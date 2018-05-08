CEBIT倒计时：全新呈现、精彩无限

全新的CEBIT将提供审视企业、政府和社会数字化的全方位视角。除了吸引来自数字和IT用户行业的IT专家、业内专业人士和顶级决策者外，全新CEBIT的目标日益侧重于影响下一代企业决策者。

告别展会，迎来全新商业盛会！CEBIT2018将焕然一新——全新的主题区、全新的场内活动，优化过的展厅布局以及全新的初夏档期。展会将一如既往地向企业和领袖作出坚定承诺，但也会强化感染力并注入更多新鲜元素，扩大影响力。展览会将关注数字化八大主题：人工智能、物联网、增强及虚拟现实、安保、区块链、无人机和无人驾驶系统、未来交通和智能机器人。

CEBIT高级副总裁菲茨曼称：“凭借富于创新的展示、高品质会议和非正式交流机会这三重优势，全新的CEBIT将提供审视企业、政府和社会数字化的全方位视角。”他说道：“除了吸引来自数字和IT用户行业的IT专家、业内专业人士和顶级决策者外，全新CEBIT的目标日益侧重于影响下一代企业决策者。”

四大板块呈现市场创新和未来愿景

全新的CEBIT由四大板块组成：数字经济、数字技术、数字对话和数字校园。在数字经济板块上展示的创新，为商业、贸易和公共部门的IT专业人士和决策者提供了通过数字化使其运营始终与趋势同步所需的工具。数字经济展会的关键主题包括数字商业、数字化管理、物联网、安保、通讯与网络、渠道与分销、移动解决方案和数字中心。展会的数字技术板块完全与开创性的开发者、前沿创新和初创企业息息相关。数字对话会议平台将成为远见者、横向思维者、专家和创意人士思维碰撞的场所。作为CEBIT的情感核心——数字校园，每个参与者都可以在那里自由交流，并享受现场音乐和沿街美食带来的畅快。

值得一提的是，作为连续第八年参展CEBIT的全球领先ICT厂商，华为将带来全系列云计算、大数据、人工智能、物联网、SDN等领域的创新ICT 技术和解决方案。数字化重塑每一个企业，智能化影响每一个行业。届时，华为将携手全球领先企业及创新企业分享在智慧城市、金融、电力、交通、制造等行业的成功实践，探索如何通过数字平台和开放生态做智能世界的使能者和推动者，联接客户的现在与未来。

思想领袖和IT传奇人物现场演讲

第一位重点推介的演讲者是杰伦·拉尼尔，他将与星期一（6月11日）的开展首日发表主旨演讲。作为在微软研究院工作的美国计算机科学家，他完全是虚拟现实领域的传奇人物，更不用说是万维网最严苛的批评家之一。另一位令人翘首期盼的演讲者是丹·莱昂斯，也是《史蒂夫-乔布斯的秘密日记》的作者。6月14日，莱昂斯将分享在自己所谓的“创业地狱”的工作经历，从而揭开高科技行业的面纱。“谁在编程谁”6月13日，伽·优哥希瓦（Ranga Yogeshwar）将在CEBIT上提出这个极具挑衅的问题。优哥希瓦作为德国最着名的科学记者，将分享自己对人工智能及人类与计算机关系将走向何方的最深刻思想。

“记忆黑客“茱莉亚·肖（Julia Shaw）博士的演讲一定会带来对人类心智的奇妙洞见。6月13日，这位来自伦敦的记忆力研究者将向CEBIT与会者展示如何操纵人类记忆，并概括这类操作的实际用途。6月12日，科·海坡能将探讨与飞速发展的智能物联网相关的最大风险，并解释公司如何保护自己免遭网络攻击。海坡能是国际知名的计算机安全专家，现任芬兰IT安全公司F-Secure的首席研究官。

开放时间和户外重点活动

CEBIT 2018首日（6月11日，星期一）仅对参会者和记者开放。星期一的活动将以德国和欧洲面临的数字化挑战为中心。“欢迎晚宴”将迎来德国和海外的高级别政界领袖，为白天活动作总结，并为随后以企业为中心的三个展览日做好准备。

在“数字星期五”（6月15日），CEBIT将举行一系列精彩活动，并提供优惠门票价格，将目标瞄准普通数码爱好者。星期五的数字对话和CEBIT!Signals平台将成为国际博主的中心会场。主办方还计划举行面向编程人员和开发者的黑客马拉松，以及面向学生和数字专业人士的招聘会。

今年的CEBIT还将拥有一个重新设计的布局：在9-13、14-17以及25-27号馆以及博览会顶棚四周的露天场地，将举办一系列激动人心的全新活动、展示会和交流活动。展厅中的展台开放时间为上午10点至晚7点。数字校园将开放至晚11点，并将举办充满生气的数字文化和沿街美食展，以及流行艺术家如德国hip-hop明星杨-迪雷（Jan Dela）参加的现场表演，后者将在星期三晚（6月13日）激起一场风暴。

简而言之：作为欧洲创新和数字化商业节，CEBIT 2018将以前所未有的方式，带来对B2B交流方面有趣且动人的新视角，并展示日常生活数字化解决方案。

关于CeBIT

在CEBIT 2018，一切都是为了创造业务、商机和好的创意。CEBIT通过参展商展示、专家会议和交流机会等形式，涵盖了企业、政府和社会数字化所必需的一切。数字经济展区内展示的创新技术为商业、贸易和公共部门领域的IT专业人士和决策者提供了充分利用数字化，简化和保障运营所需的工具。数字技术展区将聚焦开发者、初创企业及其颠覆性商业模式，以及研究机构展示的即将改变游戏规则的技术。数字对话会议汇聚了来自全球各地的远见卓识者、横向思想家、创意人士和专家。数字校园是展会的核心部分——人们欢聚一堂，轻松交流，享受街头美食和现场演奏的音乐。CEBIT以全新的方式呈现数字化转型，同时专注于发展业务和创造商机的核心目标。CEBIT 2018首日（6月11日，星期一）仅对参会者和记者开放，6月12日（星期二）展会正式开幕。展馆将于星期二至星期四上午10点至下午7点开放；展览期内，数字校园活动开放至晚上11点。星期五展览时间为上午10点至下午5点。