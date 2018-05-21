启迪国信移动门户平台 5.0 版本重磅发布

NQSky AppNest+ 企业移动门户集企业通知、IM、邮件、云盘、音视频会议等多种能力于一体，并可方便快捷的集成企业应用和第三方应用，实现企业所有应用和业务的统一呈现及管理，可以打造移动时代最强的一站式办公协同解决方案。

至顶网网络频道 05月21日 综合消息： 近日，启迪国信打造的 NQSky AppNest+ 移动门户平台 5.0 版本重磅发布。据悉，NQSky AppNest+ 企业移动门户集企业通知、IM、邮件、云盘、音视频会议等多种能力于一体，并可方便快捷的集成企业应用和第三方应用，实现企业所有应用和业务的统一呈现及管理，可以打造移动时代最强的一站式办公协同解决方案。

NQSky AppNest+ 移动门户平台是启迪国信打造的企业移动信息化利器。通过门户的形式，将原有的业务应用进行整合，实现所有业务流程的统一呈现和统一流转，打通企业的信息孤岛，构建高效的移动办公解决方案。

其主要特性如下：

统一门户、 统一入口

AppNest+ 可方便快捷的与企业原有的应用进行整合，并支持单点登录。通过一个应用和一套用户密码，即可实现所有应用的统一登录和认证。AppNest+ 整合企业通知和业务消息，统一呈现。支持待办消息已读未读标识显示，快速一键已读。点击待办事项，可无缝跳转到应用处理界面，无需再次输入账号及密码。

办公协同

AppNest+ 提供强大的办公协同组件，包括企业 IM、安全邮件、企业云盘、日程、会议预约等等，实现企业业务流程的快速流转，提升办公效率。企业 IM 提供类似微信的操作体验，员工可以快速上手。聊天信息及文件存储在企业自有的服务器或企业私有云上，安全可控。并支持与企业云盘互通，文件永不过期。聊天界面可配置水印信息，确保任何截屏信息都有据可查。

安全管控

数据加密传输，界面可配置水印，提供消息审计功能，保障信息安全。同时，可集成业内领先的 NQSky UEM SDK，实现对设备、应用、数据的全方位管理。

同事圈 、企业订阅号

针对企业人文关怀和员工社交需求，AppNest+ 还提供了同事圈和企业订阅号的功能。同事圈立足公司，面向同事，以共同兴趣话题为基础，发表心声，共同交流。将工作与私人生活分开，让员工在不同的场景下自由展示。

企业订阅号，提供多图文式消息，让企业通知通告，最新资讯有效传达。员工可以选择订阅感兴趣的内容，打造企业与员工沟通的桥梁，并保障信息的安全。

启迪国信产品经理谢美田表示，“NQSky AppNest+ 移动门户平台强大的消息呈现及流程处理能力，丰富的办公协同组件，以及人性化的企业关怀和员工社交功能，能够全面提升企业办公效率，增强企业对员工的人文关怀，促进员工与员工之间的沟通协作，为打造数字化企业及组织，奠定坚实的基础！”



