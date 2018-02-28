思科首席执行官表示中美合作将有助于促进全球经济更强劲发展

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至顶网网络频道 03月05日 国际消息：
· 思科首席执行官罗卓克于周二在CNBC采访中表示：“中美携手合作最终将有助于促进全球经济更强劲发展。”
· 罗卓克表示，思科最近参与了许多中国的智慧城市项目，比如南方城市广州的智慧城市项目。
面对中美之间有关潜在贸易战的一连串头条新闻，一家科技公司的首席执行官呼吁世界两大经济体搁置争议，携手合作。
思科首席执行官罗卓克于周二在西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会上接受CNBC采访时表示：“中美携手合作最终将有助于促进全球经济更强劲发展。”
原文：https://www.cnbc.com/2018/02/28/cisco-ceo-says-global-economy-will-be-stronger-with-the-us-and-china-working-together.html
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