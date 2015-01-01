 飞鱼星无线助武汉缇丽莎尔完成办公楼全景覆盖

说到美丽常驻，这恐怕是每一位女神的梦想。为了实现自己这一梦想，女神们的手段五花八门，有节食的，有整容的，有运动的，而最最最普及的手段，是护肤和化妆。这也是为何在女神节期间卖护肤品的商家会赚得盆满钵满的缘故。

说到美丽常驻，这恐怕是每一位女神的梦想。为了实现自己这一梦想，女神们的手段五花八门，有节食的，有整容的，有运动的，而最最最普及的手段，是护肤和化妆。这也是为何在女神节期间卖护肤品的商家会赚得盆满钵满的缘故。

说到护肤品，在武汉有这么一家公司，叫武汉缇丽莎尔时尚商贸有限公司，其在汉口的办公地点位于外滩1861高档写字楼，这里坐拥花楼街旧址，紧临全国闻名的武汉购物娱乐中小江汉路步行街。缇丽莎尔公司创立于2013年。专注研究天然植物的护肤元素，凭借着研发的精致优雅，奢华大气的美容圣品，享誉全球。2015年，缇丽莎尔进军海外市场，首站墨尔本，携手澳洲最顶尖的专家，建立海外研究基地与研发中心，打造当之无愧的天然护肤品王国！

缇丽莎尔在汉口的办公室占了写字楼的整个25层，现需要铺设整体网络，涉及到有线的门禁、监控等，重点是无线覆盖。总结客户的需求如下：

1、整体网络涵盖了门禁、监控、电视、有线办公、无线覆盖等五项业务，各项业务保持隔离；

2、覆盖范围：整体覆盖分为两大区域，分别是办公区域和营销区域。办公区域为普通办公环境，需满足300终端左右上网需求，较为分散，人员和终端密度低；

3、营销区域人员和终端密度大，100平方有几十台办公电脑和320多台营销终端，全部无线接入，为超高密度覆盖；

4、所有无线AP集中PoE供电，AC控制器统一管理，统一SSID和密码下发，信号快速切换；

5、高密区域无线覆盖与办公网分开搭建，要求稳定性好，带宽有保证，延时低；

6、整网要求管理方便，故障容易排查，故障售后响应及时。

飞鱼星整体网络解决方案

方案详情

针对网络中不同业务划分不同VLAN，实现业务隔离，因此选用三层千兆交换机VS5728G作为核心汇聚交换机，也作为DHCP服务器向终端分配IP；

选用7台VS1024S作为门禁、监控、办公接入交换机使用，2台VS1224G作为电视业务接入交换机使用；

针对办公区域无线覆盖，选用大功率双频AP——VP750进行全覆盖，选用1台PoE供电交换机VS5326GP进行集中供电，选用VEC50一体化网关，来集中管控所有AP，实现SSID信号的统一下发；VEC50带机量350，可管理150个AP，充分满足客户带机和AP管理需求；

针对营销环境的高密无线覆盖，选用了飞鱼星QuanWiFi系列中的大功率双频AP——AP313-CH进行区域全覆盖，AP313-CH采用美国高通芯片方案，性能强悍，有快速率、大带机量等优势，特别适用于高密无线覆盖环境。所有AP采用1台可网管PoE供电交换机VS5326GP进行集中供电；

针对营销环境下无线覆盖终端密度，特选用QuanWiFi系列中的AC1000作为一体化网关，可带机1000台，管理512个AP，并有云管理平台进行网络远程管理，管理更加方便快捷；

实现效果

项目实施调试，办公环境下，在VEC50里对所有AP进行统一配置管理，在搜索栏中输入位置，可轻松查找定位每栋楼、每层楼、每个点位的AP的信息，包括在线状态、接入终端数量、信道获取等，实现了AP的集中管理，简单方便；在VS5728G上针对不同业务划分不同VLAN，实现不同业务的相对隔离，并作为DHCP服务器向下分配IP地址；

营销高密环境下，100平米的区域有接近400台终端，针对这一区域，进行了详细的工勘，通过信号覆盖范围、强度等参数检测，合理布局AP位置，采用天花板上部署3个AP，办公桌底部部署3个AP的方式，实行AP的W型立体部署，并降低无线发射功率，降低信噪比；调整无线信道，减小冲突；修改接入终端限制，实现每个AP的接入终端数的平均，达到一定的负载分担；

经客户测试，在高密环境下，营销区域320多台营销终端同时接入无线，通过中控电脑，数据传输延时达到要求，AP接入终端数相对平均，稳定性好，获得客户肯定！