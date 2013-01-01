思科将Webex Spark和Webex合并成Webex Teams

思科周三宣布将思科Spark和Webex平台融合到一个全新的服务生态系统里。结果是一个包括新的Webex会议应用程序和Webex Spark应用程序在内的系统，名为Webex Teams。

至顶网网络频道 04月19日 国际消息： 思科周三宣布将思科Spark和Webex平台融合到一个全新的服务生态系统里。结果是一个包括新的Webex会议应用程序和Webex Spark应用程序在内的系统，名为Webex Teams。

Webex Teams含思科Spark的所有协作功能，并提供基于Webex会议平台的功能，例如白板、持久消息传递、简单访客接入和内容共享等。

思科表示，该系统是跨平台技术的全面整合，系统配有通用的云端后端和用户体验。

思科协作业务首席技术官Jonathan Rosenberg 表示，“在这次融合之前，我们的思科Spark有自己的会议类型，即Spark会议，而我们的Webex也有Webex会议功能，但用户只能通过思科Spark应用加入思科Spark会议或通过Webex应用加入Webex会议。精明一点的用户也可以从思科Spark加入Webex会议，但他们不能使用关键会议功能。这次的融简化了一切。“

新的Webex Meetings采用“视频优先”的方法。据思科称，这是为了鼓励用户在每次的会议都开启相机。此外，Webex Meetings现在可容纳多达1,000人加入，思科表示还增加了更多存储、高级安全和分析功能。 Webex Meetings的最新版本将在未来几个月内自动推出。

除了Webex的重新命名，思科还改了其他一系列思科设备和服务的名称。例如，Cisco Spark Board成了Webex Board，Spark Assistant（源自收购的MindMeld）现在名为Webex Assistant。

新命名的Webex Assistant做了一些更新，更新加入了更多功能并将可用性扩展到更多设备上。思科表示，Webex Assistant将在接下来的几个月内出现在所有思科云连接的Webex Room Kit和Room Series设备上。

此外，思科还推出了Webex Share，Webex Share是个硬件适配器，可将电视屏幕变成Webex会议屏幕。 Webex Meetings和Webex Teams将于2018年底用上Webex Share。思科另外还宣布推出名为Collaboration Flex Plan的新订阅选项，收费按活跃用户计算。



