐，接下了别人转让的100兆宽带相关业务，随之对租房户提供分发安装服务，通过坚持和努力赚得人生中的“第一桶金”。当然，创业初期他也经历过探索和艰辛，业务非常紧急时，思科网院老师也曾让学生带着实验室的设备帮助他度过难关。

一直以来“回馈社会”是思科的核心价值观之一，而这种崇尚奉献的文化也潜移默化地影响了陈亮亮。在校园里，他不忘帮助后辈，亲授技巧。他深知“授之以鱼不如授之以渔”，鼓励学弟们通过动手实践加深对技术的理解与掌握。而在创业初期，陈亮亮就聘用了4位学校的毕业生，同吃同住，并肩奋战，为他们提供了初入社会的发展机会和工作回报。

事业与家庭向前的每一步踏实而幸福

近些年陈亮亮转换轨道，在郑州的一家建材市场负责IT及网络管理。但是思科网院一脉相承的“一丝不苟，精益求精”的精神依然影响着他每天的工作。每次下班前，他都会在机房将设备全部调试好，保障下个班次的同事能够顺利地开展工作。他常说，技术可以带给商户的是实实在在的业务效果，在IT规划和部署方面自己愿意多做一些，哪怕这不是职责范围内的事情，只要能够让商户享受到技术带来的成果，他就非常开心。

如今，陈亮亮的生活又将迎来新阶段——第二个宝宝将要出生，又一个新的生命要加入这个幸福的家庭；而他计划着将房子进行精装修，将父母接来一起住。“母亲腿脚不方便，加上父母年纪大了，希望可以更方便地照顾他们”，陈亮亮坦言，他最为感恩的不仅是思科网院带来的人生新机遇，更是他因此能够为妻子和孩子创造更好的生活，以及能够尽早回报父母的养育之恩。