“化繁为简” 思科Meraki为用户带来简单易用、智能高效管理网络

近期，以“化繁为简 洞悉全局”为主题的思科Meraki新品发布会在上海正式召开。思科企业高管、客户及合作伙伴、媒体代表等各界嘉宾悉数到场，共同见证了思科Meraki正式落地中国这一重要时刻，并就目前无线接入市场和网络边缘趋势做了一场精彩互动分享。

至顶网网络频道 04月24日 北京报道：说起无线市场近几年的发展可谓是一路狂飙，尤其是针对消费级企业市场来说，从802.11n到802.11ax在短短1-2年时间内基本已经悄无声息的完成过渡。这也体现出目前国内无线市场无论从体量还是需求增长方面都呈现出爆发的趋势，夸张点说我们现在已经无处不WiFi了。

思科Meraki新品发布会现场

近期，以“化繁为简 洞悉全局”为主题的思科Meraki新品发布会在上海正式召开。思科企业高管、客户及合作伙伴、媒体代表等各界嘉宾悉数到场，共同见证了思科Meraki正式落地中国这一重要时刻，并就目前无线接入市场和网络边缘趋势做了一场精彩互动分享。

据悉，思科Meraki成立于2006年，在全球范围内拥有逾23万客户以及300万台设备。2012年Meraki被思科收购，此后5年内其年收入从收购前的5000万美金增长至超过10亿美金。思科Meraki提供包括无线、交换和路由产品在内的全线解决方案，而所有产品都是通过一个简易、智能、并基于Web的控制面板进行管理。简而言之，思科Meraki强大的网络设备实现简易配置、调试和监控，能够驱动任何规模的企业或机构。

思科Meraki正式落地中国

思科全球高级副总裁、思科Meraki总经理Todd Nightingale

在发布会现场，思科全球高级副总裁、思科Meraki总经理Todd Nightingale在发表致辞中表示：“思科Meraki致力于简化强大的技术。思科Meraki在中国的落地将使中国IT团队能以一种更直观的方式管理网络，摆脱传统系统的复杂性。我们非常高兴能为中国客户提供思科Meraki解决方案，帮助其增加IT效率，提高网络敏捷性，最重要的是让中国各地富有激情的IT人才专注于他们真正的使命。我们期待与思科其他网络产品组合一起将全新的基于意图的网络创新带入中国。”

另外，Todd强调称：“对于思科Meraki落地中国，我们感到非常兴奋。因为我们深信的一个概念就是‘化繁为简’。而我们为今天的新品发布已经准备了将近两年的时间，因为这绝不是将已有全球化的技术简单复制到中国市场，而是首次为单一市场也就是中国市场进行专用技术的定制化开发。所以我认为，思科Meraki今天在中国的成功落地离不开强有力的合作，为此我们把面向中国市场技术方面的全球最资深的专家，与IT极简化解决方案进行了有机融合。”

思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云

思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云在发布会致辞中也指出： “今天思科Meraki在中国的正式落地，充分显示了思科为客户解决网络问题的长期承诺和坚定决心。面向广阔的中国市场，企业纷纷以全数字化为机遇、以客户为中心，依靠创新取得差异化优势。思科Meraki正是致力于通过创新，释放客户在人员、资金、时间等多方面资源的潜力，以助力其专注于投资能够产生巨大影响力的业务模式。”

思科全球副总裁、大中华区首席技术官曹图强

同时，思科全球副总裁、大中华区首席技术官曹图强对此表示：“思科Meraki提供了一个简单、智能、以业务为主导的解决方案，是为解决本土客户需求而量身打造的。我们的目标是打造一款中国市场中从事业务/商务工作但不懂IT的人能够轻松使用的智能工具，这也是为什么思科Meraki第一次为单一市场开发定制化软件——中国版的控制面板（Dashboard）。”

此外，曹图强还表示，“中国版控制面板的用户不仅可以享受到与海外版同样简易、高可视性和多功能的卓越体验，还可以拥有受惠于本地化的功能，比如简体中文界面和百度地图的集成。这些功能真正体现了本次思科Meraki为中国本土客户专门定制的软件系统。当然这只是万里长征的第一步，接下来我们希望听到更多客户反馈信息，进一步了解市场需求，并在思科Meraki的硬件和软件解决方案进一步加强相关功能。”

针对本土化的全方位准备工作

思科Meraki大中华区总监丁维进

此前思科Meraki为了正式落地中国，做了大量前期准备工作，时间甚至接近2年，那么在这2年时间中思科Meraki团队到底做了哪些工作呢？对此，思科Meraki大中华区总监丁维进表示，“其实在这两年之内，我们做了很多市场调研。思科Meraki用户目前已经遍布全球100多个国家，要进入一个新的国家不是一件简单的事。我们要了解中国市场有哪些独特的需求，必须分析清楚再做决定。完成对市场的调研之后，我们首先要解决一些技术上的问题，包括为中国市场开发中国版控制面板、集成第三方应用，这些都需要很多人共同去努力，为此我们集合了五十多位工程师一起进行开发。”

此外，丁维进表示，“在运营方面我们也做了大量准备，包括客服团队要落地中国，需要招聘人员和后续培训，我们的客服人员需要先到旧金山总部或者悉尼办公室进行长时间的培训才能正式上岗。此外还有对行业客户的分析等。因为思科Meraki是通过合作伙伴渠道开展销售的，所以我们也花了很大精力把全球性的思科Meraki认证网络工程师培训计划在中国落地，包括培训内容的本地化。另外，我们对于人才招聘也非常严格，所有员工都需要具备强大的国际化背景和跨文化背景。”

据悉，目前，思科Meraki已进驻中国上海，成立了中国销售、市场、培训和运营团队，并开设了中文官网，提供普通话版的思科Meraki认证网络工程师（CMNA）培训计划和普通话服务热线。这些都能体现思科Meraki为中国本土客户服务的各项准备已经完全就绪。

基于意图网络的先行者

提到基于意图的网络，我们首先想到的就是思科在去年6月份推出的一系列产品和技术解决方案，大体上都是围绕DNA（全数字化网络架构）及ACI（以应用为中心的基础设施）来实现的，为客户提供一个具备自我学习、自我调整、自我演进能力的未来网络，而本次发布的思科Meraki和思科基于意图的网络之间又有哪些关联呢？

对此，曹图强认为，“基于意图的网络是思科的一个愿景，我们希望帮助客户将其网络重新打造为一个能够适应全数字化转型需求的网络。在这方面，思科Meraki已经是先行者，比如思科Meraki的‘零接触部署网络体验’，客户只需要考虑商业和业务的需求，不需要花费时间在IT部署和调试上，这实际上已经是基于业务的意图了。所以，从本质上说，思科Meraki本身就是一个基于意图的网络。当然，此外它还做了更多改进，思科Meraki特别适用于小型IT团队管理大型的多分支、多网点的应用环境。所以我认为，思科Meraki是思科基于意图的网络非常重要的一个组成部分。”

曹图强进一步解释称，“目前园区网络和Meraki可以通过DNA中心实现对整个网络的管理，包括对网络的运营保障，以及通过大数据分析保障网络的稳定性和运营的安全性。而处于网络边缘的思科Meraki最大的强项就在于，极简化的设计让任何一位受过简单培训的非专业人士就可以管理一个非常庞大的网络，比如分支机构、酒店等等。同时思科Meraki与数据中心及园区网之间的共同之处就是打造一个统一的基于意图的网络，实现真正的自我学习、自我调整、自我演进。将来， DNA中心可将所有基于意图的网络有机地整合起来，提供真正端到端的管理自动配置的完整解决方案，这就是我们的愿景。”

思科Meraki与思科现有产品会有冲突吗？

思科Meraki产品组合包括路由、交换、无线接入，在思科传统产品线当中也都有类似产品。那它们之间会存在冲突吗？对此，Todd表示：“第一思科Meraki要专注在自身的强项领域，也就是化繁为简；第二，传统的技术要提高灵活性，变得更强大。我们要把以上这两种元素有机结合在一起，这就是思科Meraki的战略方向，使之共同服务于基于意图的网络。在每一步的产品设计中，思科Meraki技术的核心理念是通过强调高效使用有限的IT资源来实现简单易用、智能高效管理的目的。”

思科Meraki产品及界面

另外，Todd表示，“对于有着高要求的客户而言，传统思科产品的高度可塑性和可定制化产品服务代表着网络技术的白金标准。实际上，客户通常运营着一个多元化的环境，例如客户的总部部署的是思科传统型网络和数据中心技术，而其分支机构则部署着思科 Meraki 技术，但整体上通过思科Meraki技术实现了100%智能集中管理。客户可以同时使用思科技术和Meraki技术打造整个基于意图的网络。”

同时，曹图强表示，“思科在全球经常提到‘三位一体’的模式——一个是思科自主研发，一个是收购，一个是通过合作伙伴生态共同提供解决方案。思科每次收购的成功率都非常高，这也是被业界所公认的，这说明思科在做任何一次收购决策时都会做非常认真的分析和研究，从而做出正确的评估。

谈到思科Meraki，曹图强进一步讲道，“思科收购Meraki的目的是运用其独特优势去解决目前市场和技术中需要解决的问题。从思科Meraki业务收入的大幅增长可以看到客户正面的反馈，此外思科Meraki也让客户看到了思科在引领全球网络发展的愿景。比如思科Meraki提倡的‘化繁为简’就提供了很好的思路。今天很多客户最关心的是如何实现业务快速上线，在此过程中如何保障业务不受任何损失平稳运营，且在增加新业务时能实现快速重新部署，这些都是思科Meraki的强项所在。所以，在我看来思科和Meraki有着互补关系，可以互相学习，一方面促进了Meraki商业的增长，同时也给思科带来了新鲜的血液。”