多元化与包容性文化 开启思科女性职业发展新空间

作为此次大中华区WOI大会的负责人，思科全球副总裁兼香港、澳门及台湾董事总经理招卓敏女士在会议期间接受了至顶网采访，让我们有幸零距离了解到一位女性高管在其职业生涯发展中所领悟的人生哲学，及在企业中如何体现自身价值的宝贵经验。

至顶网网络频道 03月15日 北京报道：在刚刚过去的3月8日女神节前夕，思科隆重召开了“WOI2018思科全球女性影响力大会”，利用其协作技术优势，将48个国家及地区的80多个会场同步联接，并通过Cisco TV远程直播，使15000多名思科员工、客户和合作伙伴齐聚一堂，共同见证了这一精彩时刻。据悉，思科WOI大会于2014年开始在全球举办，现已发展成为颇具规模和影响力的年度盛会。

思科全球副总裁兼香港、澳门及台湾董事总经理招卓敏女士

作为此次大中华区WOI大会的负责人，思科全球副总裁兼香港、澳门及台湾董事总经理招卓敏女士在会议期间接受了至顶网采访，让我们有幸零距离了解到一位女性高管在其职业生涯发展中所领悟的人生哲学，及在企业中如何体现自身价值的宝贵经验。

思科提倡多元化与包容性文化

不论在IT行业，还是其他行业，当男性从业者过度饱和时就会带来一种不利于企业发展的情况，导致人员对企业的贡献和能力发挥出现某种瓶颈。

据了解，思科女性领导层及女性员工群体在企业中的占比是非常高的，充分体现了思科企业文化中的多元化与包容性特征。而思科企业文化中所提倡的包容性则鼓励更多女性员工积极展现自身优势，让女性潜能得到充分发挥，更好的推动创新和发展。

招卓敏表示，“企业中的女性员工，可以用自己比较独特的思维和工作方式带给企业更多的改变。思科有一个理念，就是我们一定要有创新的思维并勇于冒险，同时我们还要学会赋能他人，帮助他人做的更好。”

同时，招卓敏还表示，“WOI将有益于女性获得有助于其职业发展和进步的真知灼见，我们将全球不同国家的女性员工连接在一起学习并分享经验，激发自身的潜能，创造更多的价值，这个价值不仅包括思科业务的价值，还有对社会的价值。”

女性为企业创新赋予新的价值

创新是目前企业中谈论最多的话题，很多企业高管都认为，如果你不创新，就会被别人创新。而创新本身就具有多元化的特性，同时也伴随着很多不确定性因素和风险，这些都给创新蒙上了一层神秘色彩。

招卓敏认为：“创新想法本身并没有对错之分，作为一名女性，在面对创新时，首先要能够大胆分享自己的想法，并学会聆听他人的想法，最重要的是一定要付诸行动。一个创新想法最终结果很重要，因为可以从结果中发现闪光点和不足，将结果和之前的设想去作对比。而促使我们不断将创新想法加以执行的动力，其实是创新结果的神秘感和对创新本身的兴趣。因此，创新对我而言是一个十分享受的过程。”

众所周知，女性相对于男性天生具备一种特质，那就是亲和力。我们知道亲和力在团队合作中发挥着非常重要的作用，而亲和力的来源其实是一种同理心。生活中我们会有一种同感，就是当我们自己成为父母之后，才会真正理解作为父母的真正心愿，这就是同理心。

对此，招卓敏也举了一个生活中的例子，“我们在和小孩相处时，要想着双方是在同一个水平，我要聆听他的意见，他也要给我一些建议，双方都可以从中提升自我，形成双赢。因此，对于女性来说，在创新过程中会更加关注人与人之间的关系，从心出发，来驱动创新的持续进行。”

家庭与事业之间实现和谐统一

对女性而言，如何平衡家庭与事业之间的关系，也是一个备受关注的话题。对此，招卓敏也分享了自己的真实感受，“对我来说，无需在家庭和事业中去做抉择，因为我的家庭和事业是完全融合的，不存在到公司就是工作，回到家就是生活的切分。回到家，我的丈夫看到我还在想事情，他就会问你在想什么，可以讲出来听听他的想法；而回到公司，如果我在担心家人，也会得到同事的宽慰。我十分乐于分享自己的工作和生活，我觉得同事越了解我，我们就越容易在一起合作。”

招卓敏还提到，“有一位同事很努力地读书，希望两年内完成一个学位，我从社交媒体上知道之后，就给予他很多支持。我会从不同的渠道去关注同事们的情况，并给他们多一点关心和支持。我的生活和工作已经完全融在了一起，工作时不要给自己压力，工作太多就要学会享受生活，放松身体，听听音乐，享受自我。”

女性员工在思科企业中的机遇

每个企业在为岗位选择人员时，都希望能够选择到最合适的人。对于思科来说，基本的招聘标准也是不可或缺的，比如知识背景。 但招卓敏认为，“这些衡量标准其实都非常基础，我在招聘时，往往希望遇见一些更多元化的应试者，去发掘他们不同的背景，不同的资历，以及他们对待工作的热情。”

招卓敏还举了一个例子，“有些人的热情在技术方面，你跟他讲技术，肯定能看到他们眼中在闪光。再比如你需要招聘销售经理，如果应聘者十分有兴趣与你探讨案例，分享经验，你也能知道他们心中对职位的要求。”

总的来说，思科在招聘方面是非常开放的。更希望有潜能、有决心、有创新的人才能够有更多的机会去尝试不同的岗位。而在招卓敏看来，这些都没有性别的局限，在思科做技术类工作的女汉子们也是比比皆是。

而在职位晋升方面，招卓敏特别强调，“在思科，男性和女性员工都是平等的，所有的指标都是一视同仁的。无论是普通的员工和经理级，或者是高管级，都有很多不同的培训机会。思科尤其重视对女性员工的培训，所以我们有特别针对女性员工推出的培训项目。”

据了解，思科有一个名叫“DARE”的项目，是专门针对处于职业发展早期的女性员工的项目，其寓意包括积极进取（Development）、展现自我（Authenticity），准备就绪（Readiness）和追求卓越（Excellence）；女性员工通过这个项目可以自我发展并且发挥潜能。

当处于职业发展中期时，思科还会提供一个叫“JUMP”的项目，这个项目包含更多的培训，可以让女性员工认识更多的同事，成为一个团队，并帮助她们更容易获得下一个机会，变成一个项目负责人，将自己提升到更高的阶段。

在思科，还有许多不同的激励机制，能够帮助女性员工提升对自己的投入，并取得良好的效益； 同时培养女性自信、勇于创新的态度和战略思考能力，从而打造多元化的人才梯队。

最后，招卓敏特意用一句话来诠释了女性在思科企业当中的影响力及价值体现：“创新思维，勇于冒险，赋能他人——用思科的领先科技、个人的创新思想去大胆实践，并着手去做，落到实处；之后要学会赋能他人，一个人只有两只手，一天只有24小时，如果你能赋能他人，你就是和更多的人一起去做更大的事情，这能够最大化我们的贡献。”