启迪国信：“云+端”战略助力物联网落地

近日，清华大学首届“一带一路”合作论坛暨第九届启迪创新论坛在昆明召开。作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，启迪国信应邀出席论坛，启迪国信首席架构师杜东明深入剖析了如何通过“云+端”战略助力物联网落地。

近日，清华大学首届“一带一路”合作论坛暨第九届启迪创新论坛在昆明召开。作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，启迪国信应邀出席论坛，启迪国信首席架构师杜东明深入剖析了如何通过“云+端”战略助力物联网落地。

“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略,对于我国现代化建设和屹立于世界的领导地位具有深远的影响。为积极落实国家战略，本次论坛以“创新引领?合作共赢”为主题，邀请来自海内外的嘉宾，进一步强化合作、促进交流、共迎挑战。同时，论坛还围绕教育、科技、安全、医疗健康、智能制造、清洁能源、电子信息等科技与民生相关的议题展开讨论，从而实现“共商、共建、共享、共赢”。

在论坛上，启迪国信首席架构师杜东明指出：“物联网将成为数字化社会的基础，智慧城市、智能电网、智能家庭、智慧农业、智能制造等应用场景中将会出现大量物联网设备。与此同时，物联网数据产生和收集过程具有实时性和不间断性，处理时间的延迟必然会导致数据量的扩大，对物联网性能造成巨大影响。而通过云计算+边缘计算的模式，融合了云端资源配置以及本地业务的实时智能化处理与执行，使物联网实现有效地控制多源、多位置的不同数据处理，使物联网获得了强大的计算能力和存储能力。”

为满足物联网体系的构建需求，启迪国信提供了“云+端”为基础的物联网解决方案。在物联网终端，启迪国信统一端点管理（UEM）平台能够覆盖全面的端点操作系统，对终端设备进行全生命周期的设备管理。平台还拥有完善的中间件系统，支持流程定制及二次开发；启迪国信物联网IaaS、PaaS平台则集成了自有与第三方物联网能力，能够助力物联网业务交付、变更，支撑用户快速构建边缘计算能力。在数据层面，启迪国信DaaS、AI平台支持数据管理治理，贴合业务的数据可视化，为业务发展提供高效的数据支撑。

“依托于‘云+端’的产品布局，启迪国信将快速构建起融合端点管理、边缘计算、物联网云平台的物联网业务布局。启迪国信将帮助政企用户全面管理多种端点操作系统，快速构建边缘计算能力，并通过全面的IaaS、PaaS能力构建物联网生态体系，助力物联网应用的深入实践。”启迪国信CTO马维宁表示。