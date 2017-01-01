数字化转型背景下 如何构建高效园区云

业务云化往往也意味着基础设施的大量支出与复杂的建设运维，而通过构建园区云的方式实现基础资源与数据的共享，实现智能化的管理、高效运作、提供全方位的服务，已经成为越来越多产业园区的优先发展方向。

在数字化转型深入推动的背景下，业务云化已经成为很多组织的共同选择。但是，业务云化往往也意味着基础设施的大量支出与复杂的建设运维，而通过构建园区云的方式实现基础资源与数据的共享，实现智能化的管理、高效运作、提供全方位的服务，已经成为越来越多产业园区的优先发展方向。

园区云建设面临突出挑战

园区云是数字化园区建设的必经阶段，同样也有赖于园区数字化进程的持续推动。在启迪数字集团定义的园区数字化的发展历程中，园区数字化已经从信息化基础建设的1.0阶段演变为通过软件、服务、物联网技术来实现园区的经济可持续发展和产业价值链的提升的2.0阶段，并逐步会过渡到安全体系建设和数据资源整合的3.0阶段。园区云是数字园区重要的支撑平台，但同样也面临以下挑战：

一是基于全生态园区云合理规划。园区云建设是一个复杂的“巨系统”工程，园区数字化产业环节之间存在高度依存关系。由于信息技术和其他技术之间整合渗透，促使内容与网络、产品与服务、软件与其他行业之间的融合不断提速和深化。基于全生态的园区数字化规划、设计、建设、服务、运营、投资平台都需要园区进行充分关注，并给予合理规划。但是，大量的产业园区由于数字化基础薄弱，没有数字化园区建设的相关经验，很难实现对园区云的整体建设进行合理规划，这不仅影响园区云的建设速度与质量，还很容易导致“巨系统”出现显着的问题环节。

二是搭建高性能、高可用的云基础设施。基础设施对于园区云的重要性毋庸置疑，但是云基础设施的建设是一个非常复杂的过程，面临着成本、速度、整合、安全、能源管理等一系列挑战，并正在经历着巨大的转变。多数园区的数据中心往往陷入危机：一方面基础设施的高投入无法满足新一代高密度服务器和存储设备的需要；另一方面，云基础设施支撑能力缺失使得云的敏捷优势根本无法发挥。由此，很多园区在使用公有云服务或者构建自己的私有云平台之后，并不能实现快速的开发和创新。

三是园区云的网络安全保障。园区云牵涉多系统的互联互通，网络是命脉也是最易受到攻击的地方。在数据传输过程中，可能被非法劫持和窃取数据内容，通过DDoS等手段对网络服务进行攻击更是许多安全事件的罪魁祸首。另外，很多园区云应用都是通过PC、手机等终端交付，如何确保这些终端的网络安全，避免出现数据泄露、黑客攻击等事件发生，也是园区必须要面对的问题。

四是对数据进行统一聚合与调用。与组织建设的私有云或是混合云平台相比，在园区中建设的园区云最显着的优势之一，就是实现了园区数据资源的共享。所以数据的统一聚合和应用非常必要。在后端数据聚合的基础上，园区需要提供一个统一的平台来实现数据资源的共享，承载新闻通知、企业采购、企业电商等服务。

“云+端”助力园区云转型升级

基于当前园区云建设面临的挑战，启迪数字园区科技服务公司建设并运营了“启迪园区云”平台。启迪国信基于“云+端”的业务平台，融入到该平台体系之中，通过管理创新、商业模式创新，打造“协同、共享、共赢”的科技服务生态系统，以精准式创新为着力点，全面支撑“启迪园区云”服务。对此，启迪国信副总裁、智慧园区云事业部总经理孙金树表示：

首先，在园区云整体规划方面，启迪国信针对园区云的建设需求，提出了一套完善的方法论与实践解决方案。不仅仅是针对某一个环节的园区云基础设施建设或是园区云应用开发，而是通过云架构，构建覆盖IaaS、PaaS、SaaS全部三个服务层面，集成启迪集团与第三方产品和应用，为园区企业、金融机构、园区管理者、管理中心和园区居民五类用户群体服务。而且，启迪国信通过对园区云需求的梳理，可以为园区量身定制一套有序的实施方案，提供全流程的服务。

其次，在网络安全层面，启迪国信在云和移动安全方面积累的丰富的经验，可以通过安全接入为上层应用提供支撑。通过统一的身份管理，实现用户单点登录和权限控制；通过安全接入网关建立的安全隧道，实现终端设备接入、网络传输数据和应用访问的安全。园区用户既可以通过云平台向移动端推送消息，也可以从内网推送信息。移动端的应用可以访问内网的文档，邮件和数据，可以访问云端的资源和服务。这种移动安全特性能够满足园区用户BYOD场景的需求。

再次，启迪国信拥有卓越的应用开发与数据管理能力，可以帮助园区打造最先进的移动应用开发、运行、集成和管理的移动应用云平台。启迪国信能帮助将园区不同业务应用系统上需要的数据，通过各种有效手段接入到统一的平台中，便于应用随时进行调用。而不必重建单独的应用数据处理系统，极大地提升了应用开发效率。同时，启迪国信还可以帮助园区建立完整的综合管理门户，实现全方位的移动应用数据统计分析、单位组织架构管理、应用及服务的运行监控管理、云盘及资讯管理，彻底化解数据统一聚合与调用问题。

园区云的未来演进之路

“十三五”时期是我国经济结构调整升级的重要机遇期，随着国家政策的进一步实施落地，园区数字化领域的战略性部署陆续出台。在未来较长时间内，发展园区数字化仍将作为我国的重要国家战略，园区数字化建设将更持续、更快速、更深入地推进。

作为云计算应用的一个重要领域，园区数字化将催化云计算应用的落地与推广。因此，随着园区数字化建设的全面铺开，作为撬动园区数字化发展的支点，园区云计算将面临巨大的市场需求。

未来，园区云还将进一步汲取大数据、VR、人工智能等创新技术的应用成果，打造“园区云”产业生态圈。同时，通过产业创新、产业升级，加快创新型经济发展；通过全面提升自主创新能力和产业竞争力，逐步引领城市成为IT服务产业、云计算、大数据、物联网、人工智能等高端产业吸纳源、创新源和辐射源。最终，带动城市的绿色发展战略和产业的转型升级。