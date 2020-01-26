紫光集团携旗下新华三捐赠火神山医院网络及安全设备，助力武汉抗击疫情

新型冠状病毒肺炎疫情自发生以来，受到社会各界的高度关注，牵动着众多人士的心。与此同时，多项紧急驰援湖北的举措纷纷推出，表现出各方力量积极参与、付诸行动、全面支持疫情防控工作的坚定决心。



作为疫情防控工作的关键举措之一，武汉市蔡甸区火神山医院需要在非常有限的时间内建成并交付投用。在该医院建设规划发布之后，紫光集团携手旗下新华三在第一时间启动了紧急援助项目，向武汉市卫生健康委员会捐助蔡甸区火神山医院所需的网络通信与信息安全产品设备，并负责相关设备的部署、安装、调试等实施工作。紧急援助项目团队在任务启动后短短几小时内即完成了产品设备的调集完货，并立即联系安排物流发送。紫光集团以及旗下新华三集团将尽全力助力该医院在建设落成后能够顺利、高效地搭建信息化和数字化基础设施并快速投入使用。

本次向武汉蔡甸区火神山医院所提供的产品设备包含了核心交换机、汇聚及接入交换机、无线网络（无线控制、无线汇聚、无线接入）、安全防护 （路由器、防火墙、行为管理、堡垒机、日志审计、数据库审计、准入认证设备）等诸多种类。



火神山医院各项配套系统越早时间投入运转，就能够越快越好地帮助医院发挥疫情防控的关键作用。万众一心，众志成城。我们将携手并肩、齐心协力，共同助力武汉对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。



紫光集团以及旗下新华三集团也将密切关注相关事态发展以及所需提供的后续各项帮助措施。