SD-WAN驱散混合云之上的一朵乌云

ZStack联合大河云联把网络互联中间侧需要邮件、打电话的过程变成了自动化API的过程。近日，双方在京联合发布并现场演示了“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品，驱散无缝混合云之上的一朵乌云。

去年8月，ZStack携手阿里云发布“无缝混合云”战略，希望通过标准化产品实现“互连、灾备、一键迁云”等场景，从而帮助企业用户在云与端之间自由享受云计算服务。

不过，那时若要实现无缝混合云的愿景还面临一朵乌云，这朵乌云是由网络带来的，在整个云上云下互联的过程中，无论是ZStack云路由网络还是公有云上的VPC网络都可以通过API实现自动化，但是中间侧的数据流却与自动化相差甚远，它是一个需要申请带宽、专线，反复电话与邮件的过程。



（点击图片放大）

在这一侧连接的节点，传统网络提供模式下，采取人工开通专线形式，开通周期受限于运营商的交付周期，而起步即是大带宽包年包月采购的采购方式，这显然与云的弹性、按需使用的特点相违背。

ZStack创始人兼CEO张鑫将其形容为无缝混合云之上的一朵乌云，但是现在这朵乌云被驱散了。

ZStack创始人兼CEO张鑫（左）、大河云联创始人兼CEO庞俊英（右）

ZStack联合大河云联把网络互联中间侧需要邮件、打电话的过程变成了自动化API的过程。近日，双方在京联合发布并现场演示了“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品。

大河云联创始人兼CEO庞俊英指出，“与ZStack的联合发布，标志着API化的首个产品落地，用户可以通过ZStack云平台，调用大河的网络自助服务平台，并由此为出发点，与主流公有云平台无缝互联。”

云网一体 由手动挡升级到自动挡

通过ZStack和大河云联专家的现场演示可以看出，在管理控制界面只需要点几下鼠标，就轻松建立了一条云平台与IDC、云平台与云平台之间的高速稳定的连接专线。整个过程用户可以完全自服务，秒级生效，并拥有按使用量付费的各种灵活计费策略。

“跟过去方案进行对比，建设周期从原来邮件和电话过程的数月时间缩减到一分钟，不需要有专门的网络工程师团队，整个过程全部自动化，这是今天ZStack跟大河做的云网融合产品相对于上一代产品的最大进步，我们把云网一体从原来的手动挡升级到自动挡。”张鑫说。

庞俊英将云间互联的演进过程形容为三个阶段：老派的人生——云互联网专线、当下幸福——云高速通道、即将流行爽快——云SDN专线。



（点击图片放大）

她还对云间互联的几种常见方式进行了对比，可以看出，使用云SDN专线，无论在通信质量与可用性、成本、安全性、易用性等方面都表现出了明显的优势。

现在，ZStack混合云平台接入云SDN专线这种能力，通过集成大河云联基于SD-WAN提供的API，用户可在一个云平台上实现全部专线直连，一键开通或关闭任意私有网络和公有网络。

大河云联合伙人兼首席业务架构师王茜将大河云联具备的云SDN专线能力形容为铁路轨道上智能调度火车的能力，也就是让当前的应用更好地适应底层的网络资源，提升可靠性、稳定性，并提供弹性的服务能力。

柔性网络 由自动挡到无人驾驶

庞俊英把网络服务平台划分成3个阶段：柔性网络1.0——自助化、柔性网络2.0——API化、柔性网络3.0——自定义。与ZStack发布的混合云+SDN专线则属于2.0的API化阶段，也就是与企业工作流进行API对接，将网络的使用嵌入到企业的流程中，做到网络的计划性调整和无感的使用网络。



（点击图片放大）

在这个以API调用SDN专线能力的混合云架构中可以看出，在私有云内，计算、存储、网络等全部资源已虚拟化为一个动态调度的资源池，用户可按需调用。同样，公有云上也是类似的池化资源，并以VPC为网络单位提供定制化服务。而在ZStack私有云与公有云之间，是大河云联提供的虚拟专线拉通，其基于SD-WAN技术提供云化的连接能力。

张鑫说，“真正的混合云是私有云、公有云之间控制面、数据面彻底打通的云。而网络是混合云落地的第一公里，也是最后一公里。”ZStack在混合云1.0时代，解决了网络连接问题，去年携手合作伙伴服务的东方明珠混合云案例，借助ZStack可与任何公有云混合、亲和性好、灵活性大等特性，搭建了3种公有云（亚马逊AWS／微软Azure／腾讯）和自建私有云（ZStack／Vmware）的混合云平台。在混合云2.0时代，ZStack要解决网络自助连接问题，目前大河云联的网络自助服务平台已经连通的云平台包括阿里云、AWS、腾讯云、UCloud、金山云、百度云和华为云等主流云平台。而今与大河云联强强联手，毫无疑问，有了大河云联云SDN专线能力，混合云落地头上那朵乌云被驱散了。

但庞俊英并不满足于此，“云计算有IO型、计算型、存储型，网络能力是不是也可以有IO型、计算型、存储型，可以想象它是应该有的。”在她看来，柔性网络的自定义阶段可以形成自服务的数据化网络场景，如VPC+WAN管道+网络计算能力，即网络能力的公有云服务；或者任意介质WAN呈现出的不同类型连接能力，如云的IO型和计算型等。

庞俊英将其称之为“网力”，那时也许就是云网一体的无人驾驶阶段，从而实现无法不在的连接！