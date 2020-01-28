火神之后再助雷神，紫光及旗下新华三再行动！

继续驰援！紫光及旗下新华三继火神山医院后再向雷神山医院捐赠全套网络及安全设备



为进一步加大对武汉新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的支持，紫光集团以及旗下新华三集团1月27日决定，在对武汉火神山医院捐赠网络通信与信息安全设备以及确保设备实施工作的基础上继续增援武汉，对雷神山医院提供同等规格的捐赠。合计将捐赠设备价值人民币3000多万元，同时还提供现场部署、安装调试和维护以及不间断的远程运维服务。至此，紫光集团和新华三将为武汉两座急救中心捐赠全套的网络通信、信息安全设备和相应系统。



网络及信息基础设施与医院基建和医疗设备一样都是医院运行所必须的。紫光集团以及旗下新华三捐助的全套网络通信及信息安全设备，能够帮助火神山医院和雷神山医院搭建高速、稳定和安全的基础网络，用以承载两家医院全部病区的医疗数据和信息共享与安全、保障各种医疗软件应用正常运转，还可支持远程会诊、移动护理等业务。



紫光集团及新华三紧急援助项目团队对火神山医院捐赠涉及的网络通信与信息安全设备已经调集完货并于1月26日从库房向武汉发货。经过与武汉市卫生健康委员会的沟通和确认，捐助雷神山医院的相关产品设备与火神山医院项目采用同样参考设计下的产品设备规格，其中包含核心交换机、汇聚及接入交换机、无线网络、信息安全防护设备等诸多种类。紧急援助项目团队目前已经开始对雷神山医院捐赠设备的紧张筹备，并将很快完成调集完货和发货。



紫光集团及新华三将积极推进捐赠项目的各项进程，助力火神山医院和雷神山医院在建设落成后其网络基础设施以及运维与保障服务能高效投入使用，从而助力两家医院更快更好地发挥疫情防控的关键作用。