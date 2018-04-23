紫光集团“从芯到云”战略为“数字中国”提供核心技术支撑

2018年4月22日——首届数字中国建设成果峰会在福建省福州市福州海峡国际会展中心盛大开幕。紫光集团作为中国最大的综合性集成电路企业，以“从芯到云 紫光芯·强国梦”为主题，携“芯”、“云”系列成果受邀参加首届数字中国建设成果展览会。

2018年4月22日——首届数字中国建设成果峰会在福建省福州市福州海峡国际会展中心盛大开幕。紫光集团作为中国最大的综合性集成电路企业，以“从芯到云 紫光芯·强国梦”为主题，携“芯”、“云”系列成果受邀参加首届数字中国建设成果展览会。紫光集团展区巧妙融合了AR等技术，结合芯片产品、云计算产品与解决方案，为参观者提供了互动体验。参展观众对于展出的国内第一颗自主知识产权32层三维NAND闪存芯片、拥有自主嵌入式CPU关键技术的LTE手机芯片平台SC9850KH等留下了深刻的印象。

紫光集团以“从芯到云 紫光芯·强国梦”为主题，受邀参加首届数字中国建设成果展览会

数字中国建设峰会是由国家网信办、发改委、工信部与福建省政府联合举办，是中国规模最大的国家级信息化会议。作为推进数字中国建设的重要载体，本届峰会就“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为题，旨在成为我国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。

首届数字中国建设成果展览会是首届数字中国建设峰会的主要活动之一，集中展示中国电子政务和数字经济发展的最新成果。

紫光集团董事长赵伟国认为:”‘数字中国’的建设，离不开从芯到云的核心技术产品支撑。紫光集团秉承自主创新+国际合作的企业创新驱动战略，将企业的发展重心与国家战略实现相结合；致力于为企业及互联网应用提供所需要的芯片、计算、网络、存储等核心技术，以及云计算解决方案及能力。我们希望能通过聚合全产业链能力，积极推动‘数字中国’建设。”

锤炼科技国之重器 紫光集团构筑“芯”未来

紫光集团积极响应建设“数字中国”的发展战略，积极部署并推进战略性重科技，实现核心技术成果产业化，为大数据、互联网产业发展提供持续生命力，助力国家信息产业发展。目前，紫光集团的芯片业务板块正处飞速发展的阶段，已全面涵盖包括移动通讯、物联网、存储器、智能安全、可重构系统芯片（FPGA）、半导体功率器等多个领域，积极打造集成电路产业集群，为“数字中国”构筑“芯”未来。

紫光展锐首席运营官，5G产品线总经理王靖明表示：“在芯片板块，紫光集团已经集合了芯片设计、生产、制造、封测、销售全产业链，成为位列全球前十、中国出货量最大的综合性集成电路企业。紫光展锐在5G研发上积极响应国家战略，通过自主创新、强强联手的方式持续深耕5G市场，致力于打造领先的5G高端芯片中国品牌。同时，我们坚信做技术最重要的任务就是要把技术带给每个人，将核心技术与商业现实深度融合，既能实现技术本身的商业价值，也能为每一位消费者带来便利。”

紫光集团正在利用重大历史机遇，在战略上加速人工智能、5G布局，其中，紫光集团的5G研发已迈入全球第一梯队。在此次展览会上紫光集团展出了紫光展锐的5G原型机Pivlot－V2平台，它为5G试验及验证提供终端样机的解决方案，同时支撑展锐5G芯片的研发和验证。此前，紫光展锐与英特尔也已经达成在全球5G战略上的合作，将面向中国市场联合开发基于安卓生态及主流架构的高端5G智能手机平台。

紫光同时也在此次展览会上重点展出了中国自主知识产权的32层三维NAND闪存芯片。此前的4月11日，长江存储公司所负责建设的国家存储器基地项目取得重大进展，芯片生产机台正式进场安装，标志着国家存储器基地从厂房建设阶段进入量产准备阶段，中国首批32层三维NAND闪存芯片将于年内量产。该款芯片是我国目前在制造工艺上最接近国际高端水平的主流芯片，将有望使中国进入全球存储芯片第一梯队，有力提升“中国芯”在国际市场的地位。

此外，紫光集团还展出了芯片领域的其它核心产品，包括首家应用了Flash技术的SIM卡芯片，首款通过国际CC EAL5+认证的金融IC卡芯片THD88双界面模块，首张PBOC3.0国密多应用金融IC卡，首款获得PCI PTS 5.0认证的量产芯片POS机安全芯片THM3100模块，中国唯一的国产自主产权千万门级高性能FPGA紫光同创PGT180H、全球40nm工艺下集成度最高的FPGA产品紫光同创PGL22G、使用自研TAI控制器紫光存储P8160 PCIe SSD，以及多款移动通讯和物联网等芯片。

助推数字中国建设 紫光集团布局“云”战略

紫光集团旗下以新华三为首的云网板块企业在云领域积累了丰富的经验和实践。紫光集团具备企业级市场的营销能力和完整的交付能力，是国内少数可以提供从产品到咨询、设计、建设和运营的全产业链云网服务企业。紫光云专注于企业级市场，聚焦城市云和行业云，以线下带动线上，为企业级用户提供无缝扩展的云服务，服务解决方案是一朵“芯云”一体、场景驱动、混合交付、授信安全的云。就在前不久，紫光集团宣布投资120亿元，开始进军公有云市场。

谈及助推数字中国建设的企业发展策略，紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛表示：“紫光集团在企业级IT领域有着非常领先的市场地位，也在积极拓展云计算领域的全新布局。数字化对推动供给侧改革的重要性毋庸置疑，紫光集团致力于推进‘从芯到云’的优势整合，通过对外提供全面的芯片创新产品与技术和云网体系建设与服务能力，助力社会治理、民生幸福和产业升级。”

在本次福州数字中国建设成果展览会上，紫光旗下新华三集团重点展示了智慧政务解决方案和优秀案例。包括“共享数据交换平台”、“政务效能监督平台”、“精准扶贫大数据平台”、“信用基因图谱”等应用场景在内的新华三智慧政务系列解决方案帮助政府不断优化流程和服务模式，实现了不同部门、不同地区之间的信息互通共享，让“数据跑路”，打造出更高效、更便捷的“互联网+政务服务”，达到了强政、惠民的目的。在公共安全领域，紫光旗下新华三依托领先的“感、传、知、行、防”的五位一体整体解决方案，以及鹰视监控管理系统和视频云平台，为“雪亮工程”打造“横向到边、纵向到底、共享共建”的群防群治信息化能力，助力公共安全网格化管理。

在“云”板块，紫光集团展示了多项前瞻性的产品技术和方案，包括旗下新华三新近推出的物联网平台“绿洲平台2.0”、全面云化的超融合系统“UIS6.0”，以及网络、安全领域的多款旗舰产品。新华三“绿洲平台2.0”新增加了AIP（应用智能平台），通过提供业务识别精准化、运营成本合理化、应用管控智能化三个特性，帮助企业实现数字化转型。新华三“UIS6.0”定位于全新一代的超融合系统，在企业上云、边缘计算以及中小型数据中心等场景中，提供与公有云、私有云完全一致的体验并实现资源相互备份，资源分钟级部署，业务小时级上线。

在展区，网络、安全领域的旗舰产品吸引了不少观众视线，如紫光旗下新华三自主研发的全新一代云化集群路由器H3C CR19000，目前业界性能最高的核心交换设备H3C S12500，新一代高性能多业务安全网关H3C M9000和安全态势感知系统，以及紫光集团国内首款自主可控多业务路由器UNIS R3900-02-G，国内首款100G盒式万兆自主可控交换机UNIS S6600X-54XG-EI-G。

紫光集团“从芯到云”战略从数字信息发展的核心技术入手，在构筑国家信息计算和存储安全保障的同时，集合全集团优势资源助力实体经济与互联网+的深度融合，搭建全产业链生态。未来，紫光集团将继续以“世界级的芯云高科技产业集团”战略应对未来的机遇与挑战，以核心信息技术驱动新产业新业态新模式，有效推动中国集成电路产业在全球市场的强力升级，助力中国数字经济的快速发展。