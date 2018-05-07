2018世界机器人大会新闻发布会在京召开 大会筹备全面启动

据悉，2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”“博览会”“大赛”三大版块构成。

至顶网网络频道 05月07日 综合消息：5月7日，2018世界机器人大会新闻发布会在北京召开。北京市经济和信息化委员会副主任毛东军、工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰、中国科学技术协会学会学术部副部长苏小军出席发布会并讲话，中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰介绍了2018世界机器人大会的整体安排和筹备情况。发布会由北京经济技术开发区管委会副主任沈永刚主持。

领导致辞

发布会现场

据悉，2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”“博览会”“大赛”三大版块构成。

开放包容共享互惠，打造国际科技盛宴

世界机器人大会已经成功举办了三届，业已发展成为沟通中国与世界、融合科技与产业的一个重要平台。2018年世界机器人大会将继往开来，共话技术发展、展示创新成就、探索合作途径、展望未来愿景，为全球机器人产业发展贡献智慧与方案。

本届大会以开放、包容、共享、互惠的国际视野，集学术交流、行业应用、产业发展、技能竞赛、科普教育等于一体，聚焦机器人发展最新成果。以“全球机器人命运共同体”的新视角，探讨共建世界机器人产业创新发展的新生态。美国机械工程师学会(ASME)、英国工程技术学会(IET)、俄罗斯机器人协会(RAR)、IEEE机器人与自动化学会（IEEE RAS）等16家国际组织将作为支持机构全面参与大会。

活动精彩纷呈，促进全面交流

大会论坛在往届的基础上，将以分享思想创见、探讨前沿趋势、引领学术方向为中心，融入新元素，挖掘新亮点，为全球机器人学术、产业、研究、应用等领域精英搭建起智慧交融、观点碰撞的交流平台。论坛由3天的主论坛和20多场专题论坛组成。来自美、俄、德、日、加、韩、以等国300多位业界顶尖专家和企业领袖将就基础技术与创新、前沿趋势与探索、新兴应用与实践、青年人才与成长、市场风向与投资等方向进行探讨与交流。此外，为充分交流机器人研究的最新学术理论成果和应用实践，本届论坛新增论文征集，活动得到了IEEE RAS官方技术支持，获选论文将被收录于EI检索。

博览会作为历届大会备受业界关注、公众参与度最高的版块，今年将为全球机器人产业链上下游的先进产品与研究成果提供展示舞台。博览会在工业机器人展区、服务机器人展区基础上，新设机器人应用展区和地面无人系统展区。四大展区将汇聚新松、哈工大机器人集团、ABB、发那科、安川、那智不二越、西门子、科尔摩根、Festo、SMC、广数、华数、中信重工等150多家国内外知名外企业及科研机构，全面展示人工智能系统、工业机器人、服务机器人、特种机器人等最新成果。其中，机器人应用展区在展现水下机器人、军工机器人、空间机器人的同时，还将整体呈现“机器人生产线”，为现场观众带来一场全新的观展体验。

大会期间，集专业性、技能性、创新性于一体的世界机器人大赛也将同期上演“巅峰之战”。本届大赛共设有BCI脑控类、共融机器人类、工业机器人类、青少年机器人设计类和无人船公开赛五类赛事，将吸引来自10多个国家和地区的12,000多支参赛团队、50,000多位参赛选手同台竞技。“共融机器人类”与“工业机器人类”是本届大赛新增版块。共融机器人类赛事涵盖足式移动机器人组与双臂协作机器人组，工业机器人类赛事包括智能装配、智慧物流等多个比赛项目。大赛赛项设置更加贴近当前机器人领域研发及应用场景实际问题的解决需求，将极大地激发参赛选手的竞技参与热情、研究创新精神，为机器人产业的研发与应用提供具有实践性的试验参考，为未来产业人才的培养提供成长土壤。

凝聚全球共识，共创智慧未来

2018年世界机器人大会100天倒计时正式启动

2018年世界机器人大会筹备工作已全面展开。大会作为全球机器人领域水平最高、规模最大、专业程度最高、参与人数最多的国际合作与创新平台，将以更加开放的姿态，为世界范围内的机器人领域专家学者、企业精英、创业创新人才提供更广阔的交流融合舞台。促进各国机构间产学研用各层次互惠合作，推动机器人科技创新与产业发展实现更大突破，使全球机器人产业凝聚成声气相通、合作共享的命运共同体，繁荣发展共同体，为全球经济的发展注入新动能。为加速迎接智能社会到来，使之惠及人类社会生活发挥积极作用。