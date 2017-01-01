程序猿、攻程狮、挨踢狗提到这些称呼大家首先想到的会是一帮面黄肌瘦、黑眼窝深陷甚至头部谢顶的男性人士。IT行业是否谢绝女士入内？女生在从事IT工作过程中又有着哪些喜、怒、哀、乐，为此我们采访了大河云联的女神（女汉子）。

至顶网网络频道 03月07日 综合消息：仅以此文向那些奋斗在IT一线的女工程师们致以最崇高的敬意！

程序猿、攻程狮、挨踢狗提到这些称呼大家首先想到的会是一帮面黄肌瘦、黑眼窝深陷甚至头部谢顶的男性人士。IT行业是否谢绝女生入内？女生在从事IT工作过程中又有着哪些喜、怒、哀、乐，为此我们采访了大河云联的女神（女汉子）。

王茜：大河云联 合伙人兼首席业务架构师

（北京邮电大学计算机博士，曾在中国电信工作十余年，推动和编写了ITU-T Y.2300系列标准。作为中国电信首批IP人才，在IP骨干网、城域网规划，以及SDN/NFV新技术研发等领域有深入积累。）

女IT人的苦与乐

IT苦、IT累，女人干IT更是活受罪。在这个男的当牲口使，女的当汉子使的IT行业中，身为一个女生，在工作过程中曾经遇到什么样的困难，又是如何进行克服的呢？

王茜：当前的IT从业人士中，女生占比已经达到了47.6%，相比男生比例差距并不大，但是的确在部分人的思维习惯里，认为女生在IT行业从业比较难，也不适合软件开发或者软件架构师等职位。

个人观点：IT工作本没有男女之分，只有个人的能力和兴趣是否适合。

作为IT行业的从业人员，女生从事IT工作的确需要付出更多的时间和精力，因为在工作中经常会碰到的困难是针对产品需求或者开发需求进行讨论时，女生的建议或者方案比较难被接受。 首先是通过做好项目做好产品来培养个人能力的技术素养，并积累本专业相关的工作经验来提升全局观和视野，这样在工作中才能逐渐形成更强的影响力，树立自己的信心。因此，要想升级为女神，首先应该是个女汉子。

对于IT公司而言，应关注将不同的个体放在其能力适合的岗位上，关注每个人的兴趣、个人职业规划的目标来进行人才培养，而不是看是男生还是女生。

对于大河云联来说，我们从事的是网络领域的前沿创新。“苦”是不限于常规的思维和定义的。在创新过程中，我们遇到未知问题，并且希望找到最优的答案，这种思考和探索的“苦”存在于我们产品，以及产品的每一个特性之中的。但是，在解决之后，特别是看到我们的产品能够帮助用户提升效率，降低成本，特别开心。举一个例子，通过我们的CanalON，软件定义下的开放服务平台解决了传统网络的运维复杂问题，降低了运维人员的工作难度，单人运维全国骨干网无压力。同时突破业务运营瓶颈，让网络更加适配应用需求，赋能更多的“互联网+”应用和传统行业转型。

IT巾帼不让须眉

IT工作有它的高度专业性存在，女生在IT工作的什么方向容易取得技术成就？ 这些技术成就在工作中又获得了什么样的成果呢？

王茜：IT工作对个人能力要求很高，专业性也很强，从女生的能力和性格特点看，适合于需要细心、踏实的工作态度，有同理心、感性认知的工作能力的岗位，如产品经理、UI设计、测试工程师、质量review、体验工程师。当然，对于个人兴趣强的，也可以安排其适合的前端开发、后端开发、数据分析等。工作中也能碰到一些女生，在某个领域积累了3-5年，升任team leader的位置，干得比男生leader更好，更有领导魅力。

工作与生活的两手抓

在从事IT工作过程中，有着很多的时间不确定性存在，从事IT工作的女生，在生活上是否会受到影响？ 她们的工作与生活又是如何进行平衡的呢？

王茜：不管做哪一类工作（除全职外），都需要在工作和生活两个方面进行平衡。现代社会不管哪类工作都可能加班比较多，的确是会对家庭生活有一些影响，这个与个人对工作和生活的定位，以及生活态度有关系，与是否选择IT行业并没有直接关系。

一种平衡方式是多沟通，将自己工作的目标和安排提前沟通，得到家人的支持和理解；安排工作的时候全心全意的工作，安排家庭生活的时候要专心的关注家庭，尽量不要互相影响。另一种平衡方式是做好家庭内分工，将日常生活的杂事安排好专业人士（保姆、小时工等），对自己分工内的事情集中处理，提高处理效率，对于分工外的事情给予信任和放权，尊重家庭成员的处理方式和结果，避免不必要的矛盾。

公司里也能碰到不少女生，不仅在工作上能做得出色，在家庭生活上也能安排周全，女生在这个方面有时候更加兼具高智商和高情商的能力。

IT行业的一抹亮色

“女生从事IT工作的确需要付出更多的时间和精力”，“要想升级为女神，首先应该是个女汉子”王茜的这些言语，向我们讲出了作为女生从事IT行业的不容易，IT行业也不是让女士走开。正是这些不让须眉的“女汉子”们，为IT行业带来了清新的一抹亮色。不论是女神还是女汉子，在这里衷心的想和你们说一句辛苦了，并祝你们三八节快乐，天天快乐。



