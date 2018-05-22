 6月的CEBIT2018焕然一新 尽显全新数字化变革

CEBIT展会已经有超过30年的历史，但是它并非固于传统，今年的CEBIT将再次焕然一新，除了将以往于每年春季3月份的举办时间首次改期为夏季6月份以外，CEBIT的变化还有很多。

熟悉德国CEBIT展会的人都知道，它是全球消费电子、信息及通信领域的盛会，尤其在to B领域，CEBIT的影响越来越大，其在数字化方面引领的创新与技术成为行业发展的风向标。

去年，CEBIT共迎来了70个国家的20万名与会者，超过3000家参展商进行展览，以及进行了超过2000场的演示、主题演讲和讨论会。看得出，CEBIT展览和呈现的丰富内容对全球数字化领域的行业用户、IT专家、专业人士和决策者带来的吸引力。

CEBIT展会已经有超过30年的历史，但是它并非固于传统，今年的CEBIT将再次焕然一新，除了将以往于每年春季3月份的举办时间首次改期为夏季6月份以外，CEBIT的变化还有很多。

CEBIT 2018的新意

CEBIT 2018将于6月11-15日在德国汉诺威举办，并将带来全新的主题区、全新的场内活动，以及优化的展厅布局。

在3月北京和上海分别召开的CEBIT 2018新闻发布会上，德国汉诺威展览公司高级副总裁菲茨曼表示：“凭借富于创新的展示、高品质会议和非正式交流机会这三重优势，全新的CEBIT将提供审视企业、政府和社会数字化的全方位视角。”

作为一个由展览会、会议活动和专业交流平台组成的独特活动，CEBIT 2018将充满乐趣、惊喜和挑战。据了解，CEBIT 2018提供了丰富的交流与互动平台，从而让与会者和观众有不一样的体验。

例如数字校园作为CEBIT的情感核心，每个参与者都可以在那里自由交流，并享受DJ和现场乐队提供的音乐以及沿街美食带来的畅快。今年的CEBIT将拥有一个重新设计的布局：在9-13、14-17以及25-27号馆以及博览会顶棚四周的露天场地，将举办一系列激动人心的全新活动、展示会和交流活动。

除了在交流与互动方面，CEBIT 2018带来的全新体验以外，在展览展示与内容环节，CEBIT 2018也有诸多改变。

全新四大板块

d!campus数字校园为CEBIT 2018注入更多新鲜元素、强化感染力，此外还包括d!conomy数字经济、d!tec数字技术、d!talk数字对话构成了本次CEBIT全新四大板块，以诠释CEBIT的最新形式，展示数字化的全新变革。

数字经济：CEBIT数字经济展区的主题是关于如何满足商业和数字化大时代的需求。来自世界各地的企业和买家可以在这里找到他们所需的数字技术，以便进行数字化升级。企业在从这个主题展区了解如何在数字化时代最有效地利用数字技术，使运营更加高效。观众则可以学习到如何有效地利用已有的数据资源，进行数字化转型，从而获取更多的业务收益。

数字技术：数字技术展区是最新研究和创意初创企业的展示舞台，这是一个相遇和碰撞的机会并存的平台，展示颠覆性革新方案，引领未来业务。在数字技术展区，技术创新让传统企业重新焕发生机，也让观众亲身体验数字技术元素融合产品带来的巨大魅力。

数字对话：数字对话采用会议形式，汇聚来自世界各地的前瞻性思想家、来自领先企业的策略师，参与各个展厅的活动，讨论关于由数字化趋势引起及围绕数字化趋势发生的各种问题。

数字校园：提供了一个聚集和沟通、体验和展示、情感与科技碰撞的平台。

基于全新四大版块形式，CEBIT 2018将展示数字化八大主题：人工智能、物联网、增强及虚拟现实、安全保护、区块链、无人机和无人驾驶系统、未来交通和智能机器人，为参与塑造数字化转型的决策者提供方向。

聚集全球领先的数字化企业

作为领先的数字化活动平台和创新节日，CEBIT 2018也将聚集全球领先的数字化企业，例如IBM、华为、SAP、Salesforce、Intel、Vodafone等等。

IBM首席执行官Ginni Rometty将在6月11日（星期一）的欢迎之夜发表主题演讲。在d!conomy（数字经济）展区，IBM将向来自公司、公共部门和贸易部门的IT专业人士和决策者展示数字经济解决方案；在d!tec（数字技术）展区展示颠覆性的商业模式；在d!talk（数字对话）展区的会议与论坛将做一系列展示。

作为连续第八年参展CEBIT的全球领先ICT厂商，本届CeBIT华为在主办方CEO Keynote演讲阐述数字化转型最新观点的同时，还将联合全球重大客户与合作伙伴，如SAP、微软、Honeywell、埃森哲展示或发布最新解决方案，并举办意图驱动的智简网络、新一代智能存储、超融合技术、FusionCloud融合等论坛及几十场精彩联合营销活动。

作为“高级合作伙伴”，Salesforce将在CEBIT拥有最大的展出面积，包括一个专用展厅以及Salesforce Park。Salesforce将举办为期一周的活动，主要涉及创新、娱乐、学习和回馈社会等内容。

总之，6月的CEBIT 2018将焕然一新，迎来全新商业盛会。至顶网作为CEBIT 2018官方中文合作媒体，将前往汉诺威进行现场报道，敬请关注！