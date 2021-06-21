年中盘点：2021年最炙手可热的10家网络初创公司

如果说过去这一年半的时间IT行业得到了什么经验教训的话，那就是混合云解决方案和灵活的购买选择不再是可有可无的东西，而成为是大多数企业的一项要求。

后起之秀

如果说过去这一年半的时间IT行业得到了什么经验教训的话，那就是混合云解决方案和灵活的购买选择不再是可有可无的东西，而成为大多数企业的一项要求。

边缘网络也在以前所未有的方式兴起。因为企业网络正在遇到来自远程办公给流量和使用模式方面带来的挑战，更不用说还出现了新的场景，例如医疗设施和学校需要停车场的网络连接，以及那些需要提供路边服务的零售企业。毋庸置疑，云计算的受欢迎程度继续上升，尤其是在解决方案提供商帮助客户为新常态和未来网络需求做好准备的情况下。这种情况也确实为初创公司进入订阅模式的网络服务、私有下一代无线和蜂窝网络连接领域铺平了道路。

下面就让我们来看看到目前为止2021年这10家热门的企业网络初创公司，他们提供了从自动化到管理服务等各种相关的产品和方案。

Alkira

首席执行官：Amir Khan

云网络即服务初创公司Alkira在去年走出隐身模式，推出了基于消费情况付费的Cloud Services Exchange (CSX)统一按需产品，可以让云架构师和网络工程师在几分钟时间内构建和部署多云网络。随后，Alkira宣布与Microsoft for Startups计划密切合作，在该计划中，那些由微软精心挑选的初创公司将为Azure客户的上云之路提供便利。

Alkira总部位于美国加州圣何塞，已经得到了红杉资本、Kleiner Perkins和GV（前身为Google Ventures）的风投。去年8月，Alkira进行了由Kleiner Perkins和红杉资本共同领投的A轮融资，GV加入了后续一轮融资，迄今为止融资总额为3000万美元。

这家成立有三年的初创公司将主要通过渠道合作伙伴进行营销。

Aviatrix

首席执行官：Steve Mullaney

混合云网络新星Aviatrix Systems主要提供对复杂多云网络的可见性，其云原生网络产品面向那些需要能够支持应用访问新方式的企业，而Aviatrix认为，那些老牌厂商是无法在这个新趋势下取胜的。

Aviatrix总部位于美国加州圣克拉拉，通过合作伙伴进入市场，特别是那些与本地环境紧密捆绑的解决方案提供商。今年2月Aviatrix在D轮融资中获得了7500万美元。

Aviatrix的一长串客户中，包括VMware、Netflix和NASA等。

Celona

首席执行官：Rajeev Shah

企业5G初创公司Celona与去年11月走出隐身模式，推出的平台让LTE和5G成为企业连接的一种可靠且可行的无线网络选择。除了这款平台之外，这家成立有两年时间的公司，还透露了一项渠道计划以及与Aruba Networks达成的战略合作伙伴关系，以转售Celona的网络产品。

Celona总部位于美国加州库比蒂诺，创始成员来自高通和思科等公司，拥有开发芯片组、云软件、Wi-Fi和蜂窝网络解决方案等产品的经验。

Celona计划将完全通过渠道开展所有业务。

Geoverse

首席执行官：Rod Nelson

成立有四年时间的下一代连接提供商Geoverse一直致力于为企业客户设计、部署和运营专用LTE网络。Geoverse的5G/LTE私有无线网络产品让用户和设备能够无缝、安全地在公共运营商网络中漫游。

去年11月，这家总部位于美国华盛顿州贝尔维尤的公司聘请了Bob Gault担任首席商务官。Gault现在负责Geoverse的销售和营销，之前他是Extreme Networks的首席营收官。今年5月Geoverse正式发布了渠道合作伙伴门户，进一步完善了6个月前发布的National Partner Program计划。

Infiot

首席执行官：Parag Thakore

边缘网络初创公司Infiot于202年走出隐身模式，推出了一种边缘网络和连接的新方法。Infiot目前提供过的是一种支持有线网络、无线网络和蜂窝网络连接的云交付智能瘦无线边缘接入平台。据Infiot称，该平台为世界各地的远程用户、站点和设备提供了连接、零信任安全和边缘计算。

Infiot是有几位网络和SD-WAN行业资深人士在2018年创立的，2020年宣布在A轮融资中获得来自Lightspeed Venture Partners、Neotribe Ventures、Westwave Capital 和 Harpoon Ventures的1500万美元。这家总部位于美国加州门洛帕克的初创公司表示，将把这笔资金用于构建渠道上，也就是Infiot进入市场的主要途径。

Perimeter 81

首席执行官：Amit Bareket

SASE专业公司Perimeter 81在成立的三年之间里，大部分时间都专注在基于云的网络和安全，但最近Perimeter 81进入了SASE领域。据称，Perimeter 81的产品可以取代传统和开源的VPN产品，其产品组合正在迅速朝着提供完整SASE服务的方向发展。

今年2月Perimeter 81公司聘请了Bob Kilbride作为公司首位渠道高管，将目前渠道业务从目前占比10%提高到最终成为一家以渠道为先的公司。今年3月，Perimeter 81推出了面向MSP的渠道合作伙伴计划。

目前Perimeter 81有1300多家客户，和100多家合作伙伴。

Prosimo

首席执行官：Ramesh Probagaran

企业基础设施颠覆者——Prosimo成立于2019年，今年推出了Application eXperience Infrastructure (AXI)，该平台可以跨多云环境实现应用交付和体验的现代化和简化，可以与客户环境中现有的厂商共存，也可以用于替换某些工具和功能，例如零信任或云对等。

Prosimo专注于整合多云网络、安全性和应用性能，计划通过通过该渠道开展所有业务。

Prosimo已经在A轮融资中获得了2500万美元。

SignalWire

首席执行官：Anthony Minessale II

SignalWire是一家专注于虚拟办公和视频会议技术的初创公司，由几位工程师在四年前创立，他们开发了FreeSWITCH开源应用服务器，用于实时通信、WebRTC、电信、视频和VoIP。据SignalWire称，Zoom等产品以及Ring Doorbell等技术就是建立在FreeSWITCH之上的。在帮助其他公司成功构建了各种应用之后，SignalWire决定开始打造他们自己的产品——SignalWire Work，并于2020年7月推出。

去年夏天，这家总部位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司聘请了Ezra Hookano担任公司全球渠道和业务发展副总裁。Hookano表示，一旦渠道启动并运行起来，就“绝对”不会再有直接销售。

Stateless

首席执行官：Murad Kablan

网络初创公司Stateless的企业软件平台提供了各种虚拟网络功能，例如防火墙和负载平衡器，并以服务的形式提供给客户。

Stateless总部位于美国科罗拉多州博尔德市，成立有五年时间，并且得到了风投的支持，今年4月宣布与PacketFabric建立合作伙伴关系，后者是是混合云和多云IT按需连接的提供商。最近，Stateless推出了Cloud Connect-as-a-Service产品，帮助企业连接到多个混合云而无需使用物理设备。

Uplevel Systems

首席执行官：Tom Alexander

Uplevel Systems公司成立已经有六年时间，主要为小型企业提供一种简化的IT托管服务方法，并且仅通过MSP合作伙伴提供给客户。Uplevel Systems现有的解决方案包括了各种安全功能，例如防火墙、IPS、安全DNS、VPN和内置SD-WAN 等。

去年夏天，Uplevel Systems推出了一项名为Equipment Purchase Program的新采购模式，帮助MSP以预购选项的形式向最终客户扩展更多IT选项。Uplevel表示，这项新计划为那些拥有分布式办公室或远程办公员工的企业，提供了一种新的采购急需IT产品的方式，其中包括预先购买硬件或者每月订阅。