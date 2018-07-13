面向企业的开放网络：借助思科DNA中心开放式平台的强大功能探索新的可能性

通过利用开放式API将思科DNA中心转化为基于意图的开放式网络平台，我们让合作伙伴有机会助力思科提升价值，并创造前所未有的业务价值。DNA 中心具有全方位的开放式平台可扩展性，颠覆了传统的网络理念。现在，您可以将您客户的全数字化业务需求转化为商机。

本周，上千家思科客户和合作伙伴齐聚佛罗里达州奥兰多市。这是一个用想象力点缀的美妙城市。从迪士尼世界到哈利·波特魔法世界主题公园，无论走到哪里，都能感受到震撼的创造力，仿佛身临幻境，但又真实温馨。正是在这样一个绝佳的舞台上，我们隆重发布了一款富有创造力的革命性解决方案。它能够将网络转化为开放式平台，从而发挥网络的全部潜能，帮助合作伙伴加速创新，把想象变为现实。

通过利用开放式 API 将思科 DNA 中心转化为基于意图的开放式网络平台，我们让合作伙伴有机会助力思科提升价值，并创造前所未有的业务价值。DNA 中心具有全方位的开放式平台可扩展性，颠覆了传统的网络理念。现在，您可以将您客户的全数字化业务需求转化为商机。

新的合作伙伴发展机遇

如今，编程能力已经成为合作伙伴发展最快的一项技能。IDC 渠道与联盟计划副总裁 Steve White 指出：“到 2020 年，合作伙伴知识产权将决定合作伙伴的业务模式。这将成为促进大多数合作伙伴提高收入和盈利能力的主要驱动因素。”通过借助 DNA 中心在思科平台上开展创新，合作伙伴可以增加服务收入，利用行业专业知识建立业务优势，并提高客户忠诚度。您可以下载 IDC 白皮书，详细了解合作伙伴利用 DNA 中心可以获得的发展机会。

DNA 中心开放式平台提供以下组件：

· 超过 100 种 API，使 IT 和业务应用可以持续向网络传达它们在性能、策略和合规性方面的需求。

· 用于集成其他 IT 和网络系统（例如 ITSM 和 IPAM）的适配器与连接器，便于您全面简化 IT 工作流程。

· 用于集成其他基础设施域（例如数据中心、云和安全）的适配器与连接器，便于您随时随地实现并确保各种意图。

· 支持第三方网络供应商设备的 SDK，便于您将基于意图的网络扩展至多供应商环境。

这对合作伙伴意味着什么？

从现在起，您在销售 DNA 中心时，不仅可以将全网自动化和网络状态感知的固有优势作为卖点，还可以推介它所创造的一系列新机遇。请务必强调新的开放式平台功能，并且将您的业务范围扩展至销售解决方案、打造定制服务、提供新的托管服务，以及构建满足客户需求的全数字化网络服务等方面。

请务必参加思科平台创新挑战赛，展示您的编程创意，赢取十万美元大奖！欢迎提交原创创新解决方案，利用思科可编程技术（例如 DNA 中心）解决业务问题，赢得现金奖励（共设两份现金大奖）。