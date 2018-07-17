半年盘点：2018年最热门的10家企业网络初创公司

云、分析、可见性，直观且基于意图的网络帮助让初创公司在今年上半年对网络市场产生了重大影响。对于其中许多供应商而言，目标只是简化网络，为客户网络带来更多的灵活性，同时帮助这些客户以更快的速度利用流经网络的数据。

火热的网络市场

云、分析、可见性，直观且基于意图的网络帮助让初创公司在今年上半年对网络市场产生了重大影响。

对于其中许多供应商而言，目标只是简化网络，为客户网络带来更多的灵活性，同时帮助这些客户以更快的速度利用流经网络的数据。

虽然其中一些公司依赖与思科等行业巨头的合作伙伴关系盈利，但也有一些公司认为他们有机会与思科在SD-WAN等热门市场中展开激烈的竞争。他们的共同点是，希望颠覆这个这个经历了快节奏变化的市场。

下面就让我们来看看2018年迄今为止最热门的这10家网络初创公司。

128 Technology

CEO：Andy Ory

128 Technology凭借自己的Session Smart路由器和128 Technology Networking Platform，正在改变着网络运营的方式，并向网络现状发起挑战。Session Smart SD-WAN产品旨在打破传统基础设施的局限性。128 Technology表示，把以硬件为中心的网络重新打包为“软件定义”并不理想。相反，Session Smart产品旨在缩小网络功能与客户需求之间的差距。今年早些时候，128 Technologies加入AWS合作伙伴网络，能够以更低的成本简化云互连。

Apstra

CEO：Mansour Karam

Apstra将自己定位为针对新兴的基于意图的网络市场，刚刚拿下一个重要的新客户，并且聘请了网络安全老手担任工程副总裁。位于美国加利福尼亚州门洛帕克的Apstra表示，其Apstra Operating System (AOS)平台可以做到其他基于意图的网络系统无法做到的事情：它可以自动化整个网络的数据中心运营，无论客户选择的是哪些厂商。Apstra表示，这种方法可以让停电和故障持续时间缩短一半。AOS位于现有硬件和软件之上，可创建一个抽象层，使管理员轻松查看网络，并且该网络可与思科、Juniper和HPE的设备实现互操作。 Apstra的AOS 2.0操作系统提供基于意图的交钥匙操作系统，可自动预防和修复网络故障。

Aviatrix Systems

CEO：Steven Mih

位于美国加州帕洛阿尔托的Aviatrix Systems表示，无法在云中轻松建立网络已经阻碍了很多企业的发展。AWS预测，未来三年内虚拟私有云的数量将大幅增加，Aviatrix认为大多数网络供应商在不同公有云的网络互连中存在盲点。今年春天，Aviatrix为AWS、微软Azure和Google Cloud用户推出了软件定义的云网络即服务平台。Aviatrix表示，该平台非常适合MSP销售策略，并且易于部署和管理，特别是对于那些想要构建混合云和多云网络经验不足的客户。

Avi Networks

CEO：Amit Pandey

Avi Networks在今年的D轮融资中获得了6000万美元资金，让这家初创公司能够主导快速发展的应用服务市场，这轮融资也标志着Avi Networks与网络巨头思科关系的一个转折点。思科与DAG Ventures、Greylock Partners、Lightspeed Venture Partners和Menlo Ventures一起成为Avi Networks最新一轮融资的投资方，这也让Avi Networks的总融资金额达到1.15亿美元，与思科的关系达到新的高度。

Barefoot Networks

CEO：Craig Barratt

最近Barefoot Networks与思科达成合作，将在思科新的网络平台Nexus 3400上展示实时网络可见性和分析，该平台也是采用Barefoot Tofino产品构建的。该平台支持Barefoot的Smart Programmable Real-time In-band Network Telemetry (SPRINT)功能，使其能够将遥测数据导出到Deep Insight网络性能监控解决方案。这样用户就可以实时查看网络中的每个数据包，从而检测任何异常情况，包括微爆、路径和延迟变化、拥塞和丢包等。

CloudGenix

CEO：Kumar Ramachandran

软件定义WAN专业公司CloudGenix很愿意展现其雄心壮志，以及它挑战思科和VMware等行业巨头的能力。该公司创始人、首席执行官Kumar Ramachandran说，CloudGenix正在见证企业的大规模增长，并计划在快速增长的SD-WAN市场中挑战思科、VMware和其他公司，而且到目前为止进展顺利。“2017年我们看到了300％的增长，业务有大规模发展，多数增长来自财富500强企业，”他说。

Gemini Data

CEO：Tony Ayaz

为了将公司的销售和渠道工作提升到新的高度，位于旧金山的数据分析公司Gemini Data聘请了前AppDynamics和Splunk销售大师Jon Jung。Jung被任命为销售和运营高级副总裁，负责为这家数据管理软件公司建立直销和渠道销售策略。Jung表示，他的重点将放在Gemini Data的人员和产品上，确保公司的销售团队和渠道紧密合作。他说，这一点很重要，因为渠道和直销团队都专注于长期战略时，软件将为双方提供巨大的机会。

Nyansa

CEO：Anand Srinivas

网络性能管理公司Nyansa在上半年即将结束时推出了两个新的应用，这两个名为Voyance WAN和Voyance Client Agent的解决方案旨在找出网络端点中的“盲点”。这些解决方案集成了WAN和客户数据，然后进行分析，将其与交易关联，从而用户带来洞察力。

Veriflow

CEO：James Brear

网络验证和情报厂商Veriflow正准备通过一个新的合作伙伴计划来加强渠道，聘请了一位经验丰富的渠道负责人，希望通过一小批精选的合作伙伴推动增长。Veriflow聘请了Michael Kay担任业务开发副总裁，主管渠道，并指派他通过新推出的Veriflow Select计划招募和支持合作伙伴。顾名思义，Veriflow Select是有选择性的，可能包含100个或更少的合作伙伴。Kay说，少数几家合作伙伴将有机会设计出对他们最有利的商业计划和激励结构。

Versa Networks

CEO：Kelly Ahuja

Versa Networks今年推出了针对其SD-WAN解决方案的统一通信服务，并称通过面向统一通信、基于Mean Opinion Score的流量工程和报告对语音和视频会话进行实时评估，这也使Versa Secure SD-WAN能够与统一通信解决方案捆绑在一起，其内置功能可设置策略、收集性能数据、分析语音和视频质量，从而实现更可靠、更高性能的SD-WAN。合作伙伴可以通过提升的统一通信体验来充分利用这些增强功能。