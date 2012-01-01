全年盘点：2017年最酷的10家网络初创公司 

IT研究公司Gartner表示，基于意图的网络可能是这个行业“下一个重大事件”，因为它有望改善网络的可用性和敏捷性，同时为基础设施提供智能和生命周管理软件。

至顶网软件频道消息： 让网络变得更加智能，这是2017年很多最有创新力的网络初创公司的核心，他们重点关注软件、自动化和应用。今天我们看到基于意图的网络步入主流。IT研究公司Gartner表示，基于意图的网络可能是这个行业“下一个重大事件”，因为它有望改善网络的可用性和敏捷性，同时为基础设施提供智能和生命周管理软件。

这个榜单中的很多初创公司都是由在思科和谷歌多年工作经验的管理者领导的，他们希望能够通过大规模转型来颠覆这个行业。下面就让我们来看看在2017年这10家最酷的网络初创公司。

Apstra

CEO: Mansour Karam

基于意图的网络领先厂商Apstra正在试图通过自己厂商无关的操作系统变革数据中心，它的操作系统可以收集来自任何交换机或者服务器的数据，可以将断电及故障持续时间缩短一半。Apstra Operating System（AOS）介于上述现有硬件和软件之间，创建了一个抽象层，让管理员可以轻松查看网络，与来自思科、Juniper Networks、HPE等厂商的设备具有互操作性。Apstra最近发布了AOS 2.0，提供了一整套基于意图的操作系统和应用，能够自动防止和修复网络故障，以改善基础设施运行时间。

CloudGenix

CEO: Kumar Ramachandran

另外一家引领市场的SD-WAN初创公司就是CloudGenix，CloudGenix提供Instant-On Networks（ION）家族产品，它的应用定义框架避免了对硬件路由器的需求。与传统混合WAN相比，ION在提供云的同时不会影响远程办公，或者避免了对替换基础设施的需求。最近CloudGenix发布了ION 2000系列硬件一体机，设计旨在满足小型办公和远程办公的需求，可支持最高150Mbps的连接。这家初创公司在去年发布了首个合作伙伴计划，寻找希望赶乘这一波SD-WAN热潮的合作伙伴。

Forward Networks

CEO: David Erickson

基于意图的网络软件初创公司Forward Networks，通过提供网络软件拷贝，让客户用来在生产环境出现变动前进行测试，从而搜索、验证和预测网络行为。这家初创公司基于SaaS的平台旨在防止故障、简化网络管理、让工程师在部署前对任何变化进行测试。Forward Networks的Forward Enterprise通过预测来自网络变更的影响、快速隔离配置错误和修复步骤来确保策略合规性。

Intentionet

CEO: Ratul Mahajan

位于华盛顿雷蒙德的Intentionet公司在今年年初走出隐身模式，目标是将前沿的软件开发技术带入网络领域，例如持续集成和自动调试。首席执行官、共同创始人Ratul Mahajan曾在微软担任首席研究员11年时间，帮助为微软Azure搭建技术架构。Intentionet的Batfish解决方案是一款开源网络分析工具，可发现漏洞并确保网络配置的正确性。Batfish是以管理服务的形式提供给客户的，能够让网络工程师快速且安全地变革他们的网络，而不用担心中断或者安全漏洞。这家初创公司在今年获得了来自True Ventures的300万美元。

Jolata

CEO: John Lioacono

这家位于加州圣何塞的网络监控初创公司是由来自Juniper Networks、Sun Microsystems以及Adobe的高管团队领导的。Jolata Platform通过聚合、分析和可视化网络中任何流的微妙级精确度的性能分析，从而提供了实时的、精准的网络智能。Jolata的平台可以确定网络故障，将根源一直追溯到厂商设备和位置。Jolata的软件仪表是放置于网络中不同点上，可捕捉网络上的时间戳、指纹和匹配数据包。

Mist Systems

CEO: Sujai Hajela

有一家规模最小但是发展最快、出现在Gartner 2017年有线和无线LAN魔力象限报告中的初创公司就是Mist Systems。这家位于加州库比蒂诺的初创公司利用机器学习技术简化Wi-Fi和蓝牙低功耗（BLE），最大限度降低无线成本，并为移动用户提供室内定位服务。Mist的双无线电接入点具有16个用于BLE的集成天线元素，并收集超过100种不同的用户状态，通过机器学习引擎处理这些状态。Mist成立于2014年，同比增幅超过200%，已经在融资中累积获得4200万美元的资金。

Nyansa

CEO: Abe Ankumah

位于加州帕洛阿尔托的Nyansa在去年走出隐身模式，号称拥有首创的厂商无关的网络分析SaaS解决方案，专注于从访问到应用的用户体验。Nyansa的Voyance分析系统提供跨公司的关联和网络指标及趋势基准。它能够为跨整个网络应用堆栈的每个用户实时提取、分析和关联有线及无线数据。这家初创公司最近推出了Voyance内的一套用户性能管理技术，其中包括一个开放API、修补引擎、以及用于为客户和关键设备跟踪网络体验的灵活标签框架。

128 Technology

CEO: Andy Ory

128 Technology公司位于马萨诸塞州伯灵顿，它的128 Networking Platform是一个基于软件的、分布式路由和网络服务解决方案，以每月订阅的方式提供给用户。该平台采用安全路由来简化网络架构，提供端到端的控制和可见性，而不会造成现有网络基础设施的中断，并让客户能够构建基于会话的、软件定义的、以服务为核心的网络。9月，128 Technology发布了自己的合作伙伴计划，以及全球渠道招募计划。自从2014年成立以来， 128 Technology已经累积融资5700万美元。

Veriflow Systems

CEO: James Brear

作为首批推出基于意图的网络软件的厂商之一，Veriflow Systems称其技术可以利用数学验证的方法主动预测网络上将要发生什么，也可以为园区、数据中心和WAN减少与配置变更相关的宕机时间。Veriflow最近增强了自己的Continuous Network Verification平台，增加了CloudPredict，可用于AWS，让企业组织能够验证跨公有云和本地基础设施的混合网络。Veriflow位于加州圣何塞，在2016年走出隐身模式，获得来自包括美国国防部和国家科学基金会在内等投资方的300万美元资金。

Versa Networks

CEO: Kelly Ahuja

Versa Networks是由前思科自身高管Kelly Ahuja领导的，是全球领先的软件定义WAN厂商之一。这家初创公司最近推出了面向自己SD-WAN Versa Cloud IP解决方案的统一通信服务，能够基于SD-WAN电路的质量和性能、通过基于Mean Opinion Score的流量工程和针对统一通信服务的报告功能，对语音和视频通话进行实时评估。由于思科收购了Viptela，而VMware也打算收购VeloCloud，所以Versa将成为少数几个仍然保持独立的SD-WAN初创公司之一。