思科为基于意图的网络平台发布全新开发人员功能

思科宣布为其基于意图的网络平台推出全新开发人员功能。思科致力于打造一个涵盖整个网络（从园区到数据中心、从分支机构到边缘）的开放式可编程平台，今天推出的这些功能凸显了思科在该领域的最新进展。

北京，2018年6月13日——思科今日宣布为其基于意图的网络平台推出全新开发人员功能。思科致力于打造一个涵盖整个网络（从园区到数据中心、从分支机构到边缘）的开放式可编程平台，今天推出的这些功能凸显了思科在该领域的最新进展。通过提供开放式网络，思科正为50万名开发人员、6万位合作伙伴和300万名网络工程师赋能，帮助其在该平台上进行开拓创新。

基于意图的网络将彻底改变构建和管理网络的方式。这些现代化的网络将摆脱传统的耗时、手动网络管理方法，同时能够捕获业务意图，并转化为网络策略。其后，这些策略可在整个基础设施中自动激活，并确保按照预期实现该业务意图。

思科全球执行副总裁，网络与安全事业部总经理David Goeckeler表示：“基于意图的网络代表着下一代基于IP的开放式系统，我们相信它会对整个社会产生颠覆性的影响。思科正在构建一个开放式架构，推动生态系统加速基于意图的网络创新。我们的客户和合作伙伴已经开始在其网络上开拓创新、创造价值；而仅仅一年前，这些创新方式对于他们来说还是天方夜谭。”

推出DNA中心平台

今天，思科宣布推出一款全新的开发人员工具，并为DNA中心推出开放式API。DNA中心是面向园区、分支机构和边缘的，基于意图的网络的指挥和控制中心。DNA 中心可将网络从硬件设备的组合转变为单一系统。随着全网络API的推出，思科现在能够使开发人员可轻松对该系统进行编程，充分利用网络所能提供的全部分析和洞察能力。

凭借丰富的API目录，DNA中心可支持客户以前所未有的方式保护其业务，并从中获得丰富洞察。

· 利用网络智能提升业务运营：DNA中心让开发人员能够通过基于意图的API，将网络作为单一系统进行编程。现在，开发人员能够轻松创建新一代网络感知应用，同时合作伙伴能够将网络集成到业务流程中。

· 简化职能部门IT流程：DNA中心让网络IT管理人员能够交换信息，以通过软件适配器自动化IT系统中的流程。现在，IT可将更多资源从运营投向创新。

· 管理多厂商网络：DNA中心为开发人员和合作伙伴提供了出色的灵活性，使其能够通过软件开发工具包（SDK）支持多厂商网络。这使得客户能够简化异构网络的复杂性，并将其作为单一系统进行一致管理。

如今已有15位思科合作伙伴在DNA中心平台上构建了创新解决方案，并在Cisco Live上进行演示。

为基于意图的网络推出最大型的开发人员社区

思科还宣布其开发人员社区DevNet已拥有超过50万名成员。随着网络可编程性的提高，思科将能够依托这一庞大的活跃社区，不断注入更多创新灵感。

今天，思科宣布了三项新的开发人员计划，以推动其创新生态系统的发展：

· DevNet Ecosystem Exchange使开发人员能够轻松查找和共享为思科平台构建的应用或解决方案。业务领导和开发人员等可使用此在线门户，寻找适用所有思科平台和产品的合作伙伴解决方案。目前该门户包含超过1300款解决方案。

· DevNet Code Exchange为开发人员提供了一个访问和共享软件的平台，以快速构建下一代应用和工作流集成。由思科和DevNet社区编写的示例代码、适配器、工具和SDK精选列表在GitHub上提供。Code Exchange涵盖思科整个产品组合，并根据思科平台和产品领域进行组织。

· DevNet DNA Developer Center是面向开发人员的一站式商店，用于支持开发人员在DNA中心平台上构建应用和集成。它可提供开发人员所需的全部资源、功能、用例和学习材料。

上市时间、服务和支持

· 全新DNA中心功能预计将于2018年夏季上市。客户可以通过现有订阅途径从思科和其合作伙伴购买这些新功能。

· DevNet的Ecosystem Exchange、Code Exchange和DNA Developer Center现已推出。

· 思科及其合作伙伴提供具有完整生命周期的服务，以帮助客户对构建真正的基于意图的网络这一旅程进行简化。